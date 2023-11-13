29-летняя модель умерла после липосакции жира с коленок

Луана Андраде была знаменита как модель. Год назад она приняла участие в романтическом реалити-шоу со своим парнем. Девушка вела свой блог с 500 тысячами подписчиков и основала свой бренд одежды. Парень девушки Жоао Хадад на своей странице признался, что ее кончина повергла его в шок.

Я разрываюсь на части и живу в своем самом большом кошмаре. Часть меня ушла. Ты мой свет, принцесса. Я прошу тебя продолжать присматривать за мной и всеми нами сверху. Я всегда буду любить тебя, отныне и навечно!