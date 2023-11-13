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29-летняя модель умерла после липосакции жира с коленок

29-летняя модель умерла после липосакции жира с коленок

Автор:
13 ноября 2023 14:40
Сообщество : Истории
Метки: интересное   липосакция   модель   операция   смерть   тромб   фото   
1765
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Бразильская модель и звезда реалити-шоу Луана Андраде была уверена, что толстые коленки мешают ей в карьере модели.

29-летняя Луана Андраде отправилась в больницу Сан-Луис в Сан-Паулу, чтобы сделать липосакцию, удалив с коленок лишний жир. Через 2,5 часа после начала операции сердце девушки остановилось. Официальной причиной смерти Андраде была названа легочная эмболия, которая обычно возникает после того, как ткань отрывается от вен ноги и попадает в легкие, сообщает Dailymail.

Операция была прервана, и пациентку отправили на обследование, которое выявило массивный тромбоз. Далее она прошла медикаментозное и гемодинамическое лечение, — сообщили в больнице.

Для девушки это была первая и единственная пластическая операция. Луана Андраде дружила с форвардом сборной Бразилии по футболу Неймаром. Он оплакал девушку в своём Instagram*:

Мои соболезнования всей семье, пусть Бог примет Луану с распростертыми объятиями.

Луана Андраде была знаменита как модель. Год назад она приняла участие в романтическом реалити-шоу со своим парнем. Девушка вела свой блог с 500 тысячами подписчиков и основала свой бренд одежды. Парень девушки Жоао Хадад на своей странице признался, что ее кончина повергла его в шок.

Я разрываюсь на части и живу в своем самом большом кошмаре. Часть меня ушла. Ты мой свет, принцесса. Я прошу тебя продолжать присматривать за мной и всеми нами сверху. Я всегда буду любить тебя, отныне и навечно!


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: интересное   липосакция   модель   операция   смерть   тромб   фото   
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13  комментариев
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7k
V2.Smirnov 55 минут назад
"Жир с коленок"?! Зачем? Мужчины! Женщины! Кому-нибудь мешает "жир на коленках"? Кто-нибудь вообще замечает его? Или это новая мода такая, вместо "утиных губ"?
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2k
max 4 минуты назад
Мы всегда будем помнить её, как та что с жирными коленками. У неё были самые жирные коленки.
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5k
saliamnn 22 минуты назад
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701
Maxim Russo Полчаса назад
Что?! "Это была её первая пластическая операция..." Правда? А на крупном плане лица - явные признаки вмешательства пластического хирурга...
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17k
Сергей 37 минут назад
Природа освобождается от шлака!)
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10k
Борис Карабанов 45 минут назад
Липосакция жира? Хорошо сказано. Тот самый случай, когда масло масляное, а жир - жирный.
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6k
alex 50 минут назад
дура
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36k
Опаньки Час назад
таких еще тысячи в этих ваших нельзяграммах
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62k
pynh 2 часа назад
Естественный отбор?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339082



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