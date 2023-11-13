29-летняя модель умерла после липосакции жира с коленок

Бразильская модель и звезда реалити-шоу Луана Андраде была уверена, что толстые коленки мешают ей в карьере модели.
29-летняя Луана Андраде отправилась в больницу Сан-Луис в Сан-Паулу, чтобы сделать липосакцию, удалив с коленок лишний жир. Через 2,5 часа после начала операции сердце девушки остановилось. Официальной причиной смерти Андраде была названа легочная эмболия, которая обычно возникает после того, как ткань отрывается от вен ноги и попадает в легкие, сообщает Dailymail.
Операция была прервана, и пациентку отправили на обследование, которое выявило массивный тромбоз. Далее она прошла медикаментозное и гемодинамическое лечение, — сообщили в больнице.
Для девушки это была первая и единственная пластическая операция. Луана Андраде дружила с форвардом сборной Бразилии по футболу Неймаром. Он оплакал девушку в своём Instagram*:
Мои соболезнования всей семье, пусть Бог примет Луану с распростертыми объятиями.
Луана Андраде была знаменита как модель. Год назад она приняла участие в романтическом реалити-шоу со своим парнем. Девушка вела свой блог с 500 тысячами подписчиков и основала свой бренд одежды. Парень девушки Жоао Хадад на своей странице признался, что ее кончина повергла его в шок.
Я разрываюсь на части и живу в своем самом большом кошмаре. Часть меня ушла. Ты мой свет, принцесса. Я прошу тебя продолжать присматривать за мной и всеми нами сверху. Я всегда буду любить тебя, отныне и навечно!
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