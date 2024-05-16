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Хороший и плохой полицейский

Хороший и плохой полицейский

Автор:
16 мая 2024 07:59
Метки: Бразилия   Видео   Прикол   задержание   полицейский   полиция   
1745
1
1

Эффектное задержание мужчины в одном из городов Бразилии.

Арест в бразильском стиле.

Источник:

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Метки: Бразилия   Видео   Прикол   задержание   полицейский   полиция   
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14  комментариев
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148k
parallax Час назад
И это тихий и мирный преступник. А у нас даже быкующих утырков менты боятся пальцем тронуть.
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11k
vasilykopkov 48 секунд назад
Бразильские Шарапов и Жиглов...
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1k
Ярик 7 минут назад
Фигасе он его бодренько так на носках прокатил=))
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17k
jnkbxybr 10 минут назад
Красавчик...
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62k
dima423 16 минут назад
Душевное видео)
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3k
Куртуазный Маньерист 18 минут назад
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424
Dragon Полчаса назад
Судя по другим видео из Бразилии, это приехал хороший полицейский.
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5k
Chev Chelios 36 минут назад
Нам такого не хватает, прям очень не хватает
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456
Dima 37 минут назад
висиз Бра-зи-ли-яяяя))))
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1k
Сергей А 42 минуты назад
Может он ему денег торчал. Или с женой пошалил.
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79k
Viktor Час назад
В следующий раз подумает, как что-либо противоправное совершать, если только не закоренелый бандюган!
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3004 поста (2945 в горячем)

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