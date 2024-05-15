"Точно не кот": женщина случайно узнала, что жила в одной комнате с диким зверем

Пользовательница социальной платформы Reddit на одном из тематических форумов Casual UK рассказала удивительную историю о том, как случайно нашла у себя дома дикое животное совсем не похожее на ее рыжего кота.

По словам автора поста, это произошло, когда она пошла на почту, чтобы забрать посылку. Вернувшись домой, женщина наткнулась на маленького лисенка, который спрятался за столом в гостиной.

"Лисенок только что проник в мой дом и поселился под столом. Случайно заметила, что что-то маленькое и темное, точно не мой рыжий кот, шастает в гостиной. До сих пор не могу понять, как оно туда попало, но уже вызвали подмогу из службы спасения диких животных. А как проходит ваш понедельник?" — написала пользовательница, которая даже придумала незваному гостю прозвище — Лерой.