"Точно не кот": женщина случайно узнала, что жила в одной комнате с диким зверем

Вернувшись домой с почты, женщина наткнулась на "маленького и темного" зверя, который спрятался за столом в гостиной.
Пользовательница социальной платформы Reddit на одном из тематических форумов Casual UK рассказала удивительную историю о том, как случайно нашла у себя дома дикое животное совсем не похожее на ее рыжего кота.
По словам автора поста, это произошло, когда она пошла на почту, чтобы забрать посылку. Вернувшись домой, женщина наткнулась на маленького лисенка, который спрятался за столом в гостиной.
"Лисенок только что проник в мой дом и поселился под столом. Случайно заметила, что что-то маленькое и темное, точно не мой рыжий кот, шастает в гостиной. До сих пор не могу понять, как оно туда попало, но уже вызвали подмогу из службы спасения диких животных. А как проходит ваш понедельник?" — написала пользовательница, которая даже придумала незваному гостю прозвище — Лерой.
Пользователи Reddit засыпали автора поста комментариями и выразили свое восхищение крошечным лисенком.
- "Оно такое милое. Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что этот малыш найдет себе друзей в приюте для диких животных или счастливо вернется в дикую природу!";
- "Оно такое крошечное и напуганное! Бедняжка. Надеюсь, ему найдут новую маму, и он сможет жить в дикой природе";
- "Забавный котик! Серьезно, он чудесный. Надеюсь, у него будет замечательная жизнь в дикой природе, когда он вырастет".
На следующий день владелица дома рассказала о судьбе своего нового друга.
"Служба спасения диких животных забрала Лероя. Как выяснилось, ему всего пару недель. Скорее всего, лисенка бросила мать. Он забежал в мой дом, потому что соблазнился на кошачий корм, который стоял неподалеку у входа. Большое спасибо спасателям за помощь", — написала автор поста на Reddit
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