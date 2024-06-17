Россиянин устроил нарколабораторию прямо на рабочем месте

Интересно, что даже при задержании "кудесник" продолжал толковать, что производит духи. Однако результаты лабораторных анализов подтвердили, что духами там и не пахло.





После "варщик" рассказал, что подсел на наркотики, и чтобы постоянно иметь под рукой запрещёнку, вместе с приятелем решился на создание нарколаборатории. Он снял мебельный цех, в одной части которого действительно производили мебель, а в другой основал небольшую "кулинарию", где варганил мефедрон. Впрочем, после этого рассказа, житель Вельска снова изменил показания и опять заявил, что ничем противоправным не занимался.





Сейчас он находится в СИЗО в Архангельске. Ему грозит от 10 лет лишения свободы. Помимо него в Архангельской области задержали еще одного такого же "кулинара", основавшего лабораторию в дачном домике. У этого фантазии рассказать про изобретение формулы духов не хватило фантазии.