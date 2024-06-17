Россиянин устроил нарколабораторию прямо на рабочем месте

При задержании рассказал, что производит духи.
В Архангельской области мужчина производил мефедрон на своём рабочем месте, в мебельном цехе фабрики в Вельске. В комнате для покраски он соорудил вытяжку, а после всех манипуляций мыл рабочее место и прятал колбы и все остальное в тайники.
Предприниматель стал задерживаться допоздна на работе, а жене своё отсутствие объяснял большим количеством заказов. При обыске в нарколаборатории обнаружили около 1 ,9 килограмма мефедрона. Наркотик предполагалось сбывать в Вологодской области.
Интересно, что даже при задержании "кудесник" продолжал толковать, что производит духи. Однако результаты лабораторных анализов подтвердили, что духами там и не пахло.
После "варщик" рассказал, что подсел на наркотики, и чтобы постоянно иметь под рукой запрещёнку, вместе с приятелем решился на создание нарколаборатории. Он снял мебельный цех, в одной части которого действительно производили мебель, а в другой основал небольшую "кулинарию", где варганил мефедрон. Впрочем, после этого рассказа, житель Вельска снова изменил показания и опять заявил, что ничем противоправным не занимался.
Сейчас он находится в СИЗО в Архангельске. Ему грозит от 10 лет лишения свободы. Помимо него в Архангельской области задержали еще одного такого же "кулинара", основавшего лабораторию в дачном домике. У этого фантазии рассказать про изобретение формулы духов не хватило фантазии.
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