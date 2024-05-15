В Китае парень на мотоцикле не успел проскочить переезд перед поездом

Скоро будем сами себя обеспечивать

Суд арестовал второго фигуранта дела главного кадровика Минобороны

"Антирулин". Водителей будут лишать прав за езду после приёма...

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«Бабушка приехала!»: 23 года фильму «В августе 44-го…»

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СК официально подтвердил задержание главного кадровика Минобороны

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Неудачная попытка "перебега" дороги на запрещающий сигнал светофора

«Мы жаловались, но их обычно отмазывают»: в Екатеринбурге арабские...

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