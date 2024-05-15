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В Китае парень на мотоцикле не успел проскочить переезд перед поездом

В Китае парень на мотоцикле не успел проскочить переезд перед поездом

Автор:
15 мая 2024 07:58
Метки: Видео   Китай   инцидент   мотоциклист   переезд   поезд   
1380
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Камера наблюдения, установленная в одном из населенных пунктов Китая, запечатлела тревожный момент из жизни местного жителя. Парень на мотоцикле пытался проскочить переезд перед прибывающим составом, но не успел. К счастью, экстремал остался жив.

Мотоциклист снёс ограждение и, не удержавшись в седле двухколёсного средства передвижения, упал на рельсы, а затем оказался на пути у небольшого узкоколейного поезда. По информации СМИ, молодому человеку повезло, так как машинист локомотива успел использовать экстренное торможение, в результате чего мотоциклист получил лишь незначительные травмы.

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Метки: Видео   Китай   инцидент   мотоциклист   переезд   поезд   
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6  комментариев
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2k
Печников Анатолий 2 часа назад
Пипец тормозной путь - короче чем у Оки! Попади он под наш товарняк - тот бы еще пару км тормозил
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8k
Marlboro 41 минуту назад
Он влетел в шлагбаум, который был уже давно закрыт. Он либо хотел проскочить, но не заметил шлагбаум, либо просто ехал и не видел ни шлагбаума, ни светофора.
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603
Сеня 45 минут назад
Заснул китаец
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4k
Enigma Kuutar Час назад
представляю если б он под японский синкасен попал
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98k
Доктор Джонс 2 часа назад
Мотоциклист: Успею, проскочу!
Поезд: Хрен ты у меня успеешь! Не проскочишь!
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3642 поста (3611 в горячем)

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