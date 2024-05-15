В Китае парень на мотоцикле не успел проскочить переезд перед поездом

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Камера наблюдения, установленная в одном из населенных пунктов Китая, запечатлела тревожный момент из жизни местного жителя. Парень на мотоцикле пытался проскочить переезд перед прибывающим составом, но не успел. К счастью, экстремал остался жив.
Мотоциклист снёс ограждение и, не удержавшись в седле двухколёсного средства передвижения, упал на рельсы, а затем оказался на пути у небольшого узкоколейного поезда. По информации СМИ, молодому человеку повезло, так как машинист локомотива успел использовать экстренное торможение, в результате чего мотоциклист получил лишь незначительные травмы.
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