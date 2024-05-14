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В Госдуме заявили, что вскоре в России изменится высшее образование и в нём не будет понятия «бакалавр»

В Госдуме заявили, что вскоре в России изменится высшее образование и в нём не будет понятия «бакалавр»

Автор:
14 мая 2024 19:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Болонская система   Валерий Фальков   Видео   Высшее образование   бакалавр   магистратура   
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Это будет одним из этапов в отказе от Болонской системы, в которой участвует 49 стран.

Россия присоединилась к Болонской системе высшего образования в сентябре 2003 года. Она предполагает двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года).

В 2022-м министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия хочет отказаться от этого стандарта и перейти к собственному. Через год президент Владимир Путин призвал вернуться к традиционной базовой системе обучения в ВУЗах. Вскоре он подписал указ о пилотном проекта, в  котором устанавливаются уровни высшего образования: базовый (срок освоения четыре-шесть лет) и специализированный (магистратура - один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка).

Возможно, всё постепенно возвращается к золотому стандарту, проверенному временем - к советской модели образования.

А сегодня Фальков выступил в Госдуме и сообщил, что в 2025 году понятие бакалавр исчезнет.

В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр». У нас будут высшее образование и специализированное высшее образование.

Он добавил, что некоторых специалистов просто невозможно хорошо подготовить в рамках бакалавриата. Например, инженеров или педагогов.

Теперь дело за ЕГЭ. Его отмену обсуждают уже давно.

Источник:

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Метки: Болонская система   Валерий Фальков   Видео   Высшее образование   бакалавр   магистратура   
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17  комментариев
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26k
SolomonA Час назад
От того, что они переименовали бакалавра суть дебильной двухуровневой системы, которую насадили в угоду "Болонской системе" не изменится. Так и будем готовить непонятно кого непонятно для кого. Необходимо вернуть систему специалитета с присвоением квалификации. Производственникам нужны инженеры, а не вот это вот все. Но наш минобр упорно держится за западные стандарты - они же их и насаждали - как теперь признать свои ошибки?
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11k
soar 3 минуты назад
Тридцать лет ломали старую систему, теперь тридцать лет будут восстанавливать.
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3k
Хойти-Тойти Полчаса назад
ЕГЭ отменить, чтобы ВУЗы опять организовали курсы со 100% поступлением? Нужно больше коррупции?
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70k
doker Час назад
Высшее образование - филолог знает ТРИ иностранных языка в совершенстве, плюс древнегреческий и латынь.
Высшее образование, где физики могут вслепую собрать РОБОТА и запрограммировать его.
Высшее образование - где нет академика Кадырова.
Это минимум.
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96k
Херанука Паибалу Час назад
ЕГЭ позволило двум моим дочерям БЕСПЛАТНО поступить в Краснодарский Политех и Краснодарский МЕД
Старшая уже окончила с отличием
Знаю по собственному опыту: РАНЬШЕ БЕЗ ВЗЯТКИ ТАКОЕ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО
.
Лично мне в 1991 году преподаватель на вступительном в Политехе, опустив глаза "в пол", сказала:
Я НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ ВАМ "ОТЛИЧНО", Т.К. ВЫ МЕДАЛИСТ, И ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСТУПАЕТЕ, А У НАС ВСЕГО 20 ( или около того) МЕСТ
.
"Отрубите" возможность ребятам "из деревни" поступать в ВУЗы "по баллам" - ВООБЩЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОТЕРЯЕТЕ
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296
Старикашка Z Херанука Паибалу 14 минут назад
Сам из деревни, поступал в 88 году, чисто на знаниях из школы, конкурс был тогда 4,5 чел. на место, но я прошёл по баллам, причём поступал не в сельхоз какой-нибудь, а в политех (ныне технический университет). И большинство одногрупников моих из сельской местности были, из области. А сейчас, с интернетом, и в тайге можно подготовиться к поступлению, так что ничего там не "отрубят".
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267
Алексей Давыдов Час назад
ЕГЭ отмените уже нахрен
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5k
Fishki_surfer Час назад
Это, конечно, немного затруднит утечку мозгов, но не сильно.
Диплом можно "эвалюировать" в бакалавра (или даже магистра) в соответствующей конторе в стране пребывания.
Для этого нужно в деканате взять список прослушанных курсов с указанием их длительности.
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98k
Доктор Джонс Час назад
Давно пора...
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August
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  • 2922 поста (2874 в горячем)

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