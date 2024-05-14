В Госдуме заявили, что вскоре в России изменится высшее образование и в нём не будет понятия «бакалавр»

Это будет одним из этапов в отказе от Болонской системы, в которой участвует 49 стран.
Россия присоединилась к Болонской системе высшего образования в сентябре 2003 года. Она предполагает двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года).
В 2022-м министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия хочет отказаться от этого стандарта и перейти к собственному. Через год президент Владимир Путин призвал вернуться к традиционной базовой системе обучения в ВУЗах. Вскоре он подписал указ о пилотном проекта, в котором устанавливаются уровни высшего образования: базовый (срок освоения четыре-шесть лет) и специализированный (магистратура - один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка).
Возможно, всё постепенно возвращается к золотому стандарту, проверенному временем - к советской модели образования.
А сегодня Фальков выступил в Госдуме и сообщил, что в 2025 году понятие бакалавр исчезнет.
В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр». У нас будут высшее образование и специализированное высшее образование.
Он добавил, что некоторых специалистов просто невозможно хорошо подготовить в рамках бакалавриата. Например, инженеров или педагогов.
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Теперь дело за ЕГЭ. Его отмену обсуждают уже давно.
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Высшее образование, где физики могут вслепую собрать РОБОТА и запрограммировать его.
Высшее образование - где нет академика Кадырова.
Это минимум.
А дипломы 98% сограждан получают, после института, как будто в "переходе" купили.
Такшта... кто из нас прав? Где телевизор, автомобиль, новый станок, наконец?
Ну таки и я указал "Один-два из сотни", что соответствует Вашим 2 процентам (за минусом 98% сограждан)
Просто это на "фишках" - редкость.
Старшая уже окончила с отличием
Знаю по собственному опыту: РАНЬШЕ БЕЗ ВЗЯТКИ ТАКОЕ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО
.
Лично мне в 1991 году преподаватель на вступительном в Политехе, опустив глаза "в пол", сказала:
Я НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ ВАМ "ОТЛИЧНО", Т.К. ВЫ МЕДАЛИСТ, И ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСТУПАЕТЕ, А У НАС ВСЕГО 20 ( или около того) МЕСТ
.
"Отрубите" возможность ребятам "из деревни" поступать в ВУЗы "по баллам" - ВООБЩЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОТЕРЯЕТЕ
Я НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ ВАМ "ОТЛИЧНО", Т.К. ВЫ МЕДАЛИСТ, И ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСТУПАЕТЕ, А У НАС ВСЕГО 20 ( или около того) МЕСТ"
А вот это к системе образования имеет отношение? Или вы просто не смогли отстоять свои права в конкретном ВУЗЕ?
Вот в республике Че... - 10000 школьников получило высший балл, а в Новороссийске - 10.
Дело в коррупции.
Не кровати переставлять надо, а бл**й менять - факт. Уже признано в МО, а когда до образования дойдёт...
нас уже не будет.
Диплом можно "эвалюировать" в бакалавра (или даже магистра) в соответствующей конторе в стране пребывания.
Для этого нужно в деканате взять список прослушанных курсов с указанием их длительности.