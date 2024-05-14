В Госдуме заявили, что вскоре в России изменится высшее образование и в нём не будет понятия «бакалавр»

В 2022-м министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия хочет отказаться от этого стандарта и перейти к собственному. Через год президент Владимир Путин призвал вернуться к традиционной базовой системе обучения в ВУЗах. Вскоре он подписал указ о пилотном проекта, в котором устанавливаются уровни высшего образования: базовый (срок освоения четыре-шесть лет) и специализированный (магистратура - один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка).

Возможно, всё постепенно возвращается к золотому стандарту, проверенному временем - к советской модели образования.

А сегодня Фальков выступил в Госдуме и сообщил, что в 2025 году понятие бакалавр исчезнет.