15 ошибок мужчин, которые они осознали после начала совместной жизни с девушкой

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Девушки часто устанавливают свои правила в доме. И мужчинам приходится им подчиняться. В посте парне поделились тем, что, оказывается, делали неправильно, но поняли это только после того, как начали совместную жизнь с женщинами.
1. Самое первое - это полотенца. Оказалось, что их должно быть очень много для разных мест
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2. Некоторые девушки и сами порой не соблюдают свои правила, в комментариях многие писали, что чувствуют себя "мужиками"
Напишите в комментариях, что вы поняли, когда начали жить с девушкой? Что изменилось в лучшую сторону или наоборот стало причиной для ссор?
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Метки: Прикол женщина учит инструкция для жизни мужчины и женщины отношения правила для мужчин совместный быт
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Конечно это не правильно.У меня однажды температура 40 была целую неделю.Ссал кровью.Еле уговорила к врачу пойти.Думал само пройдёт.
единственное мое достижение - приучение к уходу за собой. Длилось это все лет 10, но мы заметно продвинулись от "КРЕМ ДЛЯ РУК зимой, когда кожа уже сходит лохмотьями и ей можно стены ошкурить? Я шо - [мат]?!" до наличия собственных (но все еще покупаемых мной) уходовых средств и их ежедневное использование (даже масочки иногда могу заставить сделать)). Бонусом шло поразительное колдунство в виде посвежевшей кожи без прыщей и морщин))) Продолжаем наблюдение)
ни один нормально типичный дядька не станет делать котлеты из свиной шеи.
ни один дядька, в здравом уме не купит ни фен, ни пылесос дайсон. ибо первый после уборки надо час вычищать, а второй, кроме скотской цены, не имеет никаких преимуществ, перед бабилисом, например.
ни один мужик не проедет заправку, если у него горит лампочка аварийного остатка топлива.
Пункт последний - ну и дебил, чо))
Я и так с улицы переодеваюсь полностью (в уличном просто не удобно).
Полотенце одно, а ещё мы его делим с женой и дочкой... Ну есть ещё кухонные полотенца, но не о них речь.
Я питаюсь относительно полноценно.
Носки разбрасывают мои девочки.
В смысле? А как ещё чистить яблоки? Ну не под краном же мыть? Скажут какую то ерунду и рады.
Писаю стоя!
Разные цвета стирать отдельно? Зачем? Жена 2 раза в год начинает эту инициативу, но она глохнет после первого раза.
Мыть голову шампунем? Эммм? Я моюсь МЫЛОМ!!! Уж мне то лучше знать - активно занимаюсь спотом, потею жутко...
На тему помывки... Вспомнилась Европа, которая сейчас идёт по пути экошизофрении (пусть так и продолжает), призывает сесть на велосипеды (я как бы тоже, но там всё не просто и этот вопрос временно опустим). И тут на той неделе в Европе сказали, что не обязательно мыться каждый день. Я приезжаю на велосипеде на работу и с работы мокрым как мышь, полагаю, что пропуск помывки приведёт к очень скорому посещению дерматолога (или непосещению, если европейская страховка не покрывает).
Моюсь КАЖДЫЙ день, а голову так мыть НЕЛЬЗЯ. Оптимально её мыть раз в 3 дня, но у меня так с весны по осень не получается, мою через день. Знаю, что у привыкших к ежедневной помывке, она жирнится на следующий день, но менее чем через месяц такого режима, всё придёт в норму.