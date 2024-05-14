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15 ошибок мужчин, которые они осознали после начала совместной жизни с девушкой

15 ошибок мужчин, которые они осознали после начала совместной жизни с девушкой

Автор:
14 мая 2024 11:31
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   женщина учит   инструкция для жизни   мужчины и женщины   отношения   правила для мужчин   совместный быт   
3278
9

Девушки часто устанавливают свои правила в доме. И мужчинам приходится им подчиняться. В посте парне поделились тем, что, оказывается, делали неправильно, но поняли это только после того, как начали совместную жизнь с женщинами.

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Напишите в комментариях, что вы поняли, когда начали жить с девушкой? Что изменилось в лучшую сторону или наоборот стало причиной для ссор?

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Метки: Прикол   женщина учит   инструкция для жизни   мужчины и женщины   отношения   правила для мужчин   совместный быт   
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46  комментариев
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33k
Владимир Час назад
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В раковину можно и стоя.
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810
Шурман 3 минуты назад
Ну в уличной одежде лезть в кровать это западло для меня лично и мои детей , как ссать я сам разберусь и здесь мне ни кто не может ни чего указывать . Руки мыть это нормально , полотенце у меня одно :) для рук оно на кухне весит , это у жены и дочки по 3 разных а у нас с сыном по одному :)
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12k
DumDum 11 минут назад
Комментарий к фото
Только о задницу!
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19k
Михаил Гривин 14 минут назад
Ссать сидя?!! С ноги сразу подсрачник - и в дверь полетела. У меня жена даже не заикается на такие темы, возмутилась только, когда в раковину ссал. И то, видимо, потому, что рядом с раковиной унитаз и она в этот момент на нём сидела (орала как резаная, хотя перед этим сама же хитростью вперёд меня в сортир проскочила, не думая о последствиях).
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2k
Александр Шевченко 15 минут назад
Главная ошибка что думаешь что в браке станет жить легче , 2 зарплаты жена позаботится и т.д. и т.п. , а по факту становится в 2 раза тяжелее 1 зарплата на 2 их , дети , бытовуха, 2 я работа ...
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3k
Froll 24 минуты назад
Я жене тоже всегда говорил: Скорую будешь вызывать только если я уже без сознания.
Конечно это не правильно.У меня однажды температура 40 была целую неделю.Ссал кровью.Еле уговорила к врачу пойти.Думал само пройдёт.
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14k
The Joker Полчаса назад
За 22 года встреч с одной любовницей, ничего в моей жизни не изменилось, с её подачи.
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
почитав, я поняла, что я скорее мужик
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10k
Antilles Полчаса назад
Про пиво совсем психи что ли?
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1k
Нежмисто Живисто Полчаса назад
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2k
MrMopnex Полчаса назад
А что должно мешать мужику у себя дома сесть на унитаз? Ладно, где-то в общественном месте, возможно в гостях, боишься лишний раз заразу зацепить. А дома-то? Типа "не по пацански"? Или какие-то другие "понятия"?
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10k
Maddy8 40 минут назад
Поднял ободок унитаза и ссы стоя.
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988
Takerey 42 минуты назад
Чет как-то мужик у меня умел все это и до меня . Спасибо свекрови, видимо)
единственное мое достижение - приучение к уходу за собой. Длилось это все лет 10, но мы заметно продвинулись от "КРЕМ ДЛЯ РУК зимой, когда кожа уже сходит лохмотьями и ей можно стены ошкурить? Я шо - [мат]?!" до наличия собственных (но все еще покупаемых мной) уходовых средств и их ежедневное использование (даже масочки иногда могу заставить сделать)). Бонусом шло поразительное колдунство в виде посвежевшей кожи без прыщей и морщин))) Продолжаем наблюдение)
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63k
Андрей 46 минут назад
Ну как бы совместная жизнь двух разных людей, она состоит из компромиссов. Но это должно работать в обе стороны. У меня к примеру стиралка работала просто в круглосуточном режиме, оказывается можно в неё бросить одну футболку и поставить на 2,5ч крутиться. Вот что это за бредятина? Есть же корзины для грязного белья, кинул в неё и раз в 2-3 дня простирнул. Причём если вещь повседневная, по типу футболка или трусы, за каким ещё мурыжить столько времени, если задача просто освежить, для этого 30 минут за глаза, а они врубают 90 градусов и хреначат там.
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17k
Kostick 51 минуту назад
никто из мужчин не станет стирать в стиралке пару носков. зато бабоньки, ничтоже сумняшись, могут швырнуть в машинку одни труселя с лифоном, или блузку.
ни один нормально типичный дядька не станет делать котлеты из свиной шеи.
ни один дядька, в здравом уме не купит ни фен, ни пылесос дайсон. ибо первый после уборки надо час вычищать, а второй, кроме скотской цены, не имеет никаких преимуществ, перед бабилисом, например.
ни один мужик не проедет заправку, если у него горит лампочка аварийного остатка топлива.
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13k
Б.Касторский 56 минут назад
п. 16 Позволять женщине устанавливать глупые правила в своём доме (для оленей, живущих на шее женщины не относится)
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694
Guilty Pleasure 57 минут назад
нахер эти дрессировки! мой дом- мои правила
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50k
Максим Т. 57 минут назад
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9k
Pravednik84 59 минут назад
Просто так к врачам не пойду, если пошёл, значит не просто так.
Я и так с улицы переодеваюсь полностью (в уличном просто не удобно).
Полотенце одно, а ещё мы его делим с женой и дочкой... Ну есть ещё кухонные полотенца, но не о них речь.
Я питаюсь относительно полноценно.
Носки разбрасывают мои девочки.
В смысле? А как ещё чистить яблоки? Ну не под краном же мыть? Скажут какую то ерунду и рады.
Писаю стоя!
Разные цвета стирать отдельно? Зачем? Жена 2 раза в год начинает эту инициативу, но она глохнет после первого раза.
Мыть голову шампунем? Эммм? Я моюсь МЫЛОМ!!! Уж мне то лучше знать - активно занимаюсь спотом, потею жутко...

На тему помывки... Вспомнилась Европа, которая сейчас идёт по пути экошизофрении (пусть так и продолжает), призывает сесть на велосипеды (я как бы тоже, но там всё не просто и этот вопрос временно опустим). И тут на той неделе в Европе сказали, что не обязательно мыться каждый день. Я приезжаю на велосипеде на работу и с работы мокрым как мышь, полагаю, что пропуск помывки приведёт к очень скорому посещению дерматолога (или непосещению, если европейская страховка не покрывает).
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6k
Дмитрий ! 59 минут назад
Пошли козе в трещину!
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777
DuckTales Час назад
Писать сидя это ваще тема
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1674 поста (1629 в горячем)

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