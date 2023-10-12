Игры 1999 года, которые обожали многие геймеры

И начать свою подборку мне хотелось бы с шутеров от первого лица, а именно с игры "Quake 3 Arena". Свой подзаголовок "Arena" третья часть культового шутера получила неслучайно, ведь в отличие от первых двух частей здесь нам нужно было не проходить локации, убивая стандартную вражину, а махаться на арене с равноценными противниками, коими выступают либо боты, либо реальные люди, если вы играете по сети.

По сюжету некая раса Вадригар создала вечную арену, на которую попали лучшие воины всех времен с целью развлечь публику неким подобием гладиаторских боев.