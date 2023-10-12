Игры 1999 года, которые обожали многие геймеры

1999 год был весьма урожайным для культовых компьютерных и приставочных игр. В некоторые из них геймеры играют и по сей день. Предлагаю вам вспомнить про игры, вышедшие в том году.
Quake 3 Arena
И начать свою подборку мне хотелось бы с шутеров от первого лица, а именно с игры "Quake 3 Arena". Свой подзаголовок "Arena" третья часть культового шутера получила неслучайно, ведь в отличие от первых двух частей здесь нам нужно было не проходить локации, убивая стандартную вражину, а махаться на арене с равноценными противниками, коими выступают либо боты, либо реальные люди, если вы играете по сети.
По сюжету некая раса Вадригар создала вечную арену, на которую попали лучшие воины всех времен с целью развлечь публику неким подобием гладиаторских боев.
В игре присутствует несколько режимов:
- Одиночная игра - это по сути кампания, то есть прохождение. Цель игры - пройти 7 кругов (по 4 карты в каждом), сражаясь с ботами на арене. В финальном круге нам предстоит победить чемпиона арены по имени Зиро.
- Мультиплеер - это игра с соперниками (ботами и людьми). Данный режим включает в себя 4 подрежима, а именно "Каждый сам за себя", "Команда на команду", "Турнир" и "Захват флага".
Игра обрела широкую популярность не только среди обычных геймеров, но и как киберспортивная дисциплина.
Half-Life: Opposing force
Оригинальная игра "Half-life" вышла в 1998 году и рассказывала нам об ученом по имени Гордон Фримен, который сражается с инопланетными существами, вырвавшимися из мира Зен с помощью порталов в результате происшествия во время эксперимента.
Год спустя вышло дополнение под названием "Half-life: Oposing force". Действия игры разворачиваются в то же время, что и оригинальная "Half-Life", но на сей раз нам под управление дается капрал Эдриан Шепард из специального подразделения HECU. Шепард в составе своего подразделения прибывает в комплекс "Черная месса" для проведения специальной операции по зачистке. Но во время подлета к точке его конвертоплан сбивают, после чего Эдриан теряет сознание.
Очнувшись Шепард понимает, что отстал от своей группы, и теперь он вынужден пробираться через пришельцев в поисках других выживших солдат и точки эвакуации.
Игровой процесс данного дополнения остался неизменным. Изменению подверглось лишь некоторое вооружение, а также фонарик, который был заменен на прибор ночного видения.
Помимо этого, Шепард может взаимодействовать с другими солдатами из своего подразделения. Например, если он встретит медик, то он может попросить подлечить его или же направить к другому раненому солдату, помощь которому требуется для совершения определенного действия.
Также, во время игры мы можем мельком увидеть убегающего в портал Гордона Фримена, но прямого взаимодействия с ним не будет.
Unreal Tournament
"Unreal tournament" - это еще одна игра в жанре шутер от третьего лица. И как и в случае с игрой "Quake 3 Arena" игра "Unreal tournament" представляет собой бои на арене, а не однопользовательское прохождение, как это было в первой части игры.
Более того, игра изначально разрабатывалась как конкурент игры "Quake 3 Arena" и даже вышла на полторы недели раньше, став достойным соперником "Quake". Во многом свою популярность игра "Unreal tournament" обрела за счет своей превосходной графики, динамичности и конечно же отлично проработанному искусственному интеллекту.
По сюжету для подавления восстания правительство Новой Земли решило организовать легальные поединки насмерть, чтобы люди смогли выплеснуть свои негативные эмоции на других, причем добровольно. И как оказалось, данное мероприятие оказалось настолько финансово выгодным, что горнодобывающая компания Лиандри даже организовала профессиональную лигу для участия в большом турнире.
Что касается игрового процесса, то он также схож с игрой "Quake 3 Arena". В одиночном режиме игрок должен проходить арены, сражаясь с ботами, а в конце бросить вызов действующему чемпиону Ксану Кригору, чтбы получить титул гранд-мастера.
Мультиплеерный режим включает себя несколько видов:
- Assault - игроки делятся на две команды. Одна команда атакует базу ,а другая ее защищает;
- Захват флага - это еще один командный матч, но целью игры является захват флага;
- Deathmatch - классическая бойня, где каждый сам за себя. Цель - убить как можно больше соперников;
- Domination - командная игра. Каждая команда должна захватывать точки другой команды, за что им начисляются очки. Чья команда наберет больше очков, та и победит;
- Последний выживший - то же самое, что и Deathmatch, только целью здесь является не убийство как можно большего количества соперников, а получение как можно меньшего количества смертей.
- Team Deathmatch - то же самое, что и обычный Deathmatch, но на сей раз игроки делятся на команды.
Grand Theft Auto 2
В 1999 году вышла вторая часть игры "GTA". До режима игры от третьего лица, то бишь до выхода третьей части, оставалось еще 2 года, пока мы все также должны были играть за автоугонщика с видом сверху.
Данная игра стала первой и пока единственной, действия которой происходят в будущем, а именно в 2013 году в вымышленном городе Anywhere City.
Игрок должен примкнуть к одной из нескольких банд, задания которых и нужно выполнять, походя к телефонным будкам на территории той или иной банды.
Задания в игре делятся на легкие, средние и сложные, а возможность выбора того или иного задания зависит от уровня вашего авторитета. Так, например, если ваш авторитет оставляет желать лучшего, то можете не рассчитывать на сложные задания.
Ну а так все по классике. Выполняем задания, угоняем машины, улепетываем от полиции и мочим нежелательных элементов с помощью доступного вооружения.
Heroes of Might and magic 3
Естественно, данная подборка просто не имела бы права на существование, если бы я не вспомнил о культовой игре "Герои меча и магии 3", которая и по сей день считается самой удачной частью серии.
Действия игры разворачиваются в вымышленном фентезийном мире Энрот. Игровой процесс практически не претерпел изменений по сравнению с предыдущей частью. Мы все также должны были управлять за героев, захватывать города, нанимать существ и сражаться с врагами. Разве что графика стала еще лучше.
Тем не менее, игра получила ряд дополнений и изменений, которых не было в предыдущих частях. Среди них можно выделить следующие:
- Наличие подземного уровня, на которые можно было попасть с помощью специальных переходов;
- Была расформирована фракция чернокнижника, но появились новые города такие как Крепость, Инферно, Темница, а позднее Сопряжение;
- Улучшить теперь можно было абсолютно любое городское существо, даже 1 уровня;
- Инвентарь был изменен и теперь соответствовал RPG играм;
- Появились новые объекты на карте;
- Существ теперь можно было разделять между собой;
- Отдельно стоит упомянуть про обелиски, посетив которые можно было открыть карту сокровищ. Выкопав сокровища (грааль) в определенной локации, его можно было принести в любой город и отстроить уникальное строение, которое дает +5000 золота ежедневно, а также увеличивает прирост существ на 50% в неделю;
- Появились сборные артефакты, которые можно было собрать в комплект и получить дополнительный бонус;
- И многие другое.
Игра получилась настолько качественной и проработанной, что никогда нельзя было точно сказать, какой из городов лучше. Баланс был соблюден идеально.
Также, стоит отметить, что игра имеет кучу дополнений, причем как официальных, так и неофициальных, например "Дыхание смерти", "Клинок Армагеддона", "Во имя богов", "Хроники героев" и последнее на сегодняшний момент дополнение "Рог Бездны".
И вроде бы прошло уже почти 25 лет с выхода третьей части игры, а она до сих пор остается культовой. Никаким последующим продолжениям не удалось затмить этот шедевр, несмотря на 3D-графику и прочие нововведения.
Age of Empires 2: Age of kings
Не забудем и про стратегии. Вторая часть RTS "Age Empires" вышла в 1999 году и рассказывает нам о средних веках. Игроку на выбор предлагается аж 13 цивилизаций, поэтому есть, где разгуляться.
Что касается игрового процесса, то здесь все по классике: собираем ресурсы, строим города, нанимаем армию и крошим наших злейших врагов. И если в начале игрок имеет ограниченные возможности для постройки городов и найма юнитов, то по мере прохождения игры эти возможности растут.
Resident Evil 3: Nemesis
Конечно же нельзя не вспомнить про культовую франшизу "Resident evil", ведь именно в 1999 году вышла третья часть игры с подзаголовком "Nemesis".
Действия игры разворачиваются в двух временных промежутках. Первая половина игры происходит за сутки до событий второй части игры, а вторая половина - спустя два дня после этого.
Нам предстоит играть за Джилл Валентайн, которая знакома нам еще по первой части игры. Джилл пытается покинуть охваченный Т-вирусом город, но на ее пути появляется опасный мутант Nemesis, который буквально запрограммирован на уничтожение членов отряда S.T.A.R.S., членом которого является и сама Валентайн.
В отличие от других встречающихся монстров, Немизида вооружен огнестрелом, что делает игру сложнее. Более того, он способен бежать быстрее самой Джилл, прошибать двери ,а также хватать главную героиню за горло. В общем, весьма опасный типчик.
Данная игра отошла от привычного режима двух главных героев, тем не менее небольшую часть игры нам все же придется поиграть за другого персонажа - Карлоса Оливеру.
. Помимо этого в игре появились отдельные моменты, где нам предстоит сделать жизненно важный выбор. Ну а наличие головоломок здесь просто поражает, причем разные головоломки рассчитаны на разный способ решения. Где-то потребуется логика, где-то знание математики, где-то музыкальный слух ,а где-то просто интуиция.
В общем, весьма зачетный хорор с кучей зомби, головоломок и конечно же огромным монстром Немизидой.
Medal of Honor
"Медаль за отвагу" - это шутер от первого лица про Вторую мировую войну. Нам предстоит взять на себя роль военного летчика Джеймса Паттерсона, которого призвали на фронт.
Сама игра состоит из 7 миссий, которые в общей сложности включают 24 уровня. Каждый уровень состоит из нескольких заданий, которые обязательны к выполнению. Если хотя бы одно задание не будет выполнено, миссия будет считаться проваленной.
Игра выполнена настолько реалистично и атмосферно, что заставляет игрока полностью погрузиться в игровой процесс. Повсюду выстрелы, взрывы, пули свистят прямо над ухом, а убитые товарищи то и делом падают рядом с нами.
Что касается вооружения, то здесь также используется реальное оружие времен Второй Мировой войны, будь то винтовка M1 Garand, автомат MP40 или снайперская винтовка Springfield M1903.
Отличная игра, которая никого не оставит равнодушным.
Need for speed: High stakes
А вот и гоночки подъехали. В 1999 году вышла четвертая часть франшизы "Need for speed" с подзаголовком "High stakes" (Высокие ставки).
Данная игра стала первой в серии, где появился режим "Карьера", благодаря которому можно было зарабатывать деньги, которые можно было тратить на различные улучшения и даже покупку новых автомобилей. Также, именно в этой части игры впервые появились повреждения в виде вмятин и треснувших стекол.
Но в целом игра повторяет концепцию третьей части игры с гонками и погонями. Даже режимы аркады остались такими же, а именно "Одиночная гонка", "Выбывание", "Погоня" и "Турнир".
Ну и полицию также никто не отменял. Полицейские будутделать всё, чтобы вас остановить, начиная выставлением "ежей" и заканчивая полицейским вертолетом, который палит вас с воздуха.
Князь: Легенды лесной страны
А вот и отечественная RPG подъехала. "Князь" - это компьютерная ролевая игра, разработанная отечественной компанией 1С, и выполненная в славянском сеттинге.
Нам предстоит выбрать одного из трех персонажей, которые должны найти все части амулета дракона, чтобы объединить их и получить доступ к мощному браслету "Владыка". Но так как изначально наш герой слаб, ему предстоит набраться опыта, побеждая разнообразных врагов. Да и в одиночку дойти до конца будет весьма затруднительно, поэтому нам нужно будет собрать целую дружину.
Помимо основного задания, нам предстоит выполнить ряд побочных квестов, а также подчинить себе разнообразные поселения.
В общем, довольно увлекательная игра, которая получила признание не только на постсоветском пространстве, но и зарубежом.
Dark Stone
"Dark stome" - это еще одна ролевая игра, выполненная в фентезийном сеттинге. Сюжет игры незамысловат. Есть некий темный лорд Драак, который способен превращаться в дракона. Лорд Драак делает всем плохо, сея хаос и разрушение. И теперь нашему герою предстоит пройти долгий путь, чтобы добраться до логова Драака и победить его в честной схватке.
Игра является по сути Диабло-клоном со всеми вытекающими. Нам предстоит спускаться в катакомбы и уничтожать нечисть, собирая разнообразный лут. Даже предметы здесь похожи на те, что мы можем увидеть в игре "Diablo", вышедшей в 1996 году.
Но все же есть и некоторые глобальные отличия. На выбор нам дается не три, а 8 персонажей. Правда, по сути специализации всего 4. Просто каждая из них рассчитана на 2 пола. Но самое интересное, что выбрать нам нужно будет не одного, а двух персонажей. Роль второго будет отыгрывать компьютер, который будет следовать за нами и помогать нам.
Но все же самым глобальным отличием является то, что игра выполнена полностью в формате 3D. Кривенько правда (все таки 1999 год), но все же 3D.
Это далеко не все знаковые игры, вышедшие в тот год. Вы можете написать о недостающих проектах в комментариях.
Источник:
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