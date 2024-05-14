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Монгольская группа превратила горловое пение в рок-музыку

Монгольская группа превратила горловое пение в рок-музыку

Автор:
14 мая 2024 09:21
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Монгольская группа   горловое пение   группА   группа UUHA   монголы   рок-музыка   
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Рок у них звучит еще круче.

Каждый музыкант вносит в хеви-метал что-то новое. Например, даже по композициями группы Metalliсa можно проследить, как менялся их стиль от альбома к альбому. В новаторстве преуспела и монгольская группа UUHAI: солисты играют на традиционных музыкальных инструментах и используют горловое пение.

Название группы имеет глубокие культурные традиции. Дело в том, что выкрикивание «уухай» группой людей ― это духовная мантра. Считается, что она принесет удачу, также ее используют, чтобы высвободить энергию или подбодрить дух. Но традиции у UUHAI не только в названии: музыканты во всех клипах в традиционной одежде, а играют они на монгольских инструментах. Так, в видеоролике можно увидеть морин хуур (струнный инструмент с лошадиной головой) и барабаны. Их мелодии на фоне привычных гитарных струн звучат своеобразно.

Но настоящая магия происходит, когда вокалисты начинают петь. Их горловое пение ― это уртын дуу или протяжная монгольская песня. В 2005 году ЮНЕСКО назвала монгольскую традиционную песню шедевром устного нематериального наследия человечества. Песни у UUHAI получаются драйвовыми, и не нужно знать монгольский, чтобы влюбиться в их музыку и как минимум притоптывать в такт.

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Метки: Видео   Монгольская группа   горловое пение   группА   группа UUHA   монголы   рок-музыка   
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8  комментариев
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11k
SuperTroll 2 часа назад
Они не первые

Ссылка youtu.be
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204
Петр Петров Минуту назад
В какой-то момент мелкий пацан начал гагнам стайл исполнять.
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3k
Сергей Викторович 14 минут назад
куета очередная
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7k
Владимир 37 минут назад
Эта лучшая
Ссылка www.youtube.com
==
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329
Эрик Картман 38 минут назад
шляпа и песня и клип, все наследники завоевателей мля, дикари неразвитые
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7k
Кот Ёжки 49 минут назад
Сильно!, но сорян, я вспомнил про Такижана
Ссылка www.youtube.com
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3004 поста (2920 в горячем)

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