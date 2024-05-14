Монгольская группа превратила горловое пение в рок-музыку

Название группы имеет глубокие культурные традиции. Дело в том, что выкрикивание «уухай» группой людей ― это духовная мантра. Считается, что она принесет удачу, также ее используют, чтобы высвободить энергию или подбодрить дух. Но традиции у UUHAI не только в названии: музыканты во всех клипах в традиционной одежде, а играют они на монгольских инструментах. Так, в видеоролике можно увидеть морин хуур (струнный инструмент с лошадиной головой) и барабаны. Их мелодии на фоне привычных гитарных струн звучат своеобразно.