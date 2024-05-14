Монгольская группа превратила горловое пение в рок-музыку

Рок у них звучит еще круче.
Каждый музыкант вносит в хеви-метал что-то новое. Например, даже по композициями группы Metalliсa можно проследить, как менялся их стиль от альбома к альбому. В новаторстве преуспела и монгольская группа UUHAI: солисты играют на традиционных музыкальных инструментах и используют горловое пение.
Название группы имеет глубокие культурные традиции. Дело в том, что выкрикивание «уухай» группой людей ― это духовная мантра. Считается, что она принесет удачу, также ее используют, чтобы высвободить энергию или подбодрить дух. Но традиции у UUHAI не только в названии: музыканты во всех клипах в традиционной одежде, а играют они на монгольских инструментах. Так, в видеоролике можно увидеть морин хуур (струнный инструмент с лошадиной головой) и барабаны. Их мелодии на фоне привычных гитарных струн звучат своеобразно.
Но настоящая магия происходит, когда вокалисты начинают петь. Их горловое пение ― это уртын дуу или протяжная монгольская песня. В 2005 году ЮНЕСКО назвала монгольскую традиционную песню шедевром устного нематериального наследия человечества. Песни у UUHAI получаются драйвовыми, и не нужно знать монгольский, чтобы влюбиться в их музыку и как минимум притоптывать в такт.
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