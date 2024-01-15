В Москве безумная школьница сначала душила одноклассников, а потом набросилась на учительницу со скальпелем

В момент ссоры с учителем девочка достала из декольте скальпель, который тайком принесла в школу. Она начала угрожать сначала учительнице, а после и одноклассникам, что всех порежет. Другие школьники конечно же всё сняли на видео. На втором ролике слышно, как ученицы говорят, что девочка порезала Полину Максимовну.