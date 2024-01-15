В Москве безумная школьница сначала душила одноклассников, а потом набросилась на учительницу со скальпелем

Неадекватную ученицу увезли медики.
В московской школе ученики стали свидетелями конфликта ученицы с учителем. Сначала школьница напала на одноклассницу и начала её душить. После этой выходки с ней решила поговорить учительница.
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В момент ссоры с учителем девочка достала из декольте скальпель, который тайком принесла в школу. Она начала угрожать сначала учительнице, а после и одноклассникам, что всех порежет. Другие школьники конечно же всё сняли на видео. На втором ролике слышно, как ученицы говорят, что девочка порезала Полину Максимовну.
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Напуганные школьники позвали других учителей, а те в свою очередь вызвали скорую помощь. Буйную ученицу увезли в специальное учреждение, сообщает Telegram-канал Плохие новости. Когда девочку увозили, она кричала, что совершит правосудие.
Несмотря на то, что ролики вот уже второй день вирусятся по Telegram-каналам, МВД Москвы никаких комментарий не давало.
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