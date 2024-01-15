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В Москве безумная школьница сначала душила одноклассников, а потом набросилась на учительницу со скальпелем

В Москве безумная школьница сначала душила одноклассников, а потом набросилась на учительницу со скальпелем

Автор:
15 января 2024 17:35
Сообщество : Жить в России
Метки: видно   интересное   нападение   ученица   фото   школа   школьница   
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Неадекватную ученицу увезли медики.

В московской школе ученики стали свидетелями конфликта ученицы с учителем. Сначала школьница напала на одноклассницу и начала её душить. После этой выходки с ней решила поговорить учительница.

В момент ссоры с учителем девочка достала из декольте скальпель, который тайком принесла в школу. Она начала угрожать сначала учительнице, а после и одноклассникам, что всех порежет. Другие школьники конечно же всё сняли на видео. На втором ролике слышно, как ученицы говорят, что девочка порезала Полину Максимовну.

Напуганные школьники позвали других учителей, а те в свою очередь вызвали скорую помощь. Буйную ученицу увезли в специальное учреждение, сообщает Telegram-канал Плохие новости. Когда девочку увозили, она кричала, что совершит правосудие.

Несмотря на то, что ролики вот уже второй день вирусятся по Telegram-каналам, МВД Москвы никаких комментарий не давало.

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Метки: видно   интересное   нападение   ученица   фото   школа   школьница   
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9  комментариев
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159
Dmitry N 2 часа назад
Что-то дети "едут". Страшное дело.
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10k
Дмитрий Минуту назад
Школьному психологу надо принародно дать 3.14.....лей! Такие "неадекватные" школьники должны выявляться, как говорится "на ранней стадии" и до ходить до конфликта. Опять будут отговорки, что "да была же хорошей девочкой!"
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1k
CatSHpuntik 7 минут назад
Мы не знаем что предшествовало этому. Возможно она загнанная этими же девчонками в угол взялась за нож.. Подробностей ! Хотим подробностей !
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−1
Sablezubaya 21 минуту назад
В яндере-симулятор переиграла что ли?
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3k
RaiJu Полчаса назад
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Вылечат. Обязательно вылечат!
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10k
Garpia121 Час назад
И все таки, особенных детей надо учить отдельно от нормальных.
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11k
Борис Карабанов Час назад
"Особенная" девочка. Будет проходить инклюзию в классе.
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