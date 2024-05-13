Вахтовик после ссоры начал слать своей бывшей гробы и могильные кресты с датой смерти

Он обратился в ритуальный салон, заказав гроб, погребальный венок и крест. Кроме того, на крест он заказал табличку с именем своей сожительницы и датой смерти. Надо сказать, судя по дате, жить ей осталось недолго. Испугавшись, женщина пошла в полицию и написала заявление.

Свою вину мужчина признал полностью. Прокуратура уже направила в суд уголовное дело. Омича обвиняют по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы, сообщали в прокуратуре Омской области.