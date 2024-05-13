FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8808 постов • 1066 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Вахтовик после ссоры начал слать своей бывшей гробы и могильные кресты с датой смерти

Вахтовик после ссоры начал слать своей бывшей гробы и могильные кресты с датой смерти

Автор:
13 мая 2024 18:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Вахтовик   Россия   гроб   интересное   могильный крест   ревность   фото   
1065
2

Судя по табличкам на крестах, смерть женщины должна была наступить скоро.

В Омской области женщина обратилась в полицию с жалобой на бывшего сожителя, который угрожал её убить. В это время омич был на вахте и поссорился со своей дамой. Сначала он слал своей возлюбленной сообщения с угрозой, потом записывал голосовые, а потом и вовсе начал названивать. Женщина игнорировала его нападки, поэтому мужчина придумал способ, как подтвердить свои слова действием.

Он обратился в ритуальный салон, заказав гроб, погребальный венок и крест. Кроме того, на крест он заказал табличку с именем своей сожительницы и датой смерти. Надо сказать, судя по дате, жить ей осталось недолго. Испугавшись, женщина пошла в полицию и написала заявление.

Свою вину мужчина признал полностью. Прокуратура уже направила в суд уголовное дело. Омича обвиняют по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы, сообщали в прокуратуре Омской области.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Вахтовик   Россия   гроб   интересное   могильный крест   ревность   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Teodor 2 часа назад
Дефективный. Гоблин называет таких "малолетний дебил", что не подразумевает возраста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
203
PaulineWitch 21 минуту назад
Надеюсь, мадам догадалась выставить вещи на продажу? Гробы - не дешёвое удовольствие)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Autumn2015 49 минут назад
Кроме вероятного срока теперь и про вахты может забыть - там проверяют на психсовместимость. А ведь она даже не жена и не мать его детей, расстались и расстались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5009 постов (4794 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
355568



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Адама Кадырова попросили преподать уроки стрельбы военным из Африки
Адама Кадырова попросили преподать уроки стрельбы военным из Африки
В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы
В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром!
С добрым утром!
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Продержалось 2 года без ремонта
Продержалось 2 года без ремонта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#Россия#Юмор#кино#Китай#конфликт#Евровидение#Казахстан
#животные#забавно#автомир#СССР#интересно#аварии#новости#Автовсячина#Еда#Краснодар
#история#в мире#Прикол#факты#люди#ДТП#авто аварии#кот#истории#милота
Продержалось 2 года без ремонта Продержалось 2 года без ремонта Мать, которая обвинялась в покушении на собственную дочь 16 лет назад, посадили в тюрьму и разлучили с выжившей девочкой Мать, которая обвинялась в покушении на собственную дочь 16 лет назад, посадили в тюрьму и... В России появятся официальные кочевники и чумработницы В России появятся официальные кочевники и чумработницы В России выбирают фотографии, которые лучше всего отображают красоту страны В России выбирают фотографии, которые лучше всего отображают красоту страны В России блогера впервые оштрафовали за кражу чужой идеи для ролика в соцсетях В России блогера впервые оштрафовали за кражу чужой идеи для ролика в соцсетях На Урале мужчина случайно убил сожителя бывшей жены, который избивал её и дочь На Урале мужчина случайно убил сожителя бывшей жены, который избивал её и дочь

На что жалуетесь?

Вернуться