Вахтовик после ссоры начал слать своей бывшей гробы и могильные кресты с датой смерти

Судя по табличкам на крестах, смерть женщины должна была наступить скоро.
В Омской области женщина обратилась в полицию с жалобой на бывшего сожителя, который угрожал её убить. В это время омич был на вахте и поссорился со своей дамой. Сначала он слал своей возлюбленной сообщения с угрозой, потом записывал голосовые, а потом и вовсе начал названивать. Женщина игнорировала его нападки, поэтому мужчина придумал способ, как подтвердить свои слова действием.
Он обратился в ритуальный салон, заказав гроб, погребальный венок и крест. Кроме того, на крест он заказал табличку с именем своей сожительницы и датой смерти. Надо сказать, судя по дате, жить ей осталось недолго. Испугавшись, женщина пошла в полицию и написала заявление.
Свою вину мужчина признал полностью. Прокуратура уже направила в суд уголовное дело. Омича обвиняют по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы, сообщали в прокуратуре Омской области.
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