В России появятся официальные кочевники и чумработницы

Также есть ещё одна проблема. У кочевников нет прописки, поэтому нельзя точно узнать, сколько их находится и где они. Это значит, что они ограничены в избирательных правах, социальных правах, пенсионном обеспечении. Также дети без прописки не могут попасть в школу, а поход в больницу (или вызов врача на дом) становится в разы сложнее.