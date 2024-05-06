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В России появятся официальные кочевники и чумработницы

В России появятся официальные кочевники и чумработницы

Автор:
06 мая 2024 18:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Сибирь   интересное   север   фото   чумработницы   юрты   
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У кочевников нет прописки, поэтому их очень сложно идентифицировать.

На Севере России рассматривают вопрос об узаконивании трудовых отношений между кочевниками и чумработницами. Речь идёт о кочевых народах Сибири и Дальнего Севера, где люди выживают в холоде, разводя оленей и строя жилища из шкур. Это - отдельный мир, который всё никак не может подстроиться под современные реалии.

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Первым шагом станет официальное признание профессий кочевника и чумработницы. Об этом рассказал резидент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков.

«Требования к стандарту профессии «хозяйка передвижного жилища», а именно так чум-, юрта- или ярангаработниц и планируют записать в классификаторе, уже разработаны, они направлены в соответствующее министерство. Надеемся, что на основании этого классификатор будет пополнен уже в ближайшее время», - рассказал Ледков «Парламентской газете».

Задача чумработницы заключается в поддержании огня, заготовкой дров, топить воду из снега и готовить еду. Иногда женщины могут помогать своим кочевникам пасти оленей, ставить юрту и так далее. Сейчас в России трудятся около 20 тысяч кочевников. Это не только оленеводы, но и охотники, рыболовы. Как правило, это представители малочисленных кочевых народов Севера и Сибири: ненцы, чукчи, эвенки и другие.

Также есть ещё одна проблема. У кочевников нет прописки, поэтому нельзя точно узнать, сколько их находится и где они. Это значит, что они ограничены в избирательных правах, социальных правах, пенсионном обеспечении. Также дети без прописки не могут попасть в школу, а поход в больницу (или вызов врача на дом) становится в разы сложнее.

Неучтенные кочевники затрудняют и формирование местных бюджетов, так как таких людей, получается, просто нет, и на них не закладываются деньги, например, на лечение, - пояснил Ледков.

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Метки: Россия   Сибирь   интересное   север   фото   чумработницы   юрты   
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4  комментария
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Гвоздь Час назад
>Это - отдельный мир, который всё никак не может подстроиться под современные реалии.

или не хочет?

Основные меры социальной поддержки, права для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации установлены на уровне регионов (законодательных и иных нормативных правовых актов субъектов РФ).
...
4) получать от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, международных организаций, общественных объединений и физических лиц материальные и финансовые средства, необходимые для социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов;
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173
Самуил Маршак 8 минут назад
Следующий шаг - обучение в колледже по специальности чум- и яранга- работница со сдачей квалификационного экзамена
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2k
Damvrot Hohlam 18 минут назад
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1k
Шершень 23 минуты назад
Стойбища постоянные, прописку можно по координатам GPS выставить. Также охотникам и рыбакам, они в чужие угодья не уходят.
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PokemonKa
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