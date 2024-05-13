Румынский футбольный клуб узнал, что вместо бывшего игрока «Барселоны» у них выступает его брат-близнец

Игрок провёл в команде 3 месяца и отыграл пять матчей. После этого руководство «Динамо» стало что-то подозревать. Во-первых, игрок не знает ни слова по-английски, хотя указывал, что свободно им владеет. Во-вторых, отказывается показывать водительские права. В-третьих, играет он как-то коряво: периодически упускает мяч, нелепо валится на траву, да и со скоростью у него не очень.

Вскоре выяснилось, что у футболиста есть брат-близнец, его зовут Эделино. Тоже воспитанник «Спортинга», но с гораздо более скромными результатами. Большую часть карьеры выступал за клубы низшего дивизиона Португалии и бегал за мега-клуб «Тлуховия» из четвёртой лиги Польши. Потом его выперли и оттуда.