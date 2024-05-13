Румынский футбольный клуб узнал, что вместо бывшего игрока «Барселоны» у них выступает его брат-близнец

До этого братишка бегал за команду из четвёртого дивизиона Польши.
30-летний Эдгар Иэ - воспитанник лиссабонского «Спортинга». В 2012 году перешёл в «Барселону» и отыграл 48 за её дубль. Потом выступал в «Лилле», «Нанте», «Фейеноорде» и «Трабзонспоре».
Отметился и в сборной Португалии, затем перешёл в национальную команду своей исторической родины - Гвинеи-Бисау.
До недавнего времени Иэ выступал за турецкий «Башакшехир». Потом с ним расторгли контракт и футболист отправился в свободное плавание. Но уже в феврале этого года его подобрал румынский клуб - «Динамо» из Бухареста.
Игрок провёл в команде 3 месяца и отыграл пять матчей. После этого руководство «Динамо» стало что-то подозревать. Во-первых, игрок не знает ни слова по-английски, хотя указывал, что свободно им владеет. Во-вторых, отказывается показывать водительские права. В-третьих, играет он как-то коряво: периодически упускает мяч, нелепо валится на траву, да и со скоростью у него не очень.
Вскоре выяснилось, что у футболиста есть брат-близнец, его зовут Эделино. Тоже воспитанник «Спортинга», но с гораздо более скромными результатами. Большую часть карьеры выступал за клубы низшего дивизиона Португалии и бегал за мега-клуб «Тлуховия» из четвёртой лиги Польши. Потом его выперли и оттуда.
Вероятно, теперь именно он и «расцвёл» в румынском «Динамо». А его родственник в это время отдыхал где-нибудь на островах. Если подмена подтвердится, то клубу засчитают техническое поражение в 5 матчах, снимут у него очки и он вылетит из высшего дивизиона. Но перед этим из него вылетит Иэ.
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