В Казахстане пьяные пассажиры оскорбили глухонемого таксиста, а потом ещё и обокрали

Эта видеозапись вызвала возмущение пользователей сети, которые потребовали привлечь к ответственности подозреваемого.

"Он глухонемой, как и его отец. Оба живут в Астане, и оба таксисты. Только отец таксует днем, а Шынгыс – ночью, так как одна машина на двоих. Вчера Шынгыс забрал двух пассажиров, один из которых поубавил в нем веру в человечество. Мужчина осыпал его матами, а потом еще хотел обокрасть, "стыбзив" USB-шнур"