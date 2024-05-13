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В Казахстане пьяные пассажиры оскорбили глухонемого таксиста, а потом ещё и обокрали

В Казахстане пьяные пассажиры оскорбили глухонемого таксиста, а потом ещё и обокрали

Автор:
13 мая 2024 11:37
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Казахстан   Такси   Таксист   конфликт   маты   пьяные пассажиры   
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Двое мужчин ехали в нем в качестве пассажиров. Сидевший впереди мужчина начал в грубой форме выражаться в адрес водителя такси, который оказался глухонемым.

Эта видеозапись вызвала возмущение пользователей сети, которые потребовали привлечь к ответственности подозреваемого.


"Он глухонемой, как и его отец. Оба живут в Астане, и оба таксисты. Только отец таксует днем, а Шынгыс – ночью, так как одна машина на двоих. Вчера Шынгыс забрал двух пассажиров, один из которых поубавил в нем веру в человечество. Мужчина осыпал его матами, а потом еще хотел обокрасть, "стыбзив" USB-шнур"

В Департаменте полиции Астаны рассказали, что пассажир был установлен и задержан.


"В настоящее время он водворен в комнату временного содержания. Для привлечения к ответственности административный материал направлен в суд"

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Метки: Видео   Казахстан   Такси   Таксист   конфликт   маты   пьяные пассажиры   
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
это-не мужчины!
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34k
Slonyash 46 секунд назад
Прославился ушлёпок и не только на Казахстан!
Это ж надо, за копеечный шнурок срок себе поднять!
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8k
tamin Час назад
Парни конечно отморозки. Но...
1. Вспомним аэропорт, вокзал, центр города рядом с кабаками. Сколько людей такие таксисты обокрали- не перечесть.
2. Вспоминаем скольких пьяных таксисты обворовали, убили в 90-е,
3. Вспоминаем, ято текущие таксисты многие вообще пдд не знают и судя по количеству дтп, все ухудшается.
4. Вспоминаем, как во времена террактов ведут себя таксисты. 95% заберают заказы с повышенным спросом(да, после терракта в крокусе, яндекс оказался человечнее таксистов и вернул деньги заказавшим). И лишь 5% прилетали и помогали людям.
И где эти прекрасные комментаторы, которые жгли бы автопарки, били таксистов?
Зы. Вот кстати хороший вопрос про глухонемого таксиста. Может ли он быть таксистом? Если например на фуру работает, то норм. А тут-все-таки безопасность людей.
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14
Владимир . 2 часа назад
на местных пабликах небезрадичные люди предлагают найти его самим и объяснить руками и ногами, что чел сильно неправ
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3569 постов (3400 в горячем)

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