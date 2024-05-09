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Подборка фотографий актеров, актрис.
Интересного вам просмотра!
2.
На съёмках фильма «12 стульев», 1971. Юрий Никулин, Сергей Филиппов, ( ?..), Арчил Гомиашвили, Леонид Гайдай
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22.
Александр Абдулов, Николай Караченцов и артист балета и педагог Игорь Моисеев с супругой Ириной.
28.
Татьяна Самойлова, Джина Лоллобриджида, Сергей Бондарчук и Мариса Мерлини на II Московском международном кинофестивале, 1961 год
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