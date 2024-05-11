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Галгбергет Галлоус и мрачная история древних колонн

Галгбергет Галлоус и мрачная история древних колонн

Автор:
11 мая 2024 20:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: Висбю   Галгбергет Галлоус   Швеция   виселица   захоронение   история   казнь   преступник   учёный   факт   
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Швеция сама по себе страна суровая. Но даже на фоне её истории и пейзажей это место выглядит особенно завораживающе-мрачным.

Трио каменных столбов на холме Гэллоу – природном заповеднике к северу от Висбю, претендует на звание единственного сохранившегося средневекового места казни в Европе.

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Виселица Галгбергет, возвышающаяся на вершине небольшого холма в шведском муниципалитете Висбю, являет собой жутковатое, но очень исторически важное место. Поскольку оно одно из немногих сохранившихся со времени Средних веков.

Виселица была построена примерно в XIII веке для местных преступников. Высокие каменные столбы, окружённые невысокой каменной стеной, поддерживали деревянные балки. Приговорённых подвешивали на веревках и крюках. Место жестокой расправы было оборудовано на вершине холма так, чтобы виселица была видна с моря и предупреждала гостей и местных, возвращающихся домой, о единственно возможных последствиях преступного поведения в этом районе.

В ходе археологических раскопок рядом с виселицей были обнаружены тела около 30 человек. Все они были казнены. Некоторые из тел даже находились в полноценных деревянных гробах, что было роскошью по сравнению с остальными. Надо полагать, что эти тела принадлежали представителям высшего сословия. Что свидетельствует о том, что здесь казнили не только разбойников, бедняков, бродяг и нищих.

Исследователи полагают, что виселицы использовались вплоть до 1845 года. Даже несмотря на столь долгую историю убийств, сегодня они служат одновременно материальным и мистически-призрачным напоминанием о том, что было раньше. Впрочем, практически все местные и туристы рассматривают Галгбергет Галлоус только лишь как составляющую заповедника и интересное атмосферное место для прогулок на природе, овеянное лёгким флёром древности.

Источник:

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Метки: Висбю   Галгбергет Галлоус   Швеция   виселица   захоронение   история   казнь   преступник   учёный   факт   
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Влад Час назад
В Москве лобное место есть. Это ведь в Европе?
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−2
Игорь 13 минут назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, бoльшe нeгдe.

Ceйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю пoдpaбoткy, a сeйчaс дoмa eсть aбсoлютнo нeчeгo.
Oт гoлoдa пoчти тepяю сoзнaниe. Oдoлжить пpoстo нe y кoгo. Oдoлжитe, пoжaлyйстa, нa eдy pyблeй 100-200. Xoть нa бyлкy хлeбa, хoть нa килoгpaмм кapтoшки.

Eсли oстaвитe кoнтaкты, тo я гoтoв вepнyть с пepвoй зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или нoмep тeлeфoнa). В этoм слyчae oстaвьтe свoи кoнтaкты в личных сooбщeниях. Я вepнy 100%!

Пoпoлнитe, пoжaлyйстa, нoмep тeлeфoнa нa любyю сyммy: 8 (952) 133-65-10 (бaлaнс нoмepa тeлeфoнa y oпepaтopa или пo CБП)

Зapaнee бoльшoe Вaм чeлoвeчeскoe спaсибo.
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1508 постов (625 в горячем)

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