Галгбергет Галлоус и мрачная история древних колонн

В ходе археологических раскопок рядом с виселицей были обнаружены тела около 30 человек. Все они были казнены. Некоторые из тел даже находились в полноценных деревянных гробах, что было роскошью по сравнению с остальными. Надо полагать, что эти тела принадлежали представителям высшего сословия. Что свидетельствует о том, что здесь казнили не только разбойников, бедняков, бродяг и нищих.