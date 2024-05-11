Галгбергет Галлоус и мрачная история древних колонн

Швеция сама по себе страна суровая. Но даже на фоне её истории и пейзажей это место выглядит особенно завораживающе-мрачным.
Трио каменных столбов на холме Гэллоу – природном заповеднике к северу от Висбю, претендует на звание единственного сохранившегося средневекового места казни в Европе.
Виселица Галгбергет, возвышающаяся на вершине небольшого холма в шведском муниципалитете Висбю, являет собой жутковатое, но очень исторически важное место. Поскольку оно одно из немногих сохранившихся со времени Средних веков.
Виселица была построена примерно в XIII веке для местных преступников. Высокие каменные столбы, окружённые невысокой каменной стеной, поддерживали деревянные балки. Приговорённых подвешивали на веревках и крюках. Место жестокой расправы было оборудовано на вершине холма так, чтобы виселица была видна с моря и предупреждала гостей и местных, возвращающихся домой, о единственно возможных последствиях преступного поведения в этом районе.
В ходе археологических раскопок рядом с виселицей были обнаружены тела около 30 человек. Все они были казнены. Некоторые из тел даже находились в полноценных деревянных гробах, что было роскошью по сравнению с остальными. Надо полагать, что эти тела принадлежали представителям высшего сословия. Что свидетельствует о том, что здесь казнили не только разбойников, бедняков, бродяг и нищих.
Исследователи полагают, что виселицы использовались вплоть до 1845 года. Даже несмотря на столь долгую историю убийств, сегодня они служат одновременно материальным и мистически-призрачным напоминанием о том, что было раньше. Впрочем, практически все местные и туристы рассматривают Галгбергет Галлоус только лишь как составляющую заповедника и интересное атмосферное место для прогулок на природе, овеянное лёгким флёром древности.
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