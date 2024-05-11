Фото, которые ассоциируются со словом «ностальгия»

Вот эти две штуки и лимонад (сок?) который назывался что-то вроде «Твой друг клоун». С разными вкусами — яблоко, виноград, апельсин и клубника (малина-вишня?) — мама всегда покупала его, когда я болела:) Но у меня ощущение, что я одна их видела, вхвх