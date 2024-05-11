Фото, которые ассоциируются со словом «ностальгия»

Русскоязычные пользователи Твиттера поделились фотографиями, на которых изображены образы и предметы, ассоциирующиеся у них с детством. Получившуюся подборку можно назвать «ностальгией миллениала» — детям конца 80-х, 90-х и начала 00-х должно такое понравиться!
Хочу собрать мини-тред с нашими тёплыми воспоминаниями. Я начну
Передача появилась в 1996 году и, кстати, выходит до сих пор!
Это уже следующая ступень, то есть Sega.
Редко, но катался на таких крокодилах. Было жутко неудобно. Сидишь и не видишь улицу. Всё торопил время, чтобы увидеть. Глупо как-то всё вышло
Я чувствую запах этой програмки
«Вот она жизнь. С утра уже бабуля напекла вафель или оладушек, потом утренние передачи по телеку и вперёд на улицу до заката»
Вот эти две штуки и лимонад (сок?) который назывался что-то вроде «Твой друг клоун». С разными вкусами — яблоко, виноград, апельсин и клубника (малина-вишня?) — мама всегда покупала его, когда я болела:) Но у меня ощущение, что я одна их видела, вхвх
Единственный способ в то время добыть настоящее LEGO.
Никто так и не узнал!
Жду от вас ваши ностальгические фотографии из детства!
Источник:
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Пользователь социальной сети X предложил другим людям поделиться картинками, которые напоминают им о детстве. Ему прислали картинки и фотографии, генерирующие у людей теплые воспоминания.
Ну так хоть бы недельку подождал...
Пользователь социальной сети X предложил другим людям поделиться картинками, которые напоминают им о детстве. Ему прислали картинки и фотографии, генерирующие у людей теплые воспоминания.