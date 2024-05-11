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Фото, которые ассоциируются со словом «ностальгия»

Фото, которые ассоциируются со словом «ностальгия»

Автор:
11 мая 2024 09:20
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Прошлое   СССР   было   люди   ностальгия   фото   
832
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Русскоязычные пользователи Твиттера поделились фотографиями, на которых изображены образы и предметы, ассоциирующиеся у них с детством. Получившуюся подборку можно назвать «ностальгией миллениала» — детям конца 80-х, 90-х и начала 00-х должно такое понравиться!

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Хочу собрать мини-тред с нашими тёплыми воспоминаниями. Я начну

Передача появилась в 1996 году и, кстати, выходит до сих пор!

Это уже следующая ступень, то есть Sega.

Редко, но катался на таких крокодилах. Было жутко неудобно. Сидишь и не видишь улицу. Всё торопил время, чтобы увидеть. Глупо как-то всё вышло

Я чувствую запах этой програмки

Вот эти две штуки и лимонад (сок?) который назывался что-то вроде «Твой друг клоун». С разными вкусами — яблоко, виноград, апельсин и клубника (малина-вишня?) — мама всегда покупала его, когда я болела:) Но у меня ощущение, что я одна их видела, вхвх

Единственный способ в то время добыть настоящее LEGO.

Никто так и не узнал!



Жду от вас ваши ностальгические фотографии из детства!


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Метки: Жизнь   Прошлое   СССР   было   люди   ностальгия   фото   
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6  комментариев
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79k
Viktor 43 минуты назад
Бля, но и трёх дней не прошло, один в один!

Пользователи сети поделились фотографиями, которые ассоциируются у них со словом «ностальгия»
Пользователи сети поделились фотографиями, которые ассоциируются у них со словом «ностальгия»

Пользователь социальной сети X предложил другим людям поделиться картинками, которые напоминают им о детстве. Ему прислали картинки и фотографии, генерирующие у людей теплые воспоминания.

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7k
Харон ( Χάρων) 3 минуты назад
Решил попиариться за счёт чужих постов?
Ну так хоть бы недельку подождал...
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7k
Lexx 14 минут назад
Никогда не играл в 8-ми битную хрень с вырвиглазным звуком. Сразу "Сегу" купил.
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4k
Алекс Лом 22 минуты назад
я думал глюк у меня а оказывается ленивый копипастер просто перезалил чужой пост воторой раз.
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11k
sedoisever 41 минуту назад
Пост от 9 мая.
Пользователи сети поделились фотографиями, которые ассоциируются у них со словом «ностальгия»
Пользователи сети поделились фотографиями, которые ассоциируются у них со словом «ностальгия»

Пользователь социальной сети X предложил другим людям поделиться картинками, которые напоминают им о детстве. Ему прислали картинки и фотографии, генерирующие у людей теплые воспоминания.

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11k
Владимир 42 минуты назад
Дядя работал на таком, а я мелким любил на кожухе движка справа от водителя лежать в поездке )
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 778 постов (728 в горячем)

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