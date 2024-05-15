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К чему приводит похищение женщин в Китае

К чему приводит похищение женщин в Китае

Автор:
15 мая 2024 11:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Жизнь   Китай   люди   похищение   факты   фото   
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Недавно в Китае женщина похитила девочку, чтобы вырастить невесту для великовозрастного сына. Всех поймали, ребенок невредим, горе-нарушителям дали по 2 года.

Но все похищения девушек проходят в стране так безболезненно, на самом деле – это большая проблема в стране, все еще пытающейся оправиться после социального удара «одна семья – один ребенок».


Хотя сейчас позволено иметь больше детей, нехватка женщин в Китае все еще остро ощущается. А особенно для поколения постарше, ведь закон ввели в 1979 году. От девочек стали бодро избавляться, боясь, что у семьи не останется опоры к старости родителей. И к началу нового тысячелетия как раз подросло то строго ограниченное на девочек поколение.

Именно на конец 90-тых – начало 2000-ных приходится пик похищений девушек. Практика была отработана.

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Не так давно в Китае был огромный скандал. В тюрьму отправили шестерых мужчин, который похитили двадцать лет назад девушку, приковали ее цепями и заставили родить им восемь детей. Восемь!

Такие дела проходят по статье «торговля людьми», хотя девушку похитили не для продажи, а для «нужд деревни». Ведь похищение невест – это так романтично (нет).

Приговор на удивление «слабый», мужа женщины приговорили к девяти годам лишения свободы за пытки, жестокость и удержание ее в плену, а еще пятеро получили сроки от восьми до тринадцати лет.

А ведь они украли у юной девушки двадцать лет, а им дали вдвое меньше! И где справедливость? Впрочем, обычные китайцы тоже были очень возмущены мягкость приговора.

В январе 2022 года китайский видеоблогер обнаружил девушку Сяохуамэй, живущую в хижине с земляным полом, возле дома ее семьи в деревне Сюйчжоу. На шее девушки была надета железная цепь, а поверх повязан шарф.

Видео о ней стало вирусным. И блогер поделился, что женщине 40 лет, при этом у нее уже 8 детей, при этом выглядит она травмированной и психически сломленной.

Самое жесткое, что первоначально местные городские власти проигнорировали обвинения в торговле людьми. Они сказали, что у пары есть действующее свидетельство о браке, и что у них просто проблемы в отношениях.

А ее муж Дун Чжиминь просто сказал, что посадил ее на цепь из-за психических срывов, из-за которых она стала небезопасна.

Как-то это все народ не успокоило, и пока власти бездействовали, люди и блогер принялись копать и писать во все инстанции, чтобы власти расшевелились.

Оказалось, что Сяохуамэй похитили еще подростком из ее родного региона Юньнань в 1998 году. А потом продали фермеру в провинции Дунхай за 5000 юаней (63 тыс. рублей). Год спустя ее продали другим торговцам людьми, которые и организовали ее продажу отцу Дуна (ее мужа).

И с 1999-го года она рожала ему детей, всего 8. Последний родился в 2020 году. Но с каждым ребенком девушке становилось все хуже, ее страх и отсутствие близких людей усугубляли ее психическую нестабильность. Так что в 2017 году ее выселили из дома в хижину, а чтобы не сбежала без присмотра, посадили на цепь.

Детей при этом рожать она не переставала. К врачу ее, конечно же, не водили, потому что боялись, что она расскажет, что ее несколько раз перепродавали. Но при этом рожать приходилось при помощи деревенских повитух.

Да, девушку спасли, отвезли в лечебницу, а мужу дали срок в два раза меньший, чем отбыла с ним похищенная. Но суть в том, что это не единичный случай, про такую практику даже снимаются фильмы.

Еще в 2007 году сняли фильм «Слепая гора», очень сильный. Так что своетую людям только с крепкой психикой.

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Метки: Жизнь   Китай   люди   похищение   факты   фото   
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4  комментария
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36k
Teodor 2 часа назад
Жуть жуткая... А мы то все про их техническую революцию, про поезда и китайские электромобили. Китайское чудо, блин...
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11k
Дмитрий Полчаса назад
Девушка, 40 лет. 8 детей.
Вы что пишите?
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33k
Владимир 2 часа назад
"От девочек стали бодро избавляться, боясь, что у семьи не останется опоры к старости родителей. "
===============
Ага, потому что в Китае понятие "пенсия" хоть и не считается ругательством как в "развитых и счастливых то странах", но по факту отсутствует. Нет, её получают определенные категории, например чиновники или пожарные, в общем люди государственные, но в основном старики живут у своих детей и за счет своих детей, когда уже работать не могут. Чем то это похоже на крестьянский уклад Руси наверное. И понятно, что девушка уходит из семьи, а двух детей рожать дорого.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3434 поста (3133 в горячем)

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