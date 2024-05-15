К чему приводит похищение женщин в Китае

Но все похищения девушек проходят в стране так безболезненно, на самом деле – это большая проблема в стране, все еще пытающейся оправиться после социального удара «одна семья – один ребенок».

Хотя сейчас позволено иметь больше детей, нехватка женщин в Китае все еще остро ощущается. А особенно для поколения постарше, ведь закон ввели в 1979 году. От девочек стали бодро избавляться, боясь, что у семьи не останется опоры к старости родителей. И к началу нового тысячелетия как раз подросло то строго ограниченное на девочек поколение.

Именно на конец 90-тых – начало 2000-ных приходится пик похищений девушек. Практика была отработана.