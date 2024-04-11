В Санкт-Петербурге арестовали пенсионерку за организацию борделя

Клиенты исправно наведывались в заведение, «мамка» подсчитывала прибыль и следила за бизнесом. К слову, она сама там трудилась администратором. Как позже сообщили в прокуратуре:

Обеспечивала работу салона в соответствии с графиком и прейскурантом.

Вскоре, вместо клиентов в бордель пришли полицейские и прикрыли лавочку. Против пенсионерки возбудили уголовное дело по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», а это грозит сроком до 5 лет в колонии.