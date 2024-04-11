В Санкт-Петербурге арестовали пенсионерку за организацию борделя

И в один прекрасный день в дверь публичного дома постучались силовики.
61-летняя жительница Питера решила не скучать на пенсии и открыла бордель. В сентябре прошлого года она сняла просторную квартиру на Варшавской улице, пригласила туда «ночных бабочек» и дело закипело.
Клиенты исправно наведывались в заведение, «мамка» подсчитывала прибыль и следила за бизнесом. К слову, она сама там трудилась администратором. Как позже сообщили в прокуратуре:
Обеспечивала работу салона в соответствии с графиком и прейскурантом.
Вскоре, вместо клиентов в бордель пришли полицейские и прикрыли лавочку. Против пенсионерки возбудили уголовное дело по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», а это грозит сроком до 5 лет в колонии.
Хотя многих терзают смутные сомнения… Дело ведь не только в том, чтобы снять помещение, там же кто-то настраивал рекламу для привлечения клиентов, кто-то подыскивал девушек, вряд ли всё это делала одна 61-летняя женщина. Возможно, в деле замешаны и другие люди - настоящие владельцы заведения. Но это так, фантазии на тему.
Или она и правда очень продвинутая пенсионерка, с навыками работы в сети и организационной жилкой. С такими талантами могла бы трудиться на хорошей должности в любой компании. И без всякого криминала.
Источник:
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Интеллигентно.
С Питерским уникальным шармом.
Уверен, что все надеются на продолжение..............