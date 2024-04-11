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В Санкт-Петербурге арестовали пенсионерку за организацию борделя

В Санкт-Петербурге арестовали пенсионерку за организацию борделя

Автор:
11 апреля 2024 17:44
Сообщество : Криминал
Метки: Питер   Санкт-Петербург   бордель   пенсионерка   полиция   публичный дом   
1483
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И в один прекрасный день в дверь публичного дома постучались силовики.

61-летняя жительница Питера решила не скучать на пенсии и открыла бордель. В сентябре прошлого года она сняла просторную квартиру на Варшавской улице, пригласила туда «ночных бабочек» и дело закипело.

Клиенты исправно наведывались в заведение, «мамка» подсчитывала прибыль и следила за бизнесом. К слову, она сама там трудилась администратором. Как позже сообщили в прокуратуре:

Обеспечивала работу салона в соответствии с графиком и прейскурантом.

Вскоре, вместо клиентов в бордель пришли полицейские и прикрыли лавочку. Против пенсионерки возбудили уголовное дело по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», а это грозит сроком до 5 лет в колонии.

Хотя многих терзают смутные сомнения… Дело ведь не только в том, чтобы снять помещение, там же кто-то настраивал рекламу для привлечения клиентов, кто-то подыскивал девушек, вряд ли всё это делала одна 61-летняя женщина. Возможно, в деле замешаны и другие люди - настоящие владельцы заведения. Но это так, фантазии на тему.

Или она и правда очень продвинутая пенсионерка, с навыками работы в сети и организационной жилкой. С такими талантами могла бы трудиться на хорошей должности в любой компании. И без всякого криминала.

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Метки: Питер   Санкт-Петербург   бордель   пенсионерка   полиция   публичный дом   
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12  комментариев
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31k
AzuveR Час назад
Но ,а ули, пенсии то маленькие.
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1k
Вик Тор 6 минут назад
Я – зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!
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9k
Гвоздь Полчаса назад
ясно. пойду скачаю какой-нибудь симулятор борделя.
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Ярко .
Интеллигентно.
С Питерским уникальным шармом.
Уверен, что все надеются на продолжение..............
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7k
мемфрид 42 минуты назад
Даааа, тяжело же найти. Невообразимо тяжело в поисковике задать вопрос и получить адреса и анкеты. Неслыханное дело
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3k
Rom Час назад
Почему не сама? Там ничего сложного, мы ж не знаем, какой у нее опыт. Может раньше работала в клубной сфере, или этой вот. А реклама, ну сегодня то, со всеми технологиями, тут никто не нужен. Девки сами помогут, фотки выставят ))
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59k
zloykoyot Час назад
"вряд ли всё это делала одна 61-летняя женщина". Пхаха. В 94 году ей был 31. И тогда она могла хоть мамкой быть, хоть самой подрабатывать. Бабушка в платочке не обязательно божий одуванчик.
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40k
АнтонПолднев Час назад
Если у неё есть опыт работы в этой сфере, а этого исключать нельзя, то вполне могла и сама. Мало ли таких мамочек ещё в 90-е и 00-е начинали. С тех пор могли и связи остаться, и схемы процесса наработаны.
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168
r3mba4 АнтонПолднев 19 минут назад
может сама по молодости в этом участвовала. Ходы то все записаны. На старости лет "мамкой" подрядилась.
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443
DuckTales Час назад
Ориджинал БА 2Х
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3k
Диагноз 2 часа назад
Конкуренция...
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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