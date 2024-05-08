Учёные нашли подтверждение гипотезы гигантского столкновения

Ученые полагают, что материал в этих LLVP на 2—3,5 процента плотнее окружающей мантии Земли.

В прошлом году исследователи из Калифорнийского технологического института выдвинули идею о том, что эти LLVP могли образоваться из небольшого количества тейского материала, попавшего в нижнюю мантию древней Земли.

Чтобы подтвердить эту идею, они попросили профессора Хонгпинга Денга из Шанхайской астрономической обсерватории изучить её с помощью его новаторских методов в области вычислительной гидродинамики.

Проведя серию симуляций, профессор Денг обнаружил, что после лунообразующего удара значительное количество тейского материала — около двух процентов массы Земли — должно было попасть в нижнюю мантию древней планеты Земля.

«Благодаря точному анализу более широкого спектра образцов горных пород в сочетании с более точными моделями гигантских столкновений и моделями эволюции Земли мы можем сделать вывод о составе материала и орбитальной динамике первобытной Земли, "Геи" и "Тейи"», — сказал соавтор Денга Цянь Юань, геофизик из CalTech, который также работал над этим проектом.

Команда Денга и Юаня опубликовала своё исследование в журнале Nature в конце прошлого года.

По словам Броке, он надеется, что будущие миссии НАСА к Луне, например, запланированные в рамках программы Artemis, смогут провести аналогичные сейсмические измерения: первые в своём роде сейсмические данные с Луны, чтобы лучше подтвердить теорию столкновения с Тейей.