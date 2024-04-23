Всё больше родителей в Германии сообщают, что их дети-христиане хотят принять ислам

Студенты-мусульмане относятся к Корану серьезнее, чем к законам

, - выяснили в Германии.

Все больше родителей немецких детей обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не быть аутсайдерами в школе. Дело в том, что в последние годы в Германии количество детей-мусульман резко увеличилось, пишет немецкое издание BILD.

В некоторых случаях дети из христианских семей в классах оказываются в меньшинстве.