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Всё больше родителей в Германии сообщают, что их дети-христиане хотят принять ислам

Всё больше родителей в Германии сообщают, что их дети-христиане хотят принять ислам

Автор:
23 апреля 2024 23:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   дети   ислам   мигранты   миграционная политика   мусульмане   принятие   школы   
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Германия показывает отличные темпы исламизации. Теперь уже многие немецкие школьники хотят принять ислам, чтобы «не отличаться от одноклассников и не быть аутсайдерами в школе». Об этом пишет немецкий BILD.

Студенты-мусульмане относятся к Корану серьезнее, чем к законам

, - выяснили в Германии.

Все больше родителей немецких детей обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не быть аутсайдерами в школе. Дело в том, что в последние годы в Германии количество детей-мусульман резко увеличилось, пишет немецкое издание BILD.

В некоторых случаях дети из христианских семей в классах оказываются в меньшинстве.

Из-за высокого уровня иммиграции за последние восемь лет доля мусульманских подростков и детей в школах значительно возросла. Кроме того, многие дети происходят из строго религиозных семей: в частности, это зачастую мигранты из Сирии, Афганистана и Сирии. По словам сотрудника госбезопасности, мальчики-мусульмане в некоторых школах давят на девочек, которые ведут себя слишком «по-западному» — не носят платок или начинают встречаться со сверстниками.

В некоторых крупных городах Германии — таких, как Берлин, Франкфурт или Эссен — есть школы, где доля учеников-мусульман превышает 80%.

Удачных перевоплощений, Германия!

Источник:

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Метки: Германия   дети   ислам   мигранты   миграционная политика   мусульмане   принятие   школы   
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13  комментариев
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28k
ПаганецЪ 2 часа назад
Дотолерастничались.
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906
Александр 17 минут назад
Очень хороший пример, давайте учиться на этих ошибках. Пока не поздно!
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1k
Миша 23 минуты назад
Несчастные немцы. А давайте в Москве ещё одну мечеть построим, для улучшения товарищеских отношений с Ираном
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36k
Teodor Полчаса назад
Это Европе ответочка за крестовые походы и прочее. Англию уже ведет нужным курсом потомок тех, кого джентльмены чморили веками, а следующим канцлером Германии станет какой-нибудь Афгани...
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33k
Юрьевич 39 минут назад
В Москве, кстати, скоро та же фигня может начаться! В некоторых школах уже русские дети в меньшинстве...
Разница только в том, что в Германии арабы, а у нас - средняя азия...
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2k
Демьян 42 минуты назад
Черножопая европа...
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4k
DVPET Час назад
"...это зачастую мигранты из Сирии, Афганистана и Сирии."
И из Афганистана, смею заметить
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7k
Babangdida Час назад
Поедание люля-кебапа с имам-баялды, считается принятием ислама?
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11k
kaboza 2 часа назад
А вот теперь адик аки пропеллер на том свете...
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4k
Тварь 2 часа назад
А могли бы деньги, что тратят на мигрантов, вкладывать в экономику тех стран. И прибыль получать и мигрантов бы особо не было. А что это я, они же эти страны за страны не считают.
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37
klon11 2 часа назад
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1451 пост (1380 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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