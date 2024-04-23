Всё больше родителей в Германии сообщают, что их дети-христиане хотят принять ислам

Германия показывает отличные темпы исламизации. Теперь уже многие немецкие школьники хотят принять ислам, чтобы «не отличаться от одноклассников и не быть аутсайдерами в школе». Об этом пишет немецкий BILD.
Студенты-мусульмане относятся к Корану серьезнее, чем к законам
, - выяснили в Германии.
Все больше родителей немецких детей обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не быть аутсайдерами в школе. Дело в том, что в последние годы в Германии количество детей-мусульман резко увеличилось, пишет немецкое издание BILD.
В некоторых случаях дети из христианских семей в классах оказываются в меньшинстве.
Из-за высокого уровня иммиграции за последние восемь лет доля мусульманских подростков и детей в школах значительно возросла. Кроме того, многие дети происходят из строго религиозных семей: в частности, это зачастую мигранты из Сирии, Афганистана и Сирии. По словам сотрудника госбезопасности, мальчики-мусульмане в некоторых школах давят на девочек, которые ведут себя слишком «по-западному» — не носят платок или начинают встречаться со сверстниками.
В некоторых крупных городах Германии — таких, как Берлин, Франкфурт или Эссен — есть школы, где доля учеников-мусульман превышает 80%.
Удачных перевоплощений, Германия!
Источник:
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Разница только в том, что в Германии арабы, а у нас - средняя азия...
И из Афганистана, смею заметить