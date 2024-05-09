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Привычка давить прыщи на подбородке и носу может привести к инсульту

Привычка давить прыщи на подбородке и носу может привести к инсульту

Автор:
09 мая 2024 10:22
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: американская медицина   волосы в носу   врачи   инсульт   кожа   прыщи   
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Да, не всем повезло с чистой кожей, чего уж скрывать. Причин появления прыщей куча, и эта проблема не только подросткового периода.

Когда у вас появляется прыщ посередине лица, ваша реакция обычно заключается в том, чтобы как можно скорее от него избавиться. Вот только врачи очень не рекомендуют давить прыщики именно в этой области, да и в других тоже, но кто их слушать будет? Шутка, конечно, мы на полном серьезе относимся к врачебным рекомендациям.


Но вернемся к прыщавым носам, дело в том, что медики уверены в реальной проблеме именно в этой части лица.


“Треугольник смерти”, также известный как “опасный треугольник", простирается от макушки носа до точек по обе стороны губ, примерно там, где обычно появляются ямочки.


Так почему же это зона риска?

Джереми Брауэр, клинический профессор дерматологии в Медицинском центре Нью-Йоркского университета в Лангоне, объясняет, что вены здесь ведут обратно к “пещеристому синусу”, расположенному в головном мозге.


При выдавливании прыща образовывается крохотная открытая ранка, в которую может попасть всякие опасные бактерии и даже вирусы, воздушно-капельным путем. Потом какая-нибудь зловредная инфекция образует тромб и все, привет, частичный или полный паралич, а может, и даже смерть. Ок, паралич не наступил? Но есть еще риск потерять зрение, получить менингит и абсцесс мозга.


Доктор Сандра Ли считает, что если воспаление от прыща распространяется на внутреннюю часть мозга, есть вероятность слепоты и обширного инсульта.

Это заболевание, известное как тромбоз кавернозного синуса, убивает 30 процентов тех, кто им заражается.


Стоит обратить особое внимание, если после выдавливания у вас появляются такие симптомы как покраснение, отек, болезненность, кровотечение или же прыщик будет продолжать возвращаться и наполняться гноем.


Ладно, не паникуем, шансы на смерть чрезвычайно низки. Это связано с тем, что современная медицина научилась лечить эти типы инфекций антибиотиками быстрее, чем они доберутся до вашего мозга.


И вот вам еще прекрасное из просторов интернета. Известный американский медик доктор Мехмет Оз предупредил, что даже выщипывание волоска из носа может сделать вас к инфекции внутри "треугольника", поскольку из поврежденного фолликула вытекает небольшое количество крови.

Чтобы избежать этого, доктор Эрих Фойгт из Нью-Йоркского университета предлагает подстригать волосы в носу, а не выщипывать их.



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Метки: американская медицина   волосы в носу   врачи   инсульт   кожа   прыщи   
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Aaron Bezzazrenia Час назад
Кто придумал эту х.yeту? Подобная больная фантазия может спровоцировать инсульт
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7k
Харон ( Χάρων) 23 минуты назад
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Чтение подобных высеров тоже неминуемо приводит к инсульту!
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7k
Трям 51 минуту назад
Хватит пороть .хуйню! Во-первых, "треугольник смерти" это от кончика носа, до подбородка (кароч вокруг рта). Во-вторых, он так называется, потому что там очень много капилляров. А в-третьх, это опасно только если ты руки и морду в говне и разлогающемся трупе измажешь и начнешь давить, втирая все говно!
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100k
7guest Час назад
Какая хня! Я, в юношеском возрасте, выдавливал разные гнойнички с разных сторон лица, включая данный "треугольник смерти". Пока жив, хе,хе.
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