Привычка давить прыщи на подбородке и носу может привести к инсульту

Когда у вас появляется прыщ посередине лица, ваша реакция обычно заключается в том, чтобы как можно скорее от него избавиться. Вот только врачи очень не рекомендуют давить прыщики именно в этой области, да и в других тоже, но кто их слушать будет? Шутка, конечно, мы на полном серьезе относимся к врачебным рекомендациям.

Но вернемся к прыщавым носам, дело в том, что медики уверены в реальной проблеме именно в этой части лица.

“Треугольник смерти”, также известный как “опасный треугольник", простирается от макушки носа до точек по обе стороны губ, примерно там, где обычно появляются ямочки.