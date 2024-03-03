В Индии прошла вечеринка в честь свадьбы самой богатой пары в Азии

Дом семьи Амбани – 27-этажный небоскреб под названием Antilia, строительство которого, по сообщениям, обошлось более чем в 1 миллиард долларов и в котором работает постоянный штат из 600 человек прислуги – является одной из самых известных достопримечательностей Мумбаи.

Семье Амбани не привыкать к пышным торжествам, и предсвадебное мероприятие Ананта не стало исключением. Амбани провел самую дорогую свадьбу в Индии на сегодняшний день для своей дочери в 2018 году, которая, как сообщается, обошлась в 100 миллионов долларов, и на ней выступали выступали Бейонсе, Крис Мартин из Coldplay и Maroon 5, что установило высокую планку свадебных развлечений.

В интервью Анант сказал, что его будущая жена была похожа на него и любит животных.

“Мне определенно повезло. Она - человек моей мечты”.