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В Индии прошла вечеринка в честь свадьбы самой богатой пары в Азии

В Индии прошла вечеринка в честь свадьбы самой богатой пары в Азии

Автор:
03 марта 2024 07:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Индия   азия   звезды   самые богатые люди   свадьба   
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Сама свадьба планируется в июле этого года и по предварительным подсчетам обойдется молодоженам в 113 миллионов долларов.

Итак, самая грандиозная свадьба в Азии состоится между младшим сыном самого богатого человека Амбани, 28-летним Анантом и дочерью фармацевтических магнатов Мерчант, 29-летней Радхикой.


66-летний Мукеш Амбани является председателем Reliance Industries – крупнейшей компании Индии по рыночной капитализации – и 10-м по богатству человеком в мире, согласно списку миллиардеров Forbes, с состоянием более 116 миллиардов долларов.

Дом семьи Амбани – 27-этажный небоскреб под названием Antilia, строительство которого, по сообщениям, обошлось более чем в 1 миллиард долларов и в котором работает постоянный штат из 600 человек прислуги – является одной из самых известных достопримечательностей Мумбаи.


Семье Амбани не привыкать к пышным торжествам, и предсвадебное мероприятие Ананта не стало исключением. Амбани провел самую дорогую свадьбу в Индии на сегодняшний день для своей дочери в 2018 году, которая, как сообщается, обошлась в 100 миллионов долларов, и на ней выступали выступали Бейонсе, Крис Мартин из Coldplay и Maroon 5, что установило высокую планку свадебных развлечений.


В интервью Анант сказал, что его будущая жена была похожа на него и любит животных.

Мне определенно повезло. Она - человек моей мечты”.

Ну а пока к основному мероприятию только готовятся пара устроила трехдневную вечеринку в честь этого события. По сообщениям местных СМИ, в аэропорт Джамнагар прибыли более 1000 гостей со всего мира.


За два дня до начала пара устроила ужин для 51 тысячи жителей деревни, которая находилась неподалёку от места проведения мероприятия.


На самой вечеринке присутствовало 1200 гостей, среди которых были замечены: Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Иванка Трамп, Хилари Клинтон, члены королевской семьи Бутана, а также певица Рианна, выступившая перед гостями.


Организаторы свадьбы составили 9-страничный буклет в котором с точностью описан дресс-код мероприятия. В конце мероприятия приглашённых ждёт встреча с 200 слонами, 300 дикими кошками и 120 рептилиями.



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Метки: Видео   Индия   азия   звезды   самые богатые люди   свадьба   
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6  комментариев
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72k
Пётровыч Час назад
Было бы у меня 100 миллиардов, я бы может быть и не женился.
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24k
Кура́тор 7 минут назад
Я не поехал на эту свадьбу
не хотел видеть все эти "приглашённые" рожи , да и еду с "кари" не люблю.
Анант конечно расстроился , но я объяснил ,мне надо рассаду сажать...
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438
Alex Roland 44 минуты назад
Слияние капиталов .....
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7
Саша Полик Час назад
Сперва подумал что это за Таиландец с Цукербергом
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