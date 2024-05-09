Парень, который создал свою республику, уже 5 лет борется за её признание

Республика Вердис — спорная территория между Сербией и Хорватией. Если вы никогда раньше не слышали о ней, всё потому, что жители республики с момента её создания борются за свои права и признание территории. Недавно жители прошли маршем по Лондону, чтобы заявить о проблеме.
Республика Вердис расположена на западном берегу Дуная между Хорватией и Сербией. Она была основана 30 мая 2019 года молодым британцем, активистом Дэниелом Джексоном. Вместе с небольшой группой людей Дэниел выразил недовольство тем, как хорватское правительство обращается с местными жителями этой территории - и в итоге это привело к решению образовать отдельную республику. С тех пор парень является президентом республики, и всячески старается отстоять права людей.
Сообщество заинтересованных людей разрастается: сейчас в маленькой республике живёт около 400 граждан. Дэниел отметил, что уже более 15 тысяч человек подали заявления на получение гражданства в Вердисе - и это хороший показатель, потому что президент заинтересован в том, чтобы о республике узнало как можно больше людей. По его словам, Вердис расположен на земле, которая официально не является частью Хорватии или Сербии. Любой желающий может подать заявку на проживание в республике, если он соответствует необходимым критериям, в том числе "имеет добрые намерения и уважает местные законы".
По словам Дэниела, с 2019 года власти никак не беспокоили местных жителей. Но 12 октября 2023 года "вердийцы" заявили, что хорватское правительство нарушило международное право, вторгнувшись на их землю и уничтожив их постоянное поселение. С тех пор Дэниел и другие заинтересованные люди работают над тем, чтобы восстановить доступ к земле и попытаться восстановить позитивные отношения с Хорватией. Его цель - построить процветающее, развитое и международно признанное государство.
"Вердис - это отдельная страна. Мы имеем право на свою землю в соответствии с международным правом. Как только мы вернемся сюда и достигнем достаточного уровня развития, мы создадим новую конституцию, которая приведёт к созданию нового правительства," - говорит Дэниел.
На этой неделе жители Вердиса прошлись с протестами по Лондону, привлекая внимание к своей проблеме. Группа протестующих прошла от Дома Европы до посольства Хорватии. Согласно сайту республики, мероприятие прошло "успешно" и дало возможность гражданам и сторонникам более активно участвовать в жизни Вердиса. Пока что экономика республики "держится" на соглашениях с частными лицами, заинтересованными в инвестициях, а также на сборах в размере 100 евро за подачу заявления на гражданство. В планах президента и жителей — продолжать распространять информацию о Вердисе и делать всё для того, чтобы справедливость восторжествовала.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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По крайней мере на могилизацию не выдадут...