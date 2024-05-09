Парень, который создал свою республику, уже 5 лет борется за её признание

Сообщество заинтересованных людей разрастается: сейчас в маленькой республике живёт около 400 граждан. Дэниел отметил, что уже более 15 тысяч человек подали заявления на получение гражданства в Вердисе - и это хороший показатель, потому что президент заинтересован в том, чтобы о республике узнало как можно больше людей. По его словам, Вердис расположен на земле, которая официально не является частью Хорватии или Сербии. Любой желающий может подать заявку на проживание в республике, если он соответствует необходимым критериям, в том числе "имеет добрые намерения и уважает местные законы".