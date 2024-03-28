Американец живёт в крошечной квартире размером с парковочное место

Сам Алекс работает создателем контента и разносчиком почты. Парень жил в этой квартирке три года, и платил 1100 долларов в месяц за аренду (примерно 101 тыс. рублей), но говорит, что на данный момент уже переехал в другое, более просторное место. По словам Алекса, эта квартира дала ему чувство независимости, и научила тому, что для жизни много не надо.

"Благодаря этой квартире у меня появилось чувство независимости. У меня есть свой уголок, как-никак. Приходилось пользоваться общими вещами, например туалетом, но сама квартира моя - и мне это нравилось. Я наслаждался минимализмом," - говорит парень.