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Американец живёт в крошечной квартире размером с парковочное место

Американец живёт в крошечной квартире размером с парковочное место

Автор:
28 марта 2024 08:38
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Разное   США   американцы   жилплощадь   жилье   истории   квартиры   люди   недвижимость   
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Американец Алекс Верхег живёт в крошечной квартирке площадью 9 квадратных метров — а это меньше среднего размера парковочного места. Парень платит 1100 долларов в месяц за аренду (примерно 101 тыс. рублей), но его всё абсолютно устраивает.

24-летний Алекс Верхег живёт в маленькой квартире в манхэттенском районе Ист-Виллидж. Её площадь — 9 квадратных метров, а это меньше среднего размера парковочного места. В квартире даже нет ванной комнаты. Вместо этого в пятиэтажном доме есть три ванные комнаты и две душевые на каждом этаже, которые жильцы используют совместно.

Сам Алекс работает создателем контента и разносчиком почты. Парень жил в этой квартирке три года, и платил 1100 долларов в месяц за аренду (примерно 101 тыс. рублей), но говорит, что на данный момент уже переехал в другое, более просторное место. По словам Алекса, эта квартира дала ему чувство независимости, и научила тому, что для жизни много не надо.


"Благодаря этой квартире у меня появилось чувство независимости. У меня есть свой уголок, как-никак. Приходилось пользоваться общими вещами, например туалетом, но сама квартира моя - и мне это нравилось. Я наслаждался минимализмом," - говорит парень.

По рассказам парня, сейчас он нашёл квартиру побольше, но снимает там отдельную комнату за 1300 долларов в месяц (120 тысяч рублей). Он говорит, что ему пришлось немного привыкать к тому, что он живет в более просторном помещении и имеет доступ, например, к полноразмерной плите и ванной комнате прямо в квартире.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   США   американцы   жилплощадь   жилье   истории   квартиры   люди   недвижимость   
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7  комментариев
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26k
Анатолий Соколов Час назад
как прекрасно жить в комнате в коммуналке за 100к ...
и ведь находятся отдельные личности, которые считают что это нормально ...
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2k
CynepCTepBa 13 минут назад
Она хотела жить на манхеттене, но после увиденного, лучше перебиваться м.......ми
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61k
dima423 21 минуту назад
Пистец там цены...у нас за эти деньги можно снять отличную трешку 100+ кв метров в хорошем районе москвы, полностью обставленную и готовую для жизни)
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3k
Сергей 48 минут назад
Создатель контента!? ШТА?
Я каждое утро контент создаю. Это в трудовую книжку можно вписать?
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1646 постов (1586 в горячем)

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