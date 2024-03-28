Американец живёт в крошечной квартире размером с парковочное место

Американец Алекс Верхег живёт в крошечной квартирке площадью 9 квадратных метров — а это меньше среднего размера парковочного места. Парень платит 1100 долларов в месяц за аренду (примерно 101 тыс. рублей), но его всё абсолютно устраивает.
24-летний Алекс Верхег живёт в маленькой квартире в манхэттенском районе Ист-Виллидж. Её площадь — 9 квадратных метров, а это меньше среднего размера парковочного места. В квартире даже нет ванной комнаты. Вместо этого в пятиэтажном доме есть три ванные комнаты и две душевые на каждом этаже, которые жильцы используют совместно.
Сам Алекс работает создателем контента и разносчиком почты. Парень жил в этой квартирке три года, и платил 1100 долларов в месяц за аренду (примерно 101 тыс. рублей), но говорит, что на данный момент уже переехал в другое, более просторное место. По словам Алекса, эта квартира дала ему чувство независимости, и научила тому, что для жизни много не надо.
"Благодаря этой квартире у меня появилось чувство независимости. У меня есть свой уголок, как-никак. Приходилось пользоваться общими вещами, например туалетом, но сама квартира моя - и мне это нравилось. Я наслаждался минимализмом," - говорит парень.
По рассказам парня, сейчас он нашёл квартиру побольше, но снимает там отдельную комнату за 1300 долларов в месяц (120 тысяч рублей). Он говорит, что ему пришлось немного привыкать к тому, что он живет в более просторном помещении и имеет доступ, например, к полноразмерной плите и ванной комнате прямо в квартире.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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и ведь находятся отдельные личности, которые считают что это нормально ...
Причем, очень хотят, что бы было именно съёмное жильё.
Вон, и у нас уже квартиры такого размера продают.
Так и дойдем до капсульных блоков для народа. Как в антиутопиях.
Я каждое утро контент создаю. Это в трудовую книжку можно вписать?
Писатели, художники, они тоже "контент" создают.
А есть ещё и "технические писатели". :)