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В США арестовали отца, который довёл до смерти 6-летнего сына

В США арестовали отца, который довёл до смерти 6-летнего сына

Автор:
04 мая 2024 09:00
Сообщество : Криминал
Метки: Разное   США   дети   инциденты   истории   криминал   люди   насилие   преступления   фото   
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В США арестовали 31-летнего отца, который силой заставлял своего 6-летнего сына бегать на беговой дорожке из-за того, что тот "слишком толстый". Через несколько дней после этого мальчик скончался. Оказалось, он много лет подвергался жестокому обращению со стороны отца.

31-летний американец Кристофер Грегор на этой неделе предстал перед судом: его обвиняли в жестоком обращении с его шестилетним сыном Кори. Во время процесса в суде были показаны записи с камер наблюдения, установленных в фитнес-центре Atlantic Heights Clubhouse. Там отец силой заставляет мальчика бегать на беговой дорожке на большой скорости. На кадрах видно, как мальчик падает с дорожки от измождения, а Грегор грубо поднимает его на ноги и заставляет бежать дальше, перед этим укусив за голову.

Через несколько дней после того посещения спортзала мать мальчика, Бреанна Миччиоло, увидела травмы сына и сообщила о них специалисту по работе с детьми из Отдела защиты детей штата Нью-Джерси. Затем она отвела Кори к врачу, где мальчик рассказал, что отец заставлял его бегать на беговой дорожке, "потому что он был слишком толстым". На следующий день Кори умер. Первичное вскрытие показало, что это случилось в результате удара тупым предметом, ушиба сердца и печени с последующим воспалением и сепсисом. Судебный патологоанатом установил, что мальчик страдал от "регулярного жестокого обращения".

Предполагается, что отец годами жестоко обращался с сыном, и на видео попала лишь малая часть его издевательств. Если Грегора признают виновным, ему грозит пожизненное заключение. Во время судебного процесса мать мальчика первой выступила в суде в качестве свидетеля. Женщина всхлипывала и вытирала слёзы, когда смотрела то самое видео с камер. После смерти сына она создала сообщество в соцсетях, чтобы привлечь внимание общественности к этому делу, и к жестокости по отношению к детям в целом.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   США   дети   инциденты   истории   криминал   люди   насилие   преступления   фото   
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7  комментариев
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17k
GROMOZEKA 43 минуты назад
Больной ублюдок.
Загубил ребёнка, мразь
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Alex Минуту назад
Типичная история для телеканала Investigation Discovery
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523
Павел Верещагин 2 минуты назад
Хорошим приговором для скота была бы казнь на беговой дорожке.бегать без остановки заставить на полной скорости,на максимальном подъеме,день,два пока коньки не отбросит
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9k
Alex 24 минуты назад
Вот ведь гнида. Забить бы его живьем.
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79k
Viktor 40 минут назад
Да, ублюдки везде есть!
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
и где пацан толстый?
папаша быстро на электро-стуле похудеет.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1689 постов (1632 в горячем)

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