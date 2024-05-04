В США арестовали отца, который довёл до смерти 6-летнего сына

Через несколько дней после того посещения спортзала мать мальчика, Бреанна Миччиоло, увидела травмы сына и сообщила о них специалисту по работе с детьми из Отдела защиты детей штата Нью-Джерси. Затем она отвела Кори к врачу, где мальчик рассказал, что отец заставлял его бегать на беговой дорожке, "потому что он был слишком толстым". На следующий день Кори умер. Первичное вскрытие показало, что это случилось в результате удара тупым предметом, ушиба сердца и печени с последующим воспалением и сепсисом. Судебный патологоанатом установил, что мальчик страдал от "регулярного жестокого обращения".