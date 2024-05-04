В США арестовали отца, который довёл до смерти 6-летнего сына

В США арестовали 31-летнего отца, который силой заставлял своего 6-летнего сына бегать на беговой дорожке из-за того, что тот "слишком толстый". Через несколько дней после этого мальчик скончался. Оказалось, он много лет подвергался жестокому обращению со стороны отца.
31-летний американец Кристофер Грегор на этой неделе предстал перед судом: его обвиняли в жестоком обращении с его шестилетним сыном Кори. Во время процесса в суде были показаны записи с камер наблюдения, установленных в фитнес-центре Atlantic Heights Clubhouse. Там отец силой заставляет мальчика бегать на беговой дорожке на большой скорости. На кадрах видно, как мальчик падает с дорожки от измождения, а Грегор грубо поднимает его на ноги и заставляет бежать дальше, перед этим укусив за голову.
Через несколько дней после того посещения спортзала мать мальчика, Бреанна Миччиоло, увидела травмы сына и сообщила о них специалисту по работе с детьми из Отдела защиты детей штата Нью-Джерси. Затем она отвела Кори к врачу, где мальчик рассказал, что отец заставлял его бегать на беговой дорожке, "потому что он был слишком толстым". На следующий день Кори умер. Первичное вскрытие показало, что это случилось в результате удара тупым предметом, ушиба сердца и печени с последующим воспалением и сепсисом. Судебный патологоанатом установил, что мальчик страдал от "регулярного жестокого обращения".
Предполагается, что отец годами жестоко обращался с сыном, и на видео попала лишь малая часть его издевательств. Если Грегора признают виновным, ему грозит пожизненное заключение. Во время судебного процесса мать мальчика первой выступила в суде в качестве свидетеля. Женщина всхлипывала и вытирала слёзы, когда смотрела то самое видео с камер. После смерти сына она создала сообщество в соцсетях, чтобы привлечь внимание общественности к этому делу, и к жестокости по отношению к детям в целом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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