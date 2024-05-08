Спортивная фигура VS обычная: какие девушки больше нравятся парням

В соцсетях сейчас так много разных движений: то бодипозитив, то за стройность... И почти всегда люди уходят в крайности. Сегодня почти каждая третья девушка ходит в спортзал или на какие-то занятия, чтобы держать себя в хорошей форме. Но каких женщин в итоге предпочитают мужчины?
Кто-то считает, что обязательно нужно ходить в зал, чтобы не было дряблости и заметного целлюлита. Другие хотят видеть с собой естественных девушек, которые тяжелее сумочки ничего в руках не держали.
Познакомим вас сегодня с Джорджий Дэниэлс (Georgia Daniels). Девушка - тренер, она ведёт активный образ жизни, помогает девушкам готовиться к фитнес-бикини. Вся её жизнь связана с фитнесом. В соцсетях на неё подписаны почти 200 000 человек.
Из зала и с тренировок она публикует такие кадры, что позавидовали бы мужчины её упорству и силе. А вот в платьях и без спортивной одежды, в обычной жизни, Джорджия уже выглядит не так впечатляюще.
У неё мощные спина, ноги и руки. Но таких спортивных девушек мужчины уже не считают такими уж сексуальными: в комментариях не всегда позитивные выражения о ее фигуре, кто-то считает, что она стала похожа на парня.
А как вам такие девушки?
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Автор поста настолько дурна собой и не умеет готовить?