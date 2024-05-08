Спортивная фигура VS обычная: какие девушки больше нравятся парням

В соцсетях сейчас так много разных движений: то бодипозитив, то за стройность... И почти всегда люди уходят в крайности. Сегодня почти каждая третья девушка ходит в спортзал или на какие-то занятия, чтобы держать себя в хорошей форме. Но каких женщин в итоге предпочитают мужчины?