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Спортивная фигура VS обычная: какие девушки больше нравятся парням

Спортивная фигура VS обычная: какие девушки больше нравятся парням

Автор:
08 мая 2024 14:52
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Сравниваем   девушки   забавно   интересно   фигура   фигуры девушек   
2659
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В соцсетях сейчас так много разных движений: то бодипозитив, то за стройность... И почти всегда люди уходят в крайности. Сегодня почти каждая третья девушка ходит в спортзал или на какие-то занятия, чтобы держать себя в хорошей форме. Но каких женщин в итоге предпочитают мужчины?

Кто-то считает, что обязательно нужно ходить в зал, чтобы не было дряблости и заметного целлюлита. Другие хотят видеть с собой естественных девушек, которые тяжелее сумочки ничего в руках не держали.


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Познакомим вас сегодня с Джорджий Дэниэлс (Georgia Daniels). Девушка - тренер, она ведёт активный образ жизни, помогает девушкам готовиться к фитнес-бикини. Вся её жизнь связана с фитнесом. В соцсетях на неё подписаны почти 200 000 человек.


Из зала и с тренировок она публикует такие кадры, что позавидовали бы мужчины её упорству и силе. А вот в платьях и без спортивной одежды, в обычной жизни, Джорджия уже выглядит не так впечатляюще.

У неё мощные спина, ноги и руки. Но таких спортивных девушек мужчины уже не считают такими уж сексуальными: в комментариях не всегда позитивные выражения о ее фигуре, кто-то считает, что она стала похожа на парня.


А как вам такие девушки?

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Метки: Сравниваем   девушки   забавно   интересно   фигура   фигуры девушек   
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17  комментариев
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5k
Владимир 53 минуты назад
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6k
fkamash 59 секунд назад
Свежие бройлеры - налетай!
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19k
Михаил Гривин 7 минут назад
Да ладно, спортивные девушки не нравятся только слабакам.
Ссылка www.youtube.com
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5k
Евгений 10 минут назад
Мне спортивные нравятся. Только надо уточнить какие именно) художественная гимнастика, фигурное катание, плавание синхронное, конечно волейбол и т.д. А Т-800 с накрашенными губами и ногтями мне не нравятся
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4
alexey al 11 минут назад
Среди миллионов фоток молодых, стройных спортсменок и "фитоняш" выбрала фотку стероидной "некрасавицы".... Зачем? Чтобы потешить свое самолюбие, что по сравнению с откровенно стремными тетками, даже бодипозитив выглядил привлекательным?
Автор поста настолько дурна собой и не умеет готовить?
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37k
Юрий 12 минут назад
"Спортивные" девушки прекрасны...

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4k
Дмитрий 18 минут назад
Нормальная, можно утонченную можно слегка фигуристую, даже чуть-чуть пышную главное чтоб не жирная как мразь.
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13k
Павел Бреусов 20 минут назад
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695
DuckTales Полчаса назад
Нормальная нравится
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1k
Миша Полчаса назад
Лучше, кто готовит вкуснее, и мозг не клюёт, а не енти с бицухой - я неплохо ставлю чайник!
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285
ГТА Форевер Полчаса назад
А у меня нет девушки, жена не разрешает
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615
Геннадий Хамидулин Полчаса назад
Джина Карано лучше.......
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17k
Booka1a 48 минут назад
одно дело на фитнесе животик подтянуть, другое раскачаться как мужик
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11k
Мафусаил Час назад
Как по мне, так перебор....
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393k
Алексей Час назад
главное не уходить в крайность
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1669 постов (1621 в горячем)

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