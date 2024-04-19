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Как выглядят ведущие новостей в разных странах мира

Как выглядят ведущие новостей в разных странах мира

Автор:
19 апреля 2024 17:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: ведущие   девушки   интересно   красотки   новости   телевизор   фото   
1377
15

Рейтинги телеканалов могут расти только из-за ведущих - и это чистая правда. Десятки зрителей прикованы к экранам, когда там показывают таких красоток. Перед вами ведущие новостей и погоды, красивые журналистки из разных стран мира.

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Метки: ведущие   девушки   интересно   красотки   новости   телевизор   фото   
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16  комментариев
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4k
Александр 54 минуты назад
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Alexandr 16 секунд назад
Гондурас, Гондурас в сердце каждого из нас.
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23k
Killgrave 10 минут назад
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40k
albedo 15 минут назад
Хм.
А как же албанский ислам?!
Если полуголых девиц выставляют (сарказм)
Выходит не такие уж они и мусульмане, как вопил Запад.
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3k
Алексей Полчаса назад
Неее... NakedNews ничто не переплюнет.
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21k
Александр Полчаса назад
Не все они новости рассказывают
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2k
rudenkov 44 минуты назад
Албания!
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21k
Robin Hood 46 минут назад
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40k
АнтонПолднев 58 минут назад
Глупо брать уродов на эти должности. Вспомните даже наших в советское время. Я сейчас обращаюсь к ровесникам, и постарше, а так же к дамам. Ведь они были образцом красоты и элегантности. Да, им это давались с трудом, но тем не менее. Я вообще думал, что красивее Татьяны Веденеевой природа ничего создать не способна.
Сейчас девушки и у нас на телевидении совершенно замечательные.
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4k
Василий Афиногенов 58 минут назад
Ссылка vk.com
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4k
Василий Афиногенов 59 минут назад
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11k
kaboza Час назад
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482
DuckTales Час назад
Я бы смотрел такие новости )))
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482
DuckTales Александр Сергеев 54 минуты назад
Не, ну зачем так , просто чтоб были секси красотки, новости же, дело не шуточное
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1626 постов (1578 в горячем)

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