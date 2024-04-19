Как выглядят ведущие новостей в разных странах мира

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Рейтинги телеканалов могут расти только из-за ведущих - и это чистая правда. Десятки зрителей прикованы к экранам, когда там показывают таких красоток. Перед вами ведущие новостей и погоды, красивые журналистки из разных стран мира.
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А как же албанский ислам?!
Если полуголых девиц выставляют (сарказм)
Выходит не такие уж они и мусульмане, как вопил Запад.
Сейчас девушки и у нас на телевидении совершенно замечательные.