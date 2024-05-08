Донаты за кастрацию: в Британии осудили создателя сайта, который заработал 300 000 на добровольном оскоплении

Удивительно, но все жертвы были добровольными. Им норм, и они сами хотели быть кастрированными. Речь идет о своеобразной субкультуре «нуллос» (от genital nullification — генитальное обнуление). По тем или иным причинам, они считают, что мужские гениталии должны быть отделены от тела. Каковы эти причины — не беремся судить: эстетические, психопатические, оккультные или фетишисткие. В итоге жертвами группы стали 13 человек.





Глава сообщества — 46-летний Мариус Густавсон из Швеции, который называет себя «создатель евнухов». Он открыл сайт, для которого записывал видео с операциями и поднимал деньги на донатах (премиум стоил 100 долларов). Причем первой моделью стал он сам, подвергшись кастрации в 2017 году и записав все на камеру. Для этого он нанял в Лондоне двух сомнительных криминальных типов (один из них был медбратом). Чтобы вы понимали уровень безумия этого человека: до этого он намеренно отморозил себе ногу в сухом льде, чтобы ее ампутитровали, а затем попросил отрезать себе сосок — просто из-за собственных фетишистских фантазий.