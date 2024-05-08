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Донаты за кастрацию: в Британии осудили создателя сайта, который заработал 300 000 на добровольном оскоплении

Донаты за кастрацию: в Британии осудили создателя сайта, который заработал 300 000 на добровольном оскоплении

Автор:
08 мая 2024 10:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Британия   СУД   в мире   жесть   кастрацию   люди   неадекват   
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Лондонский суд вынес обвинительный приговор группе лиц, которые кастрировали мужчин, снимали это на камеру и предоставляли контент по платной подписке. Всего сайт заработал 300 тысяч фунтов, и у него было 22 тысячи подписчиков.

Удивительно, но все жертвы были добровольными. Им норм, и они сами хотели быть кастрированными. Речь идет о своеобразной субкультуре «нуллос» (от genital nullification — генитальное обнуление). По тем или иным причинам, они считают, что мужские гениталии должны быть отделены от тела. Каковы эти причины — не беремся судить: эстетические, психопатические, оккультные или фетишисткие. В итоге жертвами группы стали 13 человек.


Глава сообщества — 46-летний Мариус Густавсон из Швеции, который называет себя «создатель евнухов». Он открыл сайт, для которого записывал видео с операциями и поднимал деньги на донатах (премиум стоил 100 долларов). Причем первой моделью стал он сам, подвергшись кастрации в 2017 году и записав все на камеру. Для этого он нанял в Лондоне двух сомнительных криминальных типов (один из них был медбратом). Чтобы вы понимали уровень безумия этого человека: до этого он намеренно отморозил себе ногу в сухом льде, чтобы ее ампутитровали, а затем попросил отрезать себе сосок — просто из-за собственных фетишистских фантазий.

Примечательно, что оба человека, которые кастрировали Густавсона, тоже попали на скамью подсудимых (вскрылась их переписка, оказалось, Густавсон еще и обманул их с оплатой, и они начали его шантажировать). Один из них, Дамиан Бернс, признался на суде, что после того, как он отрезал член клиенту, его ужасающе рвало. Пациент же, оклемавшись, закинул собственные гениталии в холодильник, где их и нашли британские полицейские.
Дамиан Бернс

Со временем вокруг Густавсона собралась команда единомышленников, которые проводили операции (не только кастрации, но и иные ампутации и пытки) и делали из этого контент. Причем использовались обычные ножи либо инструменты для кастрации животных. Удивительно, что все их пациенты, судя по всему, выжили.

Густавсон признал свою вину в умышленном причинении вреда пациентам, продаже отрезанных органов и создании сайта. Суд не принял во внимание тот факт, что все было добровольно, и назначил его виновным в 29 различных преступлениях. Судя по всему, получит по полной, но какой именно срок — неясно. Слушания, на которых объявят меру наказания, пройдут 31 мая и 30 июня.

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Метки: Британия   СУД   в мире   жесть   кастрацию   люди   неадекват   
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5  комментариев
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Patmaz 53 минуты назад
Человек делал доброе дело - чтобы идиоты не размножались, а его в тюрьму...
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solovei7 20 минут назад
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20k
Голос Вселенной 40 минут назад
Пздц бл.... Как скучно я живу.....
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Graboid 44 минуты назад
и тамада веселый, и конкурсы интересные ..
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1623 поста (1314 в горячем)

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