Актриса фильмов для взрослых вернулась в профессию после 15 лет работы медсестрой

38-летняя Сэди Саммерс из Канады, которая начала свою карьеру в фильмах для взрослых в 19 лет и снялась более чем в 70 проектах, вернулась в профессию через 15 лет после того, как ушла из индустрии. Проработав все эти годы медсестрой и социальным работником, помогая пожилым людям на дому, она решила снова посвятить себя порно.
По ее словам, раньше мир порнографии был "сконцентрирован в одном районе мира, например, в Лос-Анджелесе", с несколькими другими вариантами во Флориде в Европе.
Вам действительно нужно быть в Лос-Анджелесе, чтобы сделать себе имя и заработать себе на хлеб
, – призналась она. Сэди рассказала, что ей захотелось заниматься чем-то еще и не чувствовать себя привязанной к одному месту. Кроме того, она любит кататься на лыжах и горных велосипедах.
Я была в тот момент в своей жизни, когда мне очень нравилось кататься на лыжах, заниматься спортом и путешествовать по горам. Я считала, что необходимость постоянно находиться в Лос-Анджелесе ограничивает меня, и мне просто нужно было заняться чем-то другим в то время. Я вернулась в Уистлер, Канада, и начала заниматься медсестринской деятельностью, чтобы иметь возможность чаще кататься на лыжах
, — объяснила 38-летняя женщина, у которой есть муж и трехлетний сын.
Несмотря на то, что Саммерс была счастлива больше времени уделять хобби, она скучала по "непристойному" миру, в котором когда-то снималась.
Я бы не сказала, что я на пенсии. Я просто как-то ушла. Я знала… если бы я попала в трагическую автомобильную аварию и выглядела бы так, будто больше не смогу сниматься в кино, я все равно могла бы работать медсестрой. Поэтому мне очень хотелось иметь тот листок бумаги, который никто не сможет у меня отобрать
, — отметила она.
За 15 лет перерыва Сэди научилась ценить главное в жизни, а ее уверенность в себе только возросла. За время работы медсестрой Сэди видела, как многие люди умирали от сожалений, и поняла, что не хочет закончить так же.
Все они хотели бы иметь больше свободного времени, которое можно было бы проводить со своими семьями. Почти 99% людей хотели бы жить по-другому. И я такая: "Почему я ограничиваюсь социальными нормами?" Я люблю секс-работу. Я не стыжусь этого. Итак, давайте попробуем что-нибудь новое, что даст мне больше свободного времени с семьей
, – рассуждает она.
Уход с поста социального работника ее коллеги восприняли равнодушно, а вот возвращение в порно поддержали друзья и семья. Ключевую роль в решении вернуться в сферу фильмов для взрослых сыграли отнюдь не деньги. Она зарабатывала значительно больше денег в сфере ухода за больными, чем в индустрии с рейтингом X, однако так "любила" секс-работу и хотела иметь больше свободы в своем графике, что согласилась на сокращение зарплаты:
Я думаю, что многие люди смотрят на это так, как будто это легкая подработка, чтобы заработать деньги, но это довольно сложно.
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