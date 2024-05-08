FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8828 постов • 911 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Актриса фильмов для взрослых вернулась в профессию после 15 лет работы медсестрой

Актриса фильмов для взрослых вернулась в профессию после 15 лет работы медсестрой

Автор:
08 мая 2024 10:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Актриса фильмов для взрослых   Сэди Саммерс   актриса   медсестра   работа   фильм   
1332
7

38-летняя Сэди Саммерс из Канады, которая начала свою карьеру в фильмах для взрослых в 19 лет и снялась более чем в 70 проектах, вернулась в профессию через 15 лет после того, как ушла из индустрии. Проработав все эти годы медсестрой и социальным работником, помогая пожилым людям на дому, она решила снова посвятить себя порно.

По ее словам, раньше мир порнографии был "сконцентрирован в одном районе мира, например, в Лос-Анджелесе", с несколькими другими вариантами во Флориде в Европе.

×

Вам действительно нужно быть в Лос-Анджелесе, чтобы сделать себе имя и заработать себе на хлеб

, – призналась она. Сэди рассказала, что ей захотелось заниматься чем-то еще и не чувствовать себя привязанной к одному месту. Кроме того, она любит кататься на лыжах и горных велосипедах.


Я была в тот момент в своей жизни, когда мне очень нравилось кататься на лыжах, заниматься спортом и путешествовать по горам. Я считала, что необходимость постоянно находиться в Лос-Анджелесе ограничивает меня, и мне просто нужно было заняться чем-то другим в то время. Я вернулась в Уистлер, Канада, и начала заниматься медсестринской деятельностью, чтобы иметь возможность чаще кататься на лыжах

, — объяснила 38-летняя женщина, у которой есть муж и трехлетний сын.

Несмотря на то, что Саммерс была счастлива больше времени уделять хобби, она скучала по "непристойному" миру, в котором когда-то снималась.


Я бы не сказала, что я на пенсии. Я просто как-то ушла. Я знала… если бы я попала в трагическую автомобильную аварию и выглядела бы так, будто больше не смогу сниматься в кино, я все равно могла бы работать медсестрой. Поэтому мне очень хотелось иметь тот листок бумаги, который никто не сможет у меня отобрать

, — отметила она.

За 15 лет перерыва Сэди научилась ценить главное в жизни, а ее уверенность в себе только возросла. За время работы медсестрой Сэди видела, как многие люди умирали от сожалений, и поняла, что не хочет закончить так же.



Все они хотели бы иметь больше свободного времени, которое можно было бы проводить со своими семьями. Почти 99% людей хотели бы жить по-другому. И я такая: "Почему я ограничиваюсь социальными нормами?" Я люблю секс-работу. Я не стыжусь этого. Итак, давайте попробуем что-нибудь новое, что даст мне больше свободного времени с семьей

, – рассуждает она.


Уход с поста социального работника ее коллеги восприняли равнодушно, а вот возвращение в порно поддержали друзья и семья. Ключевую роль в решении вернуться в сферу фильмов для взрослых сыграли отнюдь не деньги. Она зарабатывала значительно больше денег в сфере ухода за больными, чем в индустрии с рейтингом X, однако так "любила" секс-работу и хотела иметь больше свободы в своем графике, что согласилась на сокращение зарплаты:

Я думаю, что многие люди смотрят на это так, как будто это легкая подработка, чтобы заработать деньги, но это довольно сложно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Актриса фильмов для взрослых   Сэди Саммерс   актриса   медсестра   работа   фильм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
SolomonA Час назад
Ну а что - форма та же, зарплата больше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Денис 55 минут назад
А друг с вопросом уже заходил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Teodor Час назад
Ух ты, оказывается, медсестры - очень обеспеченные люди... Зарабатывают больше порнозвезд!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1623 поста (1314 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

288343



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Каршеринг улетел в котлован во время погони в Московском районе
Каршеринг улетел в котлован во время погони в Московском районе
"Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше года занимается беспределом
"Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше года занимается...
Набирающие популярность в сообществах
Время меняет все
Время меняет все
Теория заговоров про Солнечную систему
Теория заговоров про Солнечную систему
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео)
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#машина#факты#кот#ДТП#авто аварии#кино#нападение#истории
#Прикол#автомобили#история#Юмор#полиция#забавно#Автовсячина#США#позитив#Россия
#животные#автомир#в мире#интересное#аварии#интересно#фильм#кошка#собака#сарказм
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) 10 лучших фильмов Эммы Стоун — двукратной обладательницы «Оскара» 10 лучших фильмов Эммы Стоун — двукратной обладательницы «Оскара» Мирна Лой: классическая звезда Голливуда Мирна Лой: классическая звезда Голливуда Яркая жизнь и годы во тьме чудесной характерной актрисы Людмилы Шагаловой Яркая жизнь и годы во тьме чудесной характерной актрисы Людмилы Шагаловой 10 ярких детских ролей Дакоты Фаннинг, которую брали во все голливудские фильмы, где был нужен ребёнок 10 ярких детских ролей Дакоты Фаннинг, которую брали во все голливудские фильмы, где был нужен... Полуобнажённая в доспехах: эффектное появление Зендеи на премьере "Дюны" Полуобнажённая в доспехах: эффектное появление Зендеи на премьере "Дюны"

На что жалуетесь?

Вернуться