Как американцы в своих фильмах изображают русских девушек

. А давайте на конкретных примерах посмотрим, как выглядят наши девушки (молодые женщины) в представлении американских кинопроизводителей.
Если что-то я не вспомню, то в комментариях можете добавить примеры.
Вообще, в большинстве случаев "русская девушка" довольно привлекательна, хотя может быть и отрицательным персонажем. Конечно, всегда бывают исключения.
Из России с любовью, 1963
Актриса Даниэла Бьянки сыграла сотрудницу советского консульства Татьяну Романову. Это был второй шпионский фильм о похождениях Джеймса Бонда.
Песнь о России, 1944
Актриса Сьюзен Питерс сыграла советскую пианистку Надю Степанову. Фильм был снят в годы хороших отношений между двумя странами. В фильме была показана красивая жизнь в СССР, где живут счастливые улыбающиеся люди.
Красный воробей, 2018 года
Актриса Дженифер Лоуренс сыграла главную роль - роль примы-балерины Доминики (Вероники) Егоровой. Сюжет фильма мне показался более, чем странный, так как "клюквы" там хоть отбавляй.
Дни славы, 1944
Американская актриса Тамара Туманова сыграла балерину Нину Иванову. Фильм рассказывает о событиях Великой Отечественной войны, в частности, о партизанском движении.
Пацаны, с 2019
В этом веб-сериале второстепенную роль Маленькой Нины сыграла актриса Катя Винтер.
Полицейская академия 7: Миссия в Москве, 1994
Британская актриса Клэр Форлани сыграла русскую девушку-милиционера Екатерину Сергееву. Пусть фильм получился довольно посредственным, но претензий к Клэр нет.
Солт, 2010
Роль агента КГБ Наташи Ченковой (агента ЦРУ Эвелин Солт) сыграла известная американская актриса Анджелина Джоли.
Золотой глаз, 1995
Программиста Наталью Семенову на российской спутниковой станции "Северная" сыграла актриса польско-шведского происхождения Изабелла Скорупко.
Также в этом фильме есть некая Ксения Онатопп - советская летчик-испытатель, которая теперь работает на преступный синдикат. Ее сыграла сыграла актриса Фамке Янссен.
Ниночка, 1939
Главную роль в этом американском фильме исполнила знаменитая актриса Грета Гарбо. Она сыграла главную роль - советскую девушку Ниночку, которую отправили за границу, чтобы она вернула троих соотечественников, вкусивших прелести западной капиталистической жизни.
Девушка с Петровки, 1974
Комедийно-драматический фильм, где в центре внимания обычная советская балерина по имени Октябрина. Октябрину сыграла сама Голди Хоун.
Русский дом, 1990
Шпионский детективный фильм, где весь сюжет крутится вокруг секретных сведений, который попадают не в те руки. Одну из главных ролей в этом фильме исполнила Мишель Пфайффер. Она сыграла сотрудницу московского издательства Катю.
Индиана Джонс и Королевство Хрустального черепа, 2008
В этом фильме одной из центральных фигур является советская ученая Ирина Спалько. Эту роль сыграла известная актриса Кейт Бланшетт.
Профессионал, 2018
В этом фильме про Россию в главной роли сыграл Киану Ривз. В фильме много персонажей с русскими именами. Одна из них - Катя в исполнении Аны Улару.
Конечно, можно привести гораздо больше примеров, если вспомнить.
Но сюда я не включил всевозможные экранизации известных русских произведений, коих десятки и сотни. Это заслуживает отдельной публикации.
Источник:
- Роковые женщины советского экрана
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фильм, актриса и че и че ?
КГ/АМ
Джанет Ли