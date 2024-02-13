Как американцы в своих фильмах изображают русских девушек

Если что-то я не вспомню, то в комментариях можете добавить примеры.

Вообще, в большинстве случаев "русская девушка" довольно привлекательна, хотя может быть и отрицательным персонажем. Конечно, всегда бывают исключения.

Из России с любовью, 1963

Актриса Даниэла Бьянки сыграла сотрудницу советского консульства Татьяну Романову. Это был второй шпионский фильм о похождениях Джеймса Бонда.