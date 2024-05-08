В джунглях Бразилии живёт очень редкая обезьяна-лев, которая пугает своим рыком непрошенных гостей

Мохнатые мандариновые обезьянки живут в тропиках Бразилии – в густых, могучих лесах. Зачастую, целыми днями животные отдыхают на деревьях. На земле их почти не застать. Поедают зверята в основном свежие фрукты и растения. Такие себе вегетарианцы!

Касательно замужества, бразильские львы женятся раз и навсегда и живут со своем второй половиной всю жизнь. Интересно, что когда рождается потомство, малышами занимается не мать, а отец. Вот те ну! Мать выполняет только роль «молочной фабрики» по производству свежего продукта, которым и кормит своих неугомонных львят. Остальные заботы и хлопоты ложатся на плечи мужчин! Не жизнь для дам, а сказка!

В чём тамарины похожи на людей

Оказывается, золотистые львиные тамарины очень социальные товарищи. Они сбиваются в группы из 10 обезьян и контактируют как люди. Даже когда подрастают дети, они продолжают заботиться о них. Ухаживают, заботятся друг о друге, обмениваются вкусняшками и ходят с гостинцами в соседние группы животных. Просто какой-то коммунизм!