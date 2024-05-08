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В джунглях Бразилии живёт очень редкая обезьяна-лев, которая пугает своим рыком непрошенных гостей

В джунглях Бразилии живёт очень редкая обезьяна-лев, которая пугает своим рыком непрошенных гостей

Автор:
08 мая 2024 10:19
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Золотистый львиный тамарин   джунгли   животные   обезьяна-лев   рык   
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Если Вам нравится густая пышная рыжая шевелюра, то обезьяна-лев вам точно западёт в душу. Золотистый львиный тамарин – это безумно красивая и мягкая обезьянка. Сегодня их численность падает вниз и составляет всего 3500 мордашек. Их даже занесли в Красную книгу, как вымирающий вид. Печально, но еще немного и планета совсем может потерять этих забавных мохнатых чудиков, похожих на волосатый мандарин.

Вес рыжих созданий не доходит даже до килограмма, а длина тельца всего 33 сантиметра. Тело у них коротенькое, но зато в хозяйстве имеется здоровый хвост – около 85-90 сантиметров в длину! Непропорциональный, однако, получился зверёк!


Самое уморительное у героев повествования – чересчур длинные ступни и кисти с очень тонкими и продолговатыми пальцами. Интересно, если поставить возле них рояль, тамарин тут же побежит играть Шопена?

Мохнатые мандариновые обезьянки живут в тропиках Бразилии – в густых, могучих лесах. Зачастую, целыми днями животные отдыхают на деревьях. На земле их почти не застать. Поедают зверята в основном свежие фрукты и растения. Такие себе вегетарианцы!

Касательно замужества, бразильские львы женятся раз и навсегда и живут со своем второй половиной всю жизнь. Интересно, что когда рождается потомство, малышами занимается не мать, а отец. Вот те ну! Мать выполняет только роль «молочной фабрики» по производству свежего продукта, которым и кормит своих неугомонных львят. Остальные заботы и хлопоты ложатся на плечи мужчин! Не жизнь для дам, а сказка!

В чём тамарины похожи на людей

Оказывается, золотистые львиные тамарины очень социальные товарищи. Они сбиваются в группы из 10 обезьян и контактируют как люди. Даже когда подрастают дети, они продолжают заботиться о них. Ухаживают, заботятся друг о друге, обмениваются вкусняшками и ходят с гостинцами в соседние группы животных. Просто какой-то коммунизм!

Известно, что многие золотистые львиные тамарины живут в национальных парках и зоопарках, чтобы увеличить свой род и никогда не исчезнуть с планеты. Увидеть это мохнатое рыжее «чудо» можно даже в Московском зоопарке.

Как себя ведут

Рыжеволосые обезьяны или львиные тамарины живут в стаях. Из-за своей мнительности и осторожности обезьяны-львы часто перемещаются на ночевку с места не место. Это делается для того, чтобы найти уютное убежище от врагов. Кроме того, несмотря на небольшие размеры, эти обезьянки научились издавать громкий и мощный крик, напоминающий рык африканского льва.

Что сделали бразильские ученые для тамаринов

Когда стало понятно, что число тамаринов падает и уже вот-вот исчезнет как вид, власти Бразилии срочно начали думать, как решить проблему и остановить исчезновение рыжих милашек. Выходом из ситуации стала программа по реинтродукции. Что означает реинтродукция, спросите Вы? Это переселение вымирающих животных на территорию, где они проживали изначально, но после вторжения цивилизации вынужденно с неё ушли.

Это частая практика. Причем в эксперименте такого вида участвуют не только дикие животные, но и те, что выросли в зоопарке. В итоге программы около 450 обезьян вернули обратно в первоначальную среду обитания. Ученые биологи уверены, что такой метод точно спасет и преувеличит число львиных тамаринов на планете. Чего только не придумает природа!

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Метки: Бразилия   Золотистый львиный тамарин   джунгли   животные   обезьяна-лев   рык   
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Deiz
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