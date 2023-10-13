Бразилец построил бассейн для спасенных собак

Когда на улице жарко, не только люди нуждаются в водных процедурах, но и животные. Поэтому житель Бразилии Элиерсон Хортенсио построил бассейн для 27 собак, находящихся на его попечении. Фермер публикует истории спасения своих подопечных и поделился радостным событием в их жизни. Четвероногие пришли в полный восторг от подарка.