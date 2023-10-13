FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14895 постов • 1691 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Бразилец построил бассейн для спасенных собак

Бразилец построил бассейн для спасенных собак

Автор:
13 октября 2023 09:02
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Спасение   бассейн   животные   история   собака   
510
14
1

Когда на улице жарко, не только люди нуждаются в водных процедурах, но и животные. Поэтому житель Бразилии Элиерсон Хортенсио построил бассейн для 27 собак, находящихся на его попечении. Фермер публикует истории спасения своих подопечных и поделился радостным событием в их жизни. Четвероногие пришли в полный восторг от подарка.

"Я всегда любил животных и мечтал заботиться о них и защищать. Я очень рад, что эта мечта исполняется, но впереди много работы, и я готов к ней", - говорит бразилец.

"Я спас 27 животных и забочусь о них, и еще кормлю нескольких, которых встречаю на улице. Я вижу, что это миссия, которую дал мне Бог, и надеюсь, что смогу сделать еще многое!" - поделился Элиерсон.

Мужчине не помогают организации, лишь один-два подписчика оказывают небольшую финансовую помощь.


"Поскольку здесь очень жарко, и животные страдают, я решил построить резервуар. Радость животных, когда они заходят в воду, дарит мне ощущение, что я сделал что-то хорошее!"

Элиерсон Хортенсио - маяк надежды для бездомных животных, который, мы надеемся, никогда не погаснет!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Бразилия   Спасение   бассейн   животные   история   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
vasilykopkov 2 минуты назад
Дай бог тебе, мужик, доброго здоровья...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

494196



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит
Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит
Странные и редкие животные
Странные и редкие животные
Набирающие популярность в сообществах
Голодный крокодил поймал и съел огромного питона в ЮАР
Голодный крокодил поймал и съел огромного питона в ЮАР
Художник Александр Прокопенко
Художник Александр Прокопенко
iPhone вынудил свою владелицу с именем Сири поменять имя
iPhone вынудил свою владелицу с именем Сири поменять имя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Рекорд в постели

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#в мире#животные#кино#подборка#Автовсячина#новости#полиция#кража
#автомобили#машина#Юмор#аварии#авто аварии#фильм#Москва#позитив#знаменитости#школа
#автомир#люди#интересно#ДТП#Прикол#США#дети#Россия#факты#инцидент
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? "У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в машине "У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в... Мужчине пришлось спилить дерево, чтобы спасти четвероногого друга Мужчине пришлось спилить дерево, чтобы спасти четвероногого друга Отважный питбуль спас незнакомого ребёнка от ядовитой змеи Отважный питбуль спас незнакомого ребёнка от ядовитой змеи После шести лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу После шести лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу В Бразилии обнаружен первый в мире гибрид собаки и лисы В Бразилии обнаружен первый в мире гибрид собаки и лисы

На что жалуетесь?

Вернуться