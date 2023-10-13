Бразилец построил бассейн для спасенных собак

Когда на улице жарко, не только люди нуждаются в водных процедурах, но и животные. Поэтому житель Бразилии Элиерсон Хортенсио построил бассейн для 27 собак, находящихся на его попечении. Фермер публикует истории спасения своих подопечных и поделился радостным событием в их жизни. Четвероногие пришли в полный восторг от подарка.
"Я всегда любил животных и мечтал заботиться о них и защищать. Я очень рад, что эта мечта исполняется, но впереди много работы, и я готов к ней", - говорит бразилец.
В настоящее время Элиерсон заботится о 27 собаках и всегда готов накормить бездомное животное
"Я спас 27 животных и забочусь о них, и еще кормлю нескольких, которых встречаю на улице. Я вижу, что это миссия, которую дал мне Бог, и надеюсь, что смогу сделать еще многое!" - поделился Элиерсон.
Мужчине не помогают организации, лишь один-два подписчика оказывают небольшую финансовую помощь.
"Поскольку здесь очень жарко, и животные страдают, я решил построить резервуар. Радость животных, когда они заходят в воду, дарит мне ощущение, что я сделал что-то хорошее!"
Элиерсон Хортенсио - маяк надежды для бездомных животных, который, мы надеемся, никогда не погаснет!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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