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17 случаев, когда гениальные идеи довели удобство привычных вещей до максимума

17 случаев, когда гениальные идеи довели удобство привычных вещей до максимума

Автор:
29 марта 2024 09:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   гениальные идеи   креатив   подборка   удивительно   удобство   фото   
2600
18

Человечество всё время пытается сделать свою жизнь всё более и более удобной. Любые мешающие жить мелочи беспощадно искореняются, дизайны дорабатываются, а к уже готовым вещам добавляются элементы, превращающие их в чудо комфорта и совершенства. И, кажется, этот процесс улучшения не закончится никогда — ведь вокруг столько всего, чему можно добавить щепотку удобства и приятных нововведений!

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Тут покупатели могут проверить, влезают ли их сумки в салон самолёта — для этого здесь установлены несколько кресел.

Учителя частенько умудряются развеселить и заинтересовать своих учеников чем-то необычным. Например, эта испанская учительница пришла на урок анатомии в костюме с изображением внутренних органов.

Такими темпами нас ждёт мир, полный удобства!


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Метки: Вещи   гениальные идеи   креатив   подборка   удивительно   удобство   фото   
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9  комментариев
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11k
Клёст Час назад
Step 3???
Подскажет кто-нибудь, или нет?
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21k
scorpick 7 минут назад
"Такими темпами нас ждёт мир, полный удобства!"
Такими темпами нас ждёт одна глобальная помойка.
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27k
Sheir 54 минуты назад
К пункту 8 есть вопросы.
1.Крвизну пространства-времени можно объяснить именно на черном глобусе или на любом?
2. И при чем тут испанская учительница анатомии?
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2268 постов (2174 в горячем)

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