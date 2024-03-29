17 случаев, когда гениальные идеи довели удобство привычных вещей до максимума

Человечество всё время пытается сделать свою жизнь всё более и более удобной. Любые мешающие жить мелочи беспощадно искореняются, дизайны дорабатываются, а к уже готовым вещам добавляются элементы, превращающие их в чудо комфорта и совершенства. И, кажется, этот процесс улучшения не закончится никогда — ведь вокруг столько всего, чему можно добавить щепотку удобства и приятных нововведений!
Тут покупатели могут проверить, влезают ли их сумки в салон самолёта — для этого здесь установлены несколько кресел.
7. Фурнитура, которую распределили не по типу, а по этапу, на котором она понадобится
8. «С помощью такого чёрного глобуса мой преподаватель объясняет кривизну пространства-времени»
Учителя частенько умудряются развеселить и заинтересовать своих учеников чем-то необычным. Например, эта испанская учительница пришла на урок анатомии в костюме с изображением внутренних органов.
Такими темпами нас ждёт мир, полный удобства!
Источник:
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Подскажет кто-нибудь, или нет?
Скорее всего степ 3 без крепежа... поэтому его и нет.
Такими темпами нас ждёт одна глобальная помойка.
1.Крвизну пространства-времени можно объяснить именно на черном глобусе или на любом?
2. И при чем тут испанская учительница анатомии?