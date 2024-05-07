Семья из Турции, которая ходит на четвереньках, поразила мир

Курдскую семью Улас, которая ходит на четвереньках, ещё в начале 2000-х обнаружили в деревне на юге Турции. С тех пор необычная семья вызывает интерес у всего мира, а учёные спорят о причинах этой аномалии.
В начале 2000-х годов опубликовали научную статью о пяти братьях и сестрах Улас из Турции и их странной манере передвижения - на четвереньках. С того момента эксперты разошлись во мнениях относительно причины этой аномалии. Через несколько лет после публикации статьи психолог и профессор Николас Хамфри из Лондонской школы экономики отправился в Турцию, чтобы встретиться с этой необычной семьей.
Оказалось, у матери и отца Уласов было 18 детей, но только шестеро из них родились с квадрупедализмом (формой передвижения на четырех конечностях), что никогда ранее не встречалось у современных взрослых людей. Никто из учёных всё ещё не выяснил причину странной манеры ходьбы этих людей. Одни эксперты предполагают, что это вызвано генетической особенностью, которая "отменила последние три миллиона лет эволюции", другие отвергают идею о существовании особого "гена" и предполагают, что дело в чём-то другом.
"Я никогда не ожидал, что современные люди могут вернуться в животное состояние, даже в самых необычных научных фантазиях. От остального животного мира нас отличает то, что мы - вид, который ходит прямо и на двух ногах. Нас отличает язык и другие вещи, но мы всё равно другие. Эти люди пересекают эту границу," - сказал Николас Хамфри в одном из интервью.
Учёный также отметил, что все шестеро братьев и сестёр (пятеро из которых живы и им от 22 до 38 лет) страдают от особой формы повреждения мозга: у них повреждена часть мозжечка. Однако, при этом другие люди с подобным повреждением спокойно ходят прямо. Кто-то даже сравнил эту семью с обезьянами, но в походке приматов и Уласов есть весомое отличие: приматы ходят на костяшках пальцев, Уласы используют ладони. Хамфри также предположил, что их просто никто не научил ходить. В турецкой деревне, где они выросли, нет служб здравоохранения, которые занимались бы такими детьми.
Ещё одно интересное наблюдение: во время своего визита Хамфри предоставил Уласам специальную металлическую раму для ходьбы, и уже через несколько часов некоторые из них успешно ей воспользовались. Люди, которые никогда не делали ни одного шага на двух ногах, использовали раму с нескрываемым восторгом. По его словам, это показывает, как люди, находящиеся в самых неблагоприятных условиях, могут одержать победу над сложностями, сохраняя при этом чувство собственного достоинства.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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