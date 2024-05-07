Семья из Турции, которая ходит на четвереньках, поразила мир

Оказалось, у матери и отца Уласов было 18 детей, но только шестеро из них родились с квадрупедализмом (формой передвижения на четырех конечностях), что никогда ранее не встречалось у современных взрослых людей. Никто из учёных всё ещё не выяснил причину странной манеры ходьбы этих людей. Одни эксперты предполагают, что это вызвано генетической особенностью, которая "отменила последние три миллиона лет эволюции", другие отвергают идею о существовании особого "гена" и предполагают, что дело в чём-то другом.



