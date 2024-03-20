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Галлиполи: подводное кладбище военных кораблей в Турции

Галлиполи: подводное кладбище военных кораблей в Турции

Автор:
20 марта 2024 13:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   Турция   в мире   затонувшие суда   интересное   интересные находки   корабли   находки   новости   океан   
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Исторический подводный парк Галлиполи у берегов Турции — уникальное место под водой, которое хранит истории прошлого. Сюда прилетают со всего мира, чтобы исследовать подводное кладбище военных кораблей. В этом уникальном музее собраны 12 затонувших военных кораблей и два естественных рифа, к которым можно добраться через 14 точек погружения.

Исторический подводный парк Галлиполи — единственный в своём роде подводный музей, расположенный на площади 150 километров недалеко от турецкого порта Канаккале, на месте битв Первой мировой войны. В парке находятся 12 затонувших военных кораблей и два естественных рифа, к которым можно погрузиться через 14 различных точек. Это известное и невероятно интересное место для дайвинг-туризма: погружаясь под воду и исследуя могучие линкоры, посетители переносятся на 106 лет назад.

Когда-то здесь проходили бои за Дарданеллы между войсками Османской империи и силами союзников. Один из экспонатов — судно HMS Majestic, британский королевский линкор, который использовали во время ожесточенной битвы при Галлиполи 1915 года. В сражении погибли примерно 131 тыс. человек, в том числе 45 тысяч солдат войск союзников и 86 тысяч турок. HMS Majestic был потоплен торпедой, выпущенной немецкой подводной лодкой у мыса Хеллес. В результате крушения судна погибли 49 членов экипажа.

HMS Majestic стал одним из самых популярных экспонатов среди дайвинг-туристов. Он находится на глубине около 24 метров, и до него относительно легко добраться. Часть экспонатов находится чуть дальше: например, боевой корабль HMS Triumph лежит на самой большой глубине среди всех остальных — 71 метр.

Исторический парк Галлиполи, открытый в 2021 году — одна из наиболее хорошо сохранившихся зон боевых действий в мире, и поэтому он включён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также, это один из самых важных центров дайвинга в мире. Здесь можно не только посмотреть на затонувшие корабли под водой, но и изучить их 3D-модели, а во время дайвинга исследовать разнообразных рыб и других водных обитателей.

"Это как машина времени, которая переносит вас в 1915 год и Первую мировую войну. Для нас это прекрасная возможность исследовать прошлое. Во время погружения я думал о том, как и когда затонули эти корабли, и чувствовал напряжение войны," - говорит Савас Каракас, дайвер и документалист, который одним из первых осмотрел затонувшие корабли в 2021 году.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Турция   в мире   затонувшие суда   интересное   интересные находки   корабли   находки   новости   океан   
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Hugo_RnD 56 минут назад
а видео с вулканом тут для зачем?
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6k
Hugo_RnD 56 минут назад
а видео с вулканом тут для зачем?

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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1629 постов (1569 в горячем)

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