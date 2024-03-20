Галлиполи: подводное кладбище военных кораблей в Турции

Исторический парк Галлиполи, открытый в 2021 году — одна из наиболее хорошо сохранившихся зон боевых действий в мире, и поэтому он включён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также, это один из самых важных центров дайвинга в мире. Здесь можно не только посмотреть на затонувшие корабли под водой, но и изучить их 3D-модели, а во время дайвинга исследовать разнообразных рыб и других водных обитателей.