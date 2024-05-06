На севере Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Местные жители помогают экстренным службам бороться с огнём.
С сегодняшнего дня в Братском районе Иркутской области введён режим ЧС в связи с природными пожарами. Как заявил мэр Района, Александр Дубровин:
В Вихоревке бушует страшный пожар. Со стихией на борьбу вышли не только пожарные расчеты, но и простые жители. Сильнейший порывистый ветер осложняет работу, разгоняя огонь на большую территорию.
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А в МЧС добавили:
Днём в условиях порывистого ветра в городе Братске возник пожар на территории СНТ «Алюминщик» - горят дачные дома и хозяйственные постройки. На ликвидации пожара задействовано 3 единицы пожарной техники, 8 человек личного состава, 10 человек из лесоохраны. Для создания противопожарных разрывов привлечены 2 бульдозера.
В Вихоревке в Братском районе ликвидируют пожары, возникшие в четырёх садоводствах, расположенных рядом: «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория». На месте работают 17 единиц техники, включая инженерную, 22 человека.
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В Вихоревке организовали пункт временного размещения для пострадавших от пожара. А местная жительница рассказала, что ситуация там сложная:
Да просто ужас здесь, что творится. Прям пожар открытый. Горят дома, уже дошло до поселка. Горели дачи. До города не дошло. Пожарные едут, кто-то с мигалками, а кто-то видно, что груженый водой, но плетется - на перекрёстке останавливается, машины пропускает. Очень большой поток машин едет с поселка, видимо, эвакуируется.
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Позже в МЧС сообщили, что пламя в Вихоревке удалось локализовать.
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