На севере Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

А в МЧС добавили:

Днём в условиях порывистого ветра в городе Братске возник пожар на территории СНТ «Алюминщик» - горят дачные дома и хозяйственные постройки. На ликвидации пожара задействовано 3 единицы пожарной техники, 8 человек личного состава, 10 человек из лесоохраны. Для создания противопожарных разрывов привлечены 2 бульдозера.

В Вихоревке в Братском районе ликвидируют пожары, возникшие в четырёх садоводствах, расположенных рядом: «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория». На месте работают 17 единиц техники, включая инженерную, 22 человека.