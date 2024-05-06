FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1401 пост • 58 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
На севере Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На севере Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Автор:
06 мая 2024 16:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Иркутская область   жители   лесные пожары   пламя   пожарники   
915
2
5

Местные жители помогают экстренным службам бороться с огнём.

С сегодняшнего дня в Братском районе Иркутской области введён режим ЧС в связи с природными пожарами. Как заявил мэр Района, Александр Дубровин:

В Вихоревке бушует страшный пожар. Со стихией на борьбу вышли не только пожарные расчеты, но и простые жители. Сильнейший порывистый ветер осложняет работу, разгоняя огонь на большую территорию.

А в МЧС добавили:

Днём в условиях порывистого ветра в городе Братске возник пожар на территории СНТ «Алюминщик» - горят дачные дома и хозяйственные постройки. На ликвидации пожара задействовано 3 единицы пожарной техники, 8 человек личного состава, 10 человек из лесоохраны. Для создания противопожарных разрывов привлечены 2 бульдозера.

В Вихоревке в Братском районе ликвидируют пожары, возникшие в четырёх садоводствах, расположенных рядом: «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория». На месте работают 17 единиц техники, включая инженерную, 22 человека.

В Вихоревке организовали пункт временного размещения для пострадавших от пожара. А местная жительница рассказала, что ситуация там сложная:

Да просто ужас здесь, что творится. Прям пожар открытый. Горят дома, уже дошло до поселка. Горели дачи. До города не дошло. Пожарные едут, кто-то с мигалками, а кто-то видно, что груженый водой, но плетется - на перекрёстке останавливается, машины пропускает. Очень большой поток машин едет с поселка, видимо, эвакуируется.

Позже в МЧС сообщили, что пламя в Вихоревке удалось локализовать.

В причинах пожара разбирается областная прокуратура.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Иркутская область   жители   лесные пожары   пламя   пожарники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
a_komolow 2 часа назад
Без поджигателей не обошлось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
куджо Час назад
А причина пожара, что дегегераты вопреки запретам, все равно жгут мусор и жарят шашлычки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2885 постов (2838 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

302294



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Не сожалеют и не раскаиваются»: в Екатеринбурге судят парней, избивших мужчину на глазах у его детей за замечание о брошенном окурке
«Не сожалеют и не раскаиваются»: в Екатеринбурге судят парней, избивших мужчину на...
В ночные клубы Сургута перестали пускать мигрантов и лиц неславянской национальности
В ночные клубы Сургута перестали пускать мигрантов и лиц неславянской национальности
Набирающие популярность в сообществах
Грамотность в России к 1917 году и ликбез в СССР 1920-30-х гг
Грамотность в России к 1917 году и ликбез в СССР 1920-30-х гг
11 ипостасей культовой фотографии Че Гевары
11 ипостасей культовой фотографии Че Гевары
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео)
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#забавно#факты#кот#ДТП#СССР#Автовсячина#сарказм
#Прикол#машина#автомир#Юмор#полиция#аварии#интересно#США#Реакция#Сочи
#животные#история#люди#кино#фильм#дети#Китай#авто аварии#Япония#смертельное ДТП
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео) Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео) В Сибири похоронное бюро открыли рядом с участками местных жителей В Сибири похоронное бюро открыли рядом с участками местных жителей Из-за лесных пожаров в Техасе приостановило работу предприятие Pantex, которое обслуживает ядерный арсенал США Из-за лесных пожаров в Техасе приостановило работу предприятие Pantex, которое обслуживает... На вице-мэра Тулуна надели наручники на рабочем месте На вице-мэра Тулуна надели наручники на рабочем месте «Иногда я сам себе показываю средний палец»: мэр Нью-Йорка назвал главную причину массового бегства людей из города «Иногда я сам себе показываю средний палец»: мэр Нью-Йорка назвал главную причину массового... В Подмосковье забил фонтан из фекалий В Подмосковье забил фонтан из фекалий

На что жалуетесь?

Вернуться