"Бог маркетинга": на "Авито" зачитываются объявлениями Прохора Петровича, распродающего имущество бывшей жены и тещи

Прохор Петрович из Москвы продаёт самые обыкновенные вещи, зато как их преподносит! К каждому объявлению - целая история, до того завлекательная, что после на все эти ручки, пуштунки и маски Брежнева смотришь как на нечто особенное.
"Авито" давно расширило свои функции, и теперь это не просто площадка объявлений о купле и продаже, а настоящий клуб по интересам. Кто-то сюда действительно приходит, чтобы купить со скидкой нужный товар, кто-то избавляется от разного надоевшего скарба, а другие читают объявления - и находят это интересным.
Да и как иначе, когда на просторах онлайн-рынка встречаются продавцы с чувством юмора! Вот, к примеру, Прохор Петрович. Товары у него обычные, а истории к ним - удивительные!
И стул тещи уже видится не потрепанным, а с винтажным!
Надо ли говорить, что и для других продаваемых вещей, будь то набор алкоголика, оленьи рога или телевизор бывшей жены, тоже придумано длинное и чрезвычайно интересное описание.
Судя по количеству подписчиков, в профиль Прохора Петровича люди заходят вовсе не за покупками. Там они просто заряжаются хорошим настроением и с пользой проводят время.
Комментарии - это сплошь благодарности и просьбы не уходить в "Авито". Потому что масок Брежнева и облезлых стульев на сайте полным-полно, а таких описаний больше ни у кого нет.
Источник:
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