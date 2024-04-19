"Бог маркетинга": на "Авито" зачитываются объявлениями Прохора Петровича, распродающего имущество бывшей жены и тещи

"Авито" давно расширило свои функции, и теперь это не просто площадка объявлений о купле и продаже, а настоящий клуб по интересам. Кто-то сюда действительно приходит, чтобы купить со скидкой нужный товар, кто-то избавляется от разного надоевшего скарба, а другие читают объявления - и находят это интересным.





Да и как иначе, когда на просторах онлайн-рынка встречаются продавцы с чувством юмора! Вот, к примеру, Прохор Петрович. Товары у него обычные, а истории к ним - удивительные!





