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«Я&nbsp;не&nbsp;буду играть против мужчины в&nbsp;женском турнире»

«Я не буду играть против мужчины в женском турнире»

Автор:
06 мая 2024 15:30
Метки: дартс   скандал   трансы   
930
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Трехкратная финалистка чемпионата мира по дартсу Дета Хедман отказалась играть против 27-летней транс-женщины Ноа-Линн ван Левен на турнире WDF в Дании.

Ван Левен и Хедман должны были встретиться в четвертьфинале. Однако Хедман бойкотировала матч, а после снятия с турнира обрушилась на ван Левен.

«Я не буду играть против мужчины в женском турнире», — заявила она.

64-летняя спортсменка категорически против того, чтобы трансгендерам разрешали играть в женских соревнованиях. Отказавшись от участия в турнире, она хотела еще раз разъяснить свою позицию.

«Я всегда говорила, что уйду из спорта, когда удовольствие от него исчезнет. С нынешними проблемами в женском дартсе этот момент становится все ближе и ближе», — написала Хедман в X (экс-Twitter).

Ноа-Линн ван Левен называет себя женщиной с 2014 года: она перенесла операцию и прошла гормональную терапию — с тех пор ван Левен участвует в женских турнирах. После победы в марте на женском турнире PDC в Хильдесхайме голландка подверглась критике. Впоследствии некоторые ее коллеги по национальной сборной вышли из состава команды.

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Метки: дартс   скандал   трансы   
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10  комментариев
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7k
Mixalych 3 часа назад
Для трансгомофилопедов должны быть отдельные соревнования.
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18k
Kucher 21 минуту назад
Не "ОНА", а "ОН", или "ОНО". Не поддерживайте своей статьёй идиотию тех, кто считает, что сделав операцию, можно поменять пол.
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livaneth 2 часа назад
К тому времени, как Россия официально вернется на олимпиаду этой проблемы уже не будет.
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20k
Bill 2 часа назад
Интересно, какое преимущество в дартсе дает мужской организм? Вроде, наоборот считается, что у женщин руки более точно работают. На точных производствах часто работали исключительно молодые девушки.
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2k
max 3 часа назад
Дета Хедман
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33k
Владимир 3 часа назад
Дартс, едрит.. Спорт однако..
Хотя да, проблема педерастии она везде в их обществе.
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Харон ( Χάρων)
  • Дата регистрации: 11.08.2023
  • 24 поста (21 в горячем)
Лодочник. Перевозка в одну сторону...
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