Трехкратная финалистка чемпионата мира по дартсу Дета Хедман отказалась играть против 27-летней транс-женщины Ноа-Линн ван Левен на турнире WDF в Дании.
Ван Левен и Хедман должны были встретиться в четвертьфинале. Однако Хедман бойкотировала матч, а после снятия с турнира обрушилась на ван Левен.
«Я не буду играть против мужчины в женском турнире», — заявила она.
64-летняя спортсменка категорически против того, чтобы трансгендерам разрешали играть в женских соревнованиях. Отказавшись от участия в турнире, она хотела еще раз разъяснить свою позицию.
«Я всегда говорила, что уйду из спорта, когда удовольствие от него исчезнет. С нынешними проблемами в женском дартсе этот момент становится все ближе и ближе», — написала Хедман в X (экс-Twitter).
Ноа-Линн ван Левен называет себя женщиной с 2014 года: она перенесла операцию и прошла гормональную терапию — с тех пор ван Левен участвует в женских турнирах. После победы в марте на женском турнире PDC в Хильдесхайме голландка подверглась критике. Впоследствии некоторые ее коллеги по национальной сборной вышли из состава команды.
Источник:
- "Сколько утырков пришло?" В детском саду воспитательница отправила сообщение "не в тот чат"
- Снимите это немедленно! Российской гимнастке Мустафаевой приделали лицо Ольги Бузовой
- Обезумевшая американка устроила спектакль в самолёте
- В МВД провели проверку инцидента с задержанием главы МЧС Чечни
- "Эта овца тут больше работать не будет!": психолог из Москвы осталась недовольна работой горничной, обругала и ударила девушку
Хотя да, проблема педерастии она везде в их обществе.