Ван Левен и Хедман должны были встретиться в четвертьфинале. Однако Хедман бойкотировала матч, а после снятия с турнира обрушилась на ван Левен.

«Я не буду играть против мужчины в женском турнире», — заявила она.

64-летняя спортсменка категорически против того, чтобы трансгендерам разрешали играть в женских соревнованиях. Отказавшись от участия в турнире, она хотела еще раз разъяснить свою позицию.

«Я всегда говорила, что уйду из спорта, когда удовольствие от него исчезнет. С нынешними проблемами в женском дартсе этот момент становится все ближе и ближе», — написала Хедман в X (экс-Twitter).

Ноа-Линн ван Левен называет себя женщиной с 2014 года: она перенесла операцию и прошла гормональную терапию — с тех пор ван Левен участвует в женских турнирах. После победы в марте на женском турнире PDC в Хильдесхайме голландка подверглась критике. Впоследствии некоторые ее коллеги по национальной сборной вышли из состава команды.