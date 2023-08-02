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25 замечательных вещей, сделанных своими руками

25 замечательных вещей, сделанных своими руками

Автор:
02 августа 2023 15:34
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Увлечения и хобби   интересы и увлечения хобби   поделки   своими руками   сделай сам   увлечения   хобби и увлечения   
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Хобби и увлечения — это прекрасно. Они дополняют нашу повседневную жизнь, добавляя в неё новые краски. Кто-то вяжет, кто-то печёт хлеб, кто-то лепит из глины... Главное, что в эти моменты человек развивает своё творческое начало!

Всё это сделано с любовью и вызывает исключительно тёплые чувства.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Увлечения и хобби   интересы и увлечения хобби   поделки   своими руками   сделай сам   увлечения   хобби и увлечения   
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