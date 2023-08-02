25 замечательных вещей, сделанных своими руками

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Хобби и увлечения — это прекрасно. Они дополняют нашу повседневную жизнь, добавляя в неё новые краски. Кто-то вяжет, кто-то печёт хлеб, кто-то лепит из глины... Главное, что в эти моменты человек развивает своё творческое начало!
Всё это сделано с любовью и вызывает исключительно тёплые чувства.
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11. «Это портрет нашего кота, сделанный алмазной вышивкой (выкладывание рисунка стразами)»
21. «Это модель руин замка Рокштейн в Чехии. Измерено с помощью удаленного лазерного измерителя, а затем нарисовано вручную и склеено. Работа заняла 8 месяцев»
24. «Я попробовал в деле Apple Pencil, и он работает почти так же хорошо, как ручка и бумага»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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