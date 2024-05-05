FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1397 постов • 58 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Во Владивостоке огнетушитель «превратился» в снаряд и повредил стену дома и автомобиль

Во Владивостоке огнетушитель «превратился» в снаряд и повредил стену дома и автомобиль

Автор:
05 мая 2024 10:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Владивосток   ЧП   авто   огнетушитель   повреждение   
1653
1
2

Во Владивостоке использованный огнетушитель, который собирались сдать на металлолом, внезапно взлетел, пробил крышу припаркованного автомобиля и протаранил стену здания.

«Мужчина пытался сдать на металлолом бывший в употреблении огнетушитель. В результате попытки освободить емкость от остатков содержимого, под давлением произошло неконтролируемое перемещение металлического баллона, в результате чего повреждены фасад дома №36 на ул. Тюменской во Владивостоке, а также припаркованный автомобиль Toyota Harrier»


Владельцы пострадавшей машины оценили ущерб в 300 тыс. рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Владивосток   ЧП   авто   огнетушитель   повреждение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
дмитрий викторович Час назад
Насколько я знаю, металлоломщикам запрещено принимать сосуды, потенциально находящиеся под давлением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Mik дмитрий викторович Час назад
Да ладно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1529 постов (1493 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

430970



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки
В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки
«Не сожалеют и не раскаиваются»: в Екатеринбурге судят парней, избивших мужчину на глазах у его детей за замечание о брошенном окурке
«Не сожалеют и не раскаиваются»: в Екатеринбурге судят парней, избивших мужчину на...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Китай#СССР#забавно#интересное#Юмор#Автовсячина#драка#Еда
#в мире#люди#автомобили#автомир#США#дети#СУД#подборка#аварии#истории
#история#машина#интересно#полиция#Прикол#факты#Россия#собака#ДТП#кино
"С ноги по лобовухе": жесткая разборка в пробке во Владивостоке "С ноги по лобовухе": жесткая разборка в пробке во Владивостоке В Челябинске мужчина прострелил детскую комнату соседки, когда решил перезарядить ружьё В Челябинске мужчина прострелил детскую комнату соседки, когда решил перезарядить ружьё Солярис превратился в блинчик после обрушения бетонной стены Солярис превратился в блинчик после обрушения бетонной стены Неизвестным веществом, которое было в шприце, воткнувшемся в ногу девочки, оказался мефедрон Неизвестным веществом, которое было в шприце, воткнувшемся в ногу девочки, оказался мефедрон В Ярославле грузовик с асфальтом провалился в яму под асфальтом В Ярославле грузовик с асфальтом провалился в яму под асфальтом

На что жалуетесь?

Вернуться