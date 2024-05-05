Во Владивостоке огнетушитель «превратился» в снаряд и повредил стену дома и автомобиль

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Во Владивостоке использованный огнетушитель, который собирались сдать на металлолом, внезапно взлетел, пробил крышу припаркованного автомобиля и протаранил стену здания.
«Мужчина пытался сдать на металлолом бывший в употреблении огнетушитель. В результате попытки освободить емкость от остатков содержимого, под давлением произошло неконтролируемое перемещение металлического баллона, в результате чего повреждены фасад дома №36 на ул. Тюменской во Владивостоке, а также припаркованный автомобиль Toyota Harrier»
Владельцы пострадавшей машины оценили ущерб в 300 тыс. рублей.
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Метки: Видео Владивосток ЧП авто огнетушитель повреждение
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