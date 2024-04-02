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Синоптики предупредили, что это лето может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Синоптики предупредили, что это лето может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Автор:
02 апреля 2024 14:35
Сообщество : Жить в России
Метки: аномалия   жара   лесные пожары   лето   погода   синоптики   температура   
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И добавили, что с каждым годом жара будет только нарастать.

Синоптики заявили, что в июне температура будет на 7 градусов выше нормы. Это в среднем по нескольким регионам страны, а в Калининграде, Калуге, Москве и Твери ожидается до +35 градусов жары. Аномально высокая температура будет и на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, Сибири и регионах Поволжья.

Причина - влияние теплового явления «Эль-Ниньо». Это изменения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которые меняют климат на всей планете.

Из-за глобального потепления нарастание аномальных явлений происходит очень быстро. Это ведет к увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений и засух. Так же растет количество лесных пожаров из-за засухи.

Средние значения температур уже несколько десятков лет растут. Мы уверенно движемся к тому, что чуть ли не каждый последующий год будет теплее предыдущего, -  рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.

К лесным пожарам из-за аномальной жары готовятся и в правительстве.

Пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий в связи с погодной ситуацией, - сообщила замглавы российского правительства Виктория Абрамченко.

В 2023-м, лесные пожары бушевали в 70 регионах страны, суммарно выгорело несколько миллионов гектаров. В этом году на охрану лесов и закупку техники для борьбы с пожарами выделили почти 18 миллиардов рублей.


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Метки: аномалия   жара   лесные пожары   лето   погода   синоптики   температура   
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21  комментарий
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14k
Djeff 2 часа назад
О, пришло время синоптиков. Появляются весной с заявлениями, что лето будет аномально тёплым и осенью, что зима будет аномально холодной. В конечном итоге пару последних лет и зима так себе и лето, что не покупаться... По крайней мере в Белоруссии.
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19k
banzai7 3 минуты назад
Как всегда 50/50. Может будет, а может нет.
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1k
Олег Квирулянт 18 минут назад
А что у нас было в 2010? .. синоптики-хуёптики
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562
А П Полчаса назад
Продавцы кондиционеров мутят
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598
Jimmy Полчаса назад
ну пинзец... жди летом снегодождь
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3k
Pioner76 44 минуты назад
Ну это зависит от того, как преподнести баранам...
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118
Yuri Manchenko 47 минут назад
Могилёв РБ +25 отопление не отключили. Балкон и окна открыты.
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773
Рижанин 50 минут назад
В Риге сегодня 22 градуса тепла. Может так и есть...
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3k
Olegsky 56 минут назад
Значит будет холодно и дождливо...
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11k
Доктор Час назад
Тут на этих выходных ливни обещали АНОМАЛЬНЫЕ !
И где ?
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28k
ПаганецЪ Час назад
Уже который год обещают то зиму аномальную, то лето.

Про погоду знает
Маленький медведь.
Но теоретически.
А на деле - неть.
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22k
alexis Час назад
Всем расслабиться.
Эль-Ниньо, который мог вызвать жаркое лето, прекратится в апреле (С)
https://ria-ru.turbopages.org/ria.ru/s/20240221/pogoda-1928705143.htmlhttps://ria-ru.turbopages.org/ria.ru/s/20240221/pogoda-1928705143.html
https://translated.turbopages.org/record-setting-el-ni-o-000434789.htmlhttps://translated.turbopages.org/record-setting-el-ni-o-000434789.html
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30k
Сталкер Час назад
Каждый год синоптики обещают одно и то же...
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30k
Serg2001 2 часа назад
Каждый раз, когда речь заходит об аномально тёплом лете, всё происходит с точностью до наоборот.
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Вот пусть жара, но только не надо повторения 10 года! Нафиг горящие торфяники и дым на весь город.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2737 постов (2692 в горячем)

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