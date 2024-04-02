Синоптики предупредили, что это лето может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений

И добавили, что с каждым годом жара будет только нарастать.
Синоптики заявили, что в июне температура будет на 7 градусов выше нормы. Это в среднем по нескольким регионам страны, а в Калининграде, Калуге, Москве и Твери ожидается до +35 градусов жары. Аномально высокая температура будет и на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, Сибири и регионах Поволжья.
Причина - влияние теплового явления «Эль-Ниньо». Это изменения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которые меняют климат на всей планете.
Из-за глобального потепления нарастание аномальных явлений происходит очень быстро. Это ведет к увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений и засух. Так же растет количество лесных пожаров из-за засухи.
Средние значения температур уже несколько десятков лет растут. Мы уверенно движемся к тому, что чуть ли не каждый последующий год будет теплее предыдущего, - рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.
К лесным пожарам из-за аномальной жары готовятся и в правительстве.
Пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий в связи с погодной ситуацией, - сообщила замглавы российского правительства Виктория Абрамченко.
В 2023-м, лесные пожары бушевали в 70 регионах страны, суммарно выгорело несколько миллионов гектаров. В этом году на охрану лесов и закупку техники для борьбы с пожарами выделили почти 18 миллиардов рублей.
Источник:
- Европу накрыла аномальная жара
- Аномальная жара 2023 года
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И где ?
Про погоду знает
Маленький медведь.
Но теоретически.
А на деле - неть.
Эль-Ниньо, который мог вызвать жаркое лето, прекратится в апреле (С)
https://ria-ru.turbopages.org/ria.ru/s/20240221/pogoda-1928705143.htmlhttps://ria-ru.turbopages.org/ria.ru/s/20240221/pogoda-1928705143.html
https://translated.turbopages.org/record-setting-el-ni-o-000434789.htmlhttps://translated.turbopages.org/record-setting-el-ni-o-000434789.html
Но чую, надо морально готовиться и заказать профилактику кондиционеров. Иначе спать будет невозможно.