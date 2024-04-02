Синоптики предупредили, что это лето может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Синоптики заявили, что в июне температура будет на 7 градусов выше нормы. Это в среднем по нескольким регионам страны, а в Калининграде, Калуге, Москве и Твери ожидается до +35 градусов жары. Аномально высокая температура будет и на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, Сибири и регионах Поволжья.

Причина - влияние теплового явления «Эль-Ниньо». Это изменения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которые меняют климат на всей планете.