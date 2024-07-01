Питер накрыл сильнейший ураган — по улицам опасно передвигаться

Санкт-Петербург расплачивается за невероятную жару, которая накрыла город несколько дней назад. Ветер повалил строительный кран, множество деревьев, по улицам летают мусорные баки и другие тяжелые предметы. Здравствуй, июль!
В Петербурге — апокалипсис: в город нагрянул мощный шторм.
Непогода подняла в воздух тучи песка и пыли, ветер сметает все на своем пути – в Невском районе упал даже строительный кран.
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При этом на «Зенит Арене» не стали отменять матч между фарм-клубами «Зенита» и «Спартака», хотя футболистов тоже чуть не сдуло:
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Улицы заливает водой, зонты выворачивает наизнанку, в небе сверкают молнии, а аэропорт Пулково перестал выпускать и принимать самолеты.
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Жители Северной столицы постят пугающие видосы в соцсети:
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Говорят, что синоптики такое развитие событий предсказывали, вещая о порывах ветра до 27 метров в секунду, ливнях и граде.
На этих кадрах ураган уносит детскую коляску. Хорошо, что без ребенка:
В Московском районе в результате падения дерева на проспекте Юрия Гагарина у дома 16, погибла женщина. На нее упало дерево. Об этом сообщили в администрации Московского района.
Все районные службы находятся на месте трагедии, работают следователи. У погибшей осталось трое детей, сейчас семье оказывают психологическую и необходимую социальную помощь
, — сообщили в администрации Московского района.
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