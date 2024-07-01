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Питер накрыл сильнейший ураган — по улицам опасно передвигаться

Питер накрыл сильнейший ураган — по улицам опасно передвигаться

Автор:
01 июля 2024 22:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петербург   буря   песок   строительный кран   ураган   футбол   
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Санкт-Петербург расплачивается за невероятную жару, которая накрыла город несколько дней назад. Ветер повалил строительный кран, множество деревьев, по улицам летают мусорные баки и другие тяжелые предметы. Здравствуй, июль!

В Петербурге — апокалипсис: в город нагрянул мощный шторм.

Непогода подняла в воздух тучи песка и пыли, ветер сметает все на своем пути – в Невском районе упал даже строительный кран.

При этом на «Зенит Арене» не стали отменять матч между фарм-клубами «Зенита» и «Спартака», хотя футболистов тоже чуть не сдуло:

Улицы заливает водой, зонты выворачивает наизнанку, в небе сверкают молнии, а аэропорт Пулково перестал выпускать и принимать самолеты.

Жители Северной столицы постят пугающие видосы в соцсети:

Говорят, что синоптики такое развитие событий предсказывали, вещая о порывах ветра до 27 метров в секунду, ливнях и граде.

На этих кадрах ураган уносит детскую коляску. Хорошо, что без ребенка:

В Московском районе в результате падения дерева на проспекте Юрия Гагарина у дома 16, погибла женщина. На нее упало дерево. Об этом сообщили в администрации Московского района.

Все районные службы находятся на месте трагедии, работают следователи. У погибшей осталось трое детей, сейчас семье оказывают психологическую и необходимую социальную помощь

, — сообщили в администрации Московского района.

Источник:

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Метки: Санкт-Петербург   буря   песок   строительный кран   ураган   футбол   
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5  комментариев
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Илья Полчаса назад
У нас в Риге сегодня был такой ливень, что за три метра ничего невидно.
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DarkSkat93 Час назад
На площади мужества было относительно нормально. Только ветки по улицам летали
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Роман 2 часа назад
А у нас в Автово было вполне нормально, где-то громыхало, но даже дождя особо не было....
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1548 постов (1477 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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