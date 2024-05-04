Богатая француженка завещала всё своё состояние горничной

Французская бизнес-вуман, мадам Катрин, 59 лет, которая жила в роскошной вилле на острове Самуи, покончила с собой, застрелившись.
В своем завещании она оставила всё свое состояние в размере 100 миллионов батов, или около 2,7 миллиона долларов США и трех кошек своей тайской горничной, известной как "Па Тим".
Тайская горничная сказала, что знала мадам Катрин более 17 лет.
Она получала зарплату в размере 22 000 батов в месяц.
Перед тем, как произошел инцидент, 28 апреля Па Тим пришла убирать дом, как обычно и сообщила мадам Катрин, что собирается взять отпуск, чтобы пойти в храм, поскольку это ее день рождения. Мадам Катрин разрешила ей и сказала: "С днем рождения".
На следующий день уборщик бассейна позвонил Па Тим и сказал, что мадам Катрин лежит на земле рядом с бассейном, покрытая кровью. Па Тим была в шоке и поспешила к дому. Катнин умерла от выстрела в висок.
После проверки сообщений в мессенджере LINE Па Тим нашла сообщение от мадам Катрин, указывающее, что в сейфе есть прощальное письмо. Она и подруга мадам Катрин открыли сейф и прочитали письмо вместе.
Оно начинается со слов "Au revoir" или "Прощай", и далее:
"Мое путешествие заканчивается здесь. Я очень искренне верю, что ты человек порядочный. Вот почему я оставляю тебе свой сейф. Я хочу, чтобы меня кремировали и, если возможно, рассыпали мой прахи в Сапароте."
В письме говорится, что мадам Катрин завещает свою виллу, вместе с прилегающим участком земли, два дополнительных акра незанятой земли, роскошные автомобили, ювелирные изделия, кольца, хранящиеся в сейфе алмазы и всю наличность в банке, Па Тим. Она также дарит две другие виллы г-ну Винсенту, бывшему мужу мадам Катрин. Кроме того, француженка просит Па Тим позаботиться о ее трех любимых кошках.
"Я не хотела, чтобы это случилось. Я получила так много от нее, но потеряла ее. Мое сердце разбито, и мне так ее не хватает. Она была мне как мать, заботившаяся обо мне все эти годы" - сказала Па Тим.
Тайская горничная, у которой четверо детей, также рассказала, что мадам Катрин перечислила ей свою зарплату, интернет-сборы, счета за воду и электроэнергию полностью до своей смерти. Она также перевела деньги на свою кремацию. Па Тим пообещала провести достойные похороны и никогда не забыть доброту мадам Катрин.
Она до сих пор не знает, что будет делать с виллой, но точно решила не продавать её, как и дорогие авто владелицы.
Она считает, что Катрин совершила суицид так как испытывала большой стресс от известия об онкологии и хотела «уйти» без мучений.
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