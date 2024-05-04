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Богатая француженка завещала всё своё состояние горничной

Богатая француженка завещала всё своё состояние горничной

Автор:
04 мая 2024 12:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Горничная   в мире   история   люди   наследство   состояние   фото   
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Французская бизнес-вуман, мадам Катрин, 59 лет, которая жила в роскошной вилле на острове Самуи, покончила с собой, застрелившись.


В своем завещании она оставила всё свое состояние в размере 100 миллионов батов, или около 2,7 миллиона долларов США и трех кошек своей тайской горничной, известной как "Па Тим".

Тайская горничная сказала, что знала мадам Катрин более 17 лет. 

Она получала зарплату в размере 22 000 батов в месяц.

Перед тем, как произошел инцидент, 28 апреля Па Тим пришла убирать дом, как обычно и сообщила мадам Катрин, что собирается взять отпуск, чтобы пойти в храм, поскольку это ее день рождения. Мадам Катрин разрешила ей и сказала: "С днем рождения".

На следующий день уборщик бассейна позвонил Па Тим и сказал, что мадам Катрин лежит на земле рядом с бассейном, покрытая кровью. Па Тим была в шоке и поспешила к дому. Катнин умерла от выстрела в висок.

После проверки сообщений в мессенджере LINE Па Тим нашла сообщение от мадам Катрин, указывающее, что в сейфе есть прощальное письмо. Она и подруга мадам Катрин открыли сейф и прочитали письмо вместе.

Оно начинается со слов "Au revoir" или "Прощай", и далее: 

"Мое путешествие заканчивается здесь. Я очень искренне верю, что ты человек порядочный. Вот почему я оставляю тебе свой сейф. Я хочу, чтобы меня кремировали и, если возможно, рассыпали мой прахи в Сапароте."

В письме говорится, что мадам Катрин завещает свою виллу, вместе с прилегающим участком земли, два дополнительных акра незанятой земли, роскошные автомобили, ювелирные изделия, кольца, хранящиеся в сейфе алмазы и всю наличность в банке, Па Тим. Она также дарит две другие виллы г-ну Винсенту, бывшему мужу мадам Катрин. Кроме того, француженка просит Па Тим позаботиться о ее трех любимых кошках.

"Я не хотела, чтобы это случилось. Я получила так много от нее, но потеряла ее. Мое сердце разбито, и мне так ее не хватает. Она была мне как мать, заботившаяся обо мне все эти годы" - сказала Па Тим.

Тайская горничная, у которой четверо детей, также рассказала, что мадам Катрин перечислила ей свою зарплату, интернет-сборы, счета за воду и электроэнергию полностью до своей смерти. Она также перевела деньги на свою кремацию. Па Тим пообещала провести достойные похороны и никогда не забыть доброту мадам Катрин.

Она до сих пор не знает, что будет делать с виллой, но точно решила не продавать её, как и дорогие авто владелицы. 

Она считает, что Катрин совершила суицид так как испытывала большой стресс от известия об онкологии и хотела «уйти» без мучений. 


Источник:

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Метки: Горничная   в мире   история   люди   наследство   состояние   фото   
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5  комментариев
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1k
Уходим отсюда Час назад
Да уж печаль..
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Александр 57 минут назад
Завещание случайно не подчерком горничной было написано? А так пичаль конечно... Денег много счастья нет...
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696
Александр Богомолов Час назад
не из ружья случаем застрелилась?
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9k
Alex 2 часа назад
Ага, конечно сама

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2k
Провокатор 2 часа назад
Меня терзают смутные сомнения.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3555 постов (3384 в горячем)

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