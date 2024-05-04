Богатая француженка завещала всё своё состояние горничной

В своем завещании она оставила всё свое состояние в размере 100 миллионов батов, или около 2,7 миллиона долларов США и трех кошек своей тайской горничной, известной как "Па Тим".

Тайская горничная сказала, что знала мадам Катрин более 17 лет.

Она получала зарплату в размере 22 000 батов в месяц.