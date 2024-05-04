Жительница Северодвинска решила приготовить еду на костре - и сожгла квартиру

К счастью, во время пожара никто не пострадал. А спасателям пришлось эвакуировать 57 жильцов дома. Многие люди уже спали (вызов по адресу проспект Морской, 41 поступил в 23:26) - пришлось их будить и оперативно выводить на свежий воздух.

А на фото то, что осталось от квартиры "находчивой" женщины. В этой ситуации, конечно, больше жаль её соседей. Т.к. задымление наблюдали на 4 и 5 этажах дома, при тушении огня от залива пострадали квартиры, расположенные ниже той, где сгорела кастрюля.