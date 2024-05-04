Жительница Северодвинска решила приготовить еду на костре - и сожгла квартиру

Да, костёр она разводила прямо в комнате.
Владелице квартиры в Архангельской области отключили электричество за неуплату. Питаться готовой едой даме было не по карману, и она решила приготовить горячее на костре. В одной из комнат мадам развела в большой кастрюле костёр, но что-то пошло не так.
Кастрюля упала на бок, огонь перекинулся на диван, а затем пополз по всей квартире.
В результате несчастная северодвинка осталась не только без ужина, но и без жилья. К тому же, долг за электричество никуда не делся.
К счастью, во время пожара никто не пострадал. А спасателям пришлось эвакуировать 57 жильцов дома. Многие люди уже спали (вызов по адресу проспект Морской, 41 поступил в 23:26) - пришлось их будить и оперативно выводить на свежий воздух.
А на фото то, что осталось от квартиры "находчивой" женщины. В этой ситуации, конечно, больше жаль её соседей. Т.к. задымление наблюдали на 4 и 5 этажах дома, при тушении огня от залива пострадали квартиры, расположенные ниже той, где сгорела кастрюля.
Источник:
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Тут недавно одна такая же печку растопляла в своем доме, с помощью бензинчика, сейчас сидит ревёт на головёшках.
Умным и электричество за неуплату не отключают.
То есть случается всякое, "от тюрьмы, как говорится, да от сумы" но электрическая компания сама пытается договориться, а отключает только если должник совсем не идет на контакт.