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Жительница Северодвинска решила приготовить еду на костре - и сожгла квартиру

Жительница Северодвинска решила приготовить еду на костре - и сожгла квартиру

Автор:
04 мая 2024 10:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: МЧС   Северодвинск   долги за электроэнергию   костёр   открытый огонь   пожар   сожгла квартиру   
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Да, костёр она разводила прямо в комнате.

Владелице квартиры в Архангельской области отключили электричество за неуплату. Питаться готовой едой даме было не по карману, и она решила приготовить горячее на костре. В одной из комнат мадам развела в большой кастрюле костёр, но что-то пошло не так.


Кастрюля упала на бок, огонь перекинулся на диван, а затем пополз по всей квартире.


В результате несчастная северодвинка осталась не только без ужина, но и без жилья. К тому же, долг за электричество никуда не делся.


К счастью, во время пожара никто не пострадал. А спасателям пришлось эвакуировать 57 жильцов дома. Многие люди уже спали (вызов по адресу проспект Морской, 41 поступил в 23:26) - пришлось их будить и оперативно выводить на свежий воздух.


А на фото то, что осталось от квартиры "находчивой" женщины. В этой ситуации, конечно, больше жаль её соседей. Т.к. задымление наблюдали на 4 и 5 этажах дома, при тушении огня от залива пострадали квартиры, расположенные ниже той, где сгорела кастрюля.


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Метки: МЧС   Северодвинск   долги за электроэнергию   костёр   открытый огонь   пожар   сожгла квартиру   
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5  комментариев
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17k
GROMOZEKA Час назад
Просчиталась, но где?
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43k
Сергей 10 минут назад
Это ещё раз доказывает, что у баб куриные мозги.
Тут недавно одна такая же печку растопляла в своем доме, с помощью бензинчика, сейчас сидит ревёт на головёшках.
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7k
livaneth 12 минут назад
Умные костер в квартире не разводят.
Умным и электричество за неуплату не отключают.
То есть случается всякое, "от тюрьмы, как говорится, да от сумы" но электрическая компания сама пытается договориться, а отключает только если должник совсем не идет на контакт.
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7k
Lexx Полчаса назад
Как это жилья у неё нет? А в дурку?
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9k
Гвоздь 56 минут назад
Северодвинск не сгорел.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2048 постов (2037 в горячем)

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