"Плохо потушили": во Фрязине здание НИИ "Платан" горело второй раз

Вчера вечером дым заметили на последних этажах уже горевшего НИИ.
25 июня вечером очевидцы заметили задымление на последних этажах НИИ, когда сотрудники МЧС и пожарные покинули объект.
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Видимо, какой-то из очагов не был потушен до конца, и снова разгорелся.
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Через время появилось сообщение, что площадь пожара увеличилась до 100 квадратных метров и есть риск обрушения здания.
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Вскоре пожар был потушен.
Пожар в здании НИИ "Платан" вызвал много вопросов: почему погибли люди, которые, не дождавшись помощи от пожарных, прыгали из окон, спасаясь от огня. Почему в здании отсутствовала автоматическая система пожаротушения?
Компаньон арендатора (в здании сдавались помещения под разные нужды) Михаил Олейников сообщает, что объект был долго заброшен, а потом как-то быстро стал частным. В нём постоянно были проблемы с электричеством. Последний раз чинили проводку две недели назад. Что касается лестниц, то была одна большая, но во время задымления покинуть её было невозможно.
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Неудовлетворительное состояние здания подтверждают и другие работники.
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Владелицей здания является 44-летняя Татьяна Белоусова — учредительнице ООО "БЭЛЛА".
В 2018 году из-за долгов и банкротства Белоусовой, по решению суда, здание передали в управление финансовой компании "Исприн", однако формально Белоусова осталась владелицей этого объекта, но все договоры с действующими арендаторами заключала уже "Исприн".
Татьяна Белоусова - финансово несостоятельна и ранее была признана банкротом. Как сообщают СМИ, ее долги перед ФНС сейчас составляют ₽15,6 млн, на компании "БЭЛЛА" долгов чуть меньше — около ₽6 млн. С ООО "Исприн" через суд сейчас требуют около ₽6 млн долгов. Конечно, в такой ситуации никто ремонтом здания или хотя бы поддержанием его в нормальном виде не занимался.
Последняя проверка пожарной безопасности проводилась в 2017 году.
Что касается людей, которых не смогли спасти, руководитель противопожарного центра «Самоспас» Ильи Маликов считает, что на это были объективные причины: спасатели просто не сумели подобраться к зданию из-за деревьев, а еще рядом расположена постройка, которая затрудняет проезд.
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Пресс-секретарь же этой организации Сергей Алёшин сообщил, что к эвакуации людей приступают, если процесс спасения не приведет к еще большему количеству жертв.
Напомним, что на пожаре во Фрязине погибли 8 человек: двое выпрыгнули из горящего здания, остальные остались внутри. В СК сообщили о задержании заместителя гендиректора ООО «Исприн» и представителя собственника.
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