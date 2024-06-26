"Плохо потушили": во Фрязине здание НИИ "Платан" горело второй раз

Вскоре пожар был потушен.





Пожар в здании НИИ "Платан" вызвал много вопросов: почему погибли люди, которые, не дождавшись помощи от пожарных, прыгали из окон, спасаясь от огня. Почему в здании отсутствовала автоматическая система пожаротушения?





Компаньон арендатора (в здании сдавались помещения под разные нужды) Михаил Олейников сообщает, что объект был долго заброшен, а потом как-то быстро стал частным. В нём постоянно были проблемы с электричеством. Последний раз чинили проводку две недели назад. Что касается лестниц, то была одна большая, но во время задымления покинуть её было невозможно.



