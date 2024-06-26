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"Плохо потушили": во Фрязине здание НИИ "Платан" горело второй раз

"Плохо потушили": во Фрязине здание НИИ "Платан" горело второй раз

Автор:
26 июня 2024 08:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МЧС   НИИ Платан   Подмосковье   Фрязино   гибель людей   пожар   
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Вчера вечером дым заметили на последних этажах уже горевшего НИИ.

25 июня вечером очевидцы заметили задымление на последних этажах НИИ, когда сотрудники МЧС и пожарные покинули объект.


Видимо, какой-то из очагов не был потушен до конца, и снова разгорелся.


Через время появилось сообщение, что площадь пожара увеличилась до 100 квадратных метров и есть риск обрушения здания.


Вскоре пожар был потушен.


Пожар в здании НИИ "Платан" вызвал много вопросов: почему погибли люди, которые, не дождавшись помощи от пожарных, прыгали из окон, спасаясь от огня. Почему в здании отсутствовала автоматическая система пожаротушения?


Компаньон арендатора (в здании сдавались помещения под разные нужды) Михаил Олейников сообщает, что объект был долго заброшен, а потом как-то быстро стал частным. В нём постоянно были проблемы с электричеством. Последний раз чинили проводку две недели назад. Что касается лестниц, то была одна большая, но во время задымления покинуть её было невозможно.


Неудовлетворительное состояние здания подтверждают и другие работники.


Владелицей здания является 44-летняя Татьяна Белоусова — учредительнице ООО "БЭЛЛА".

В 2018 году из-за долгов и банкротства Белоусовой, по решению суда, здание передали в управление финансовой компании "Исприн", однако формально Белоусова осталась владелицей этого объекта, но все договоры с действующими арендаторами заключала уже "Исприн".


Татьяна Белоусова - финансово несостоятельна и ранее была признана банкротом. Как сообщают СМИ, ее долги перед ФНС сейчас составляют ₽15,6 млн, на компании "БЭЛЛА" долгов чуть меньше — около ₽6 млн. С ООО "Исприн" через суд сейчас требуют около ₽6 млн долгов. Конечно, в такой ситуации никто ремонтом здания или хотя бы поддержанием его в нормальном виде не занимался.


Последняя проверка пожарной безопасности проводилась в 2017 году.


Что касается людей, которых не смогли спасти, руководитель противопожарного центра «Самоспас» Ильи Маликов считает, что на это были объективные причины: спасатели просто не сумели подобраться к зданию из-за деревьев, а еще рядом расположена постройка, которая затрудняет проезд.


Пресс-секретарь же этой организации Сергей Алёшин сообщил, что к эвакуации людей приступают, если процесс спасения не приведет к еще большему количеству жертв.


Напомним, что на пожаре во Фрязине погибли 8 человек: двое выпрыгнули из горящего здания, остальные остались внутри. В СК сообщили о задержании заместителя гендиректора ООО «Исприн» и представителя собственника.

Источник:

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Метки: МЧС   НИИ Платан   Подмосковье   Фрязино   гибель людей   пожар   
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5  комментариев
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Оль́гъ, Ѡль́гъ 51 минуту назад
Кода большая площадь возгорания после тушения пожара, возникновение новых очагов обычное явление, скорее всего внутренняя отделка была произведена с нарушением пож.безопасности или что более вероятней, материалы остались с советских времен которые на настоящий момент не соответствуют ГОСТам + их обшили легко воспламеняющимся сайдингом.
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19k
ron 37 минут назад
меня интересует другое - местные пожарные всё подписали? или дали предписание закрыть объект до устранения недочетов?
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4k
Radugananebe 49 минут назад
А сколько таких старых зданий по стране? Скупили их когда-то и до сих рор выжимают аренду. Но при этом ни о чем заботиться не хотят.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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