Мешал глотать: из горла мужчины достали осьминога

55-летний житель Сингапура несколько дней жаловался на то, что не может нормально глотать еду или пить воду. Уже в больнице врачи обнаружили, что в его горле — морское существо.
В больницу Tan Tock Seng Hospital в Сингапуре недавно доставили пациента с жалобами на затруднённое глотание. 55-летний мужчина рассказал, что уже несколько дней не может нормально глотать еду и даже пить воду. Он объяснил, что ранее съел осьминога, после чего у него сразу же началась рвота. В больнице ему сделали томографию пищевода, и обнаружили странное плотное образование.
Затем пациенту сделали эзофагогастродуоденоскопию, или визуальный осмотр слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при помощи эндоскопа. Оказалось, в его пищеводе застрял осьминог. Хотя попытки удалить существо с первого раза не увенчались успехом, в конце концов врачам удалось его извлечь с помощью эндоскопа.
Процедура прошла успешно. Уже через два дня мужчину благополучно выписали из больницы. Надеемся, теперь с осьминогами он будет осторожнее.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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