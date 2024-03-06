Мешал глотать: из горла мужчины достали осьминога

В больницу Tan Tock Seng Hospital в Сингапуре недавно доставили пациента с жалобами на затруднённое глотание. 55-летний мужчина рассказал, что уже несколько дней не может нормально глотать еду и даже пить воду. Он объяснил, что ранее съел осьминога, после чего у него сразу же началась рвота. В больнице ему сделали томографию пищевода, и обнаружили странное плотное образование.