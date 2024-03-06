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Мешал глотать: из горла мужчины достали осьминога

Мешал глотать: из горла мужчины достали осьминога

Автор:
06 марта 2024 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Разное   Случаи   больницы   врачи   инциденты   истории   люди   операции   осьминоги   фото   
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55-летний житель Сингапура несколько дней жаловался на то, что не может нормально глотать еду или пить воду. Уже в больнице врачи обнаружили, что в его горле — морское существо.

В больницу Tan Tock Seng Hospital в Сингапуре недавно доставили пациента с жалобами на затруднённое глотание. 55-летний мужчина рассказал, что уже несколько дней не может нормально глотать еду и даже пить воду. Он объяснил, что ранее съел осьминога, после чего у него сразу же началась рвота. В больнице ему сделали томографию пищевода, и обнаружили странное плотное образование.

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Затем пациенту сделали эзофагогастродуоденоскопию, или визуальный осмотр слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при помощи эндоскопа. Оказалось, в его пищеводе застрял осьминог. Хотя попытки удалить существо с первого раза не увенчались успехом, в конце концов врачам удалось его извлечь с помощью эндоскопа.

Процедура прошла успешно. Уже через два дня мужчину благополучно выписали из больницы. Надеемся, теперь с осьминогами он будет осторожнее.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Случаи   больницы   врачи   инциденты   истории   люди   операции   осьминоги   фото   
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4  комментария
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16k
Patmaz 41 минуту назад
Пофигу на мужика! Осьминог выжил?
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1k
Polotenchick 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
surgy 46 минут назад
Вот уж точно:
+ 1 фобия активирована
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