«Не ударила его, а просто оттолкнула»: власти Иванова вступились за педагога, чьё общение с учеником случайно попало на видео

Инцидент рассматривался на педсовете, в котором участвовали и родители подростка.
В интернете появился ролик с учительницей ивановского лицея. В нём преподаватель разговаривает с подростком, потом отпихивает его.
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За комментариями обратились в местную мэрию и там удивились - потому что «конфликт» с учеником случился ешё в начале учебного года.
Почему сейчас эта информация появилась, это видео, мы не совсем понимаем. Может быть, ребёнок какой-то разместил.
Учительница одна из лучших в школе. Там был конфликт между учениками, и она была вынуждена их разнимать. Она не ударила его, а просто оттолкнула. Она, наверное, не совсем, с точки зрения педагога, корректно поступила, превысила полномочия, но работа необходимая проведена, и все возможные последствия были купированы.
Инцидент рассматривался на заседании педсовета школы и с родителями совместно. Там весь конфликт давно исчерпан.
Парень продолжает спокойно учиться в этом лицее, там же трудится и педагог. По мнению пользователей сети, если терзать учителей из-за каждого телодвижения или случайно сказанного слова, тогда вскоре учить детей будет некому. Профессия и так непростая, а тут ещё и снимают каждый чих.
И вспоминают учительницу из уральской школы. Она разнимала драку ребят и попала под проверку местной прокуратуры.
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Родители учеников на стороне педагога, но чем закончится это дело - пока неясно.
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Но вот почему-то СК полагает, что педагоги по сравнению с сотрудниками СК, такие зверюги, что их постоянно нужно проверять на вменяемость. А вот СК, ну прям "зайчики пушистые"!
Может насчёт "превышения полномочий" для начала сам СК проверим, а уж потом претензии к учителям предъявим?
Два вопроса:
1. Откуда осведомленность про допросы? Бывал подозреваемым, или ОБС?
2. Реально сравниваешь детей и преступников?
Вопрос закрыт, к чему тема?