«Не ударила его, а просто оттолкнула»: власти Иванова вступились за педагога, чьё общение с учеником случайно попало на видео

За комментариями обратились в местную мэрию и там удивились - потому что «конфликт» с учеником случился ешё в начале учебного года.

Почему сейчас эта информация появилась, это видео, мы не совсем понимаем. Может быть, ребёнок какой-то разместил. Учительница одна из лучших в школе. Там был конфликт между учениками, и она была вынуждена их разнимать. Она не ударила его, а просто оттолкнула. Она, наверное, не совсем, с точки зрения педагога, корректно поступила, превысила полномочия, но работа необходимая проведена, и все возможные последствия были купированы. Инцидент рассматривался на заседании педсовета школы и с родителями совместно. Там весь конфликт давно исчерпан.

Парень продолжает спокойно учиться в этом лицее, там же трудится и педагог. По мнению пользователей сети, если терзать учителей из-за каждого телодвижения или случайно сказанного слова, тогда вскоре учить детей будет некому. Профессия и так непростая, а тут ещё и снимают каждый чих.

И вспоминают учительницу из уральской школы. Она разнимала драку ребят и попала под проверку местной прокуратуры.