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«Не ударила его, а просто оттолкнула»: власти Иванова вступились за педагога, чьё общение с учеником случайно попало на видео

«Не ударила его, а просто оттолкнула»: власти Иванова вступились за педагога, чьё общение с учеником случайно попало на видео

Автор:
03 мая 2024 17:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Иваново   лицей   педагог   подросток   учительница   школа   
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Инцидент рассматривался на педсовете, в котором участвовали и родители подростка.

В интернете появился ролик с учительницей ивановского лицея. В нём преподаватель разговаривает с подростком, потом отпихивает его.

За комментариями обратились в местную мэрию и там удивились - потому что «конфликт» с учеником случился ешё в начале учебного года.

Почему сейчас эта информация появилась, это видео, мы не совсем понимаем. Может быть, ребёнок какой-то разместил.

Учительница одна из лучших в школе. Там был конфликт между учениками, и она была вынуждена их разнимать. Она не ударила его, а просто оттолкнула. Она, наверное, не совсем, с точки зрения педагога, корректно поступила, превысила полномочия, но работа необходимая проведена, и все возможные последствия были купированы.

Инцидент рассматривался на заседании педсовета школы и с родителями совместно. Там весь конфликт давно исчерпан.

Парень продолжает спокойно учиться в этом лицее, там же трудится и педагог. По мнению пользователей сети, если терзать учителей из-за каждого телодвижения или случайно сказанного слова, тогда вскоре учить детей будет некому. Профессия и так непростая, а тут ещё и снимают каждый чих.

И вспоминают учительницу из уральской школы. Она разнимала драку ребят и попала под проверку местной прокуратуры.

Родители учеников на стороне педагога, но чем закончится это дело - пока неясно.

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Метки: Видео   Иваново   лицей   педагог   подросток   учительница   школа   
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6  комментариев
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1k
Jlav 57 минут назад
Правильно, Учительница поступила как надо, даже мягковато...!
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3k
Звёздный странник 44 минуты назад
Если сравнивать действия педагогов по отношению к ученикам с действиями сотрудников СК при допросе подозреваемых, то как бы педагоги в этом плане - вполне корректны.
Но вот почему-то СК полагает, что педагоги по сравнению с сотрудниками СК, такие зверюги, что их постоянно нужно проверять на вменяемость. А вот СК, ну прям "зайчики пушистые"!
Может насчёт "превышения полномочий" для начала сам СК проверим, а уж потом претензии к учителям предъявим?
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17k
GROMOZEKA 46 минут назад
« Инцидент рассматривался на заседании педсовета школы и с родителями совместно. Там весь конфликт давно исчерпан.»

Вопрос закрыт, к чему тема?
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10
alekc 58 минут назад
а вы смотрели что ваши дети творят
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August
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