Дедушка на рейве: 79-летний тусовщик посетил десятки фестивалей

Рейв-вечеринки хороши не только для миллениалов и поколения Z. Вот и пенсионер Алан Грофе стал завсегдатаем фестивалей электронной музыки. В марте этого года 79-летний мужчина вместе с дочерью и сыном оторвался по полной на Ultra Music Festival в Майами.
Благодаря своей бешеной энергии Грофе засветился в десятках видеороликов на TikTok, а его танец на музыкальном фестивале Sunset в Тампе в 2016 году стал вирусным.
Дедушка пятерых внуков побывал на 45 рейвах и убедился, что возрастных ограничений не существует.
Бывший предприниматель в сфере технологий и здравоохранения рассказал: "Думал, меня не примут и не будут уважать мои молодые друзья по рейву. Я понял, что если просто быть самим собой, быть открытым и счастливым, то можно завоевать их сердца и умы".
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Мужчину познакомил с электронной музыкой его сын-диджей Гэвин в 1995 году.
Уроженец Калифорнии вспоминает: "Он крутил драм-н-бейс, а я был в полном восторге. Два года я уговаривал сына взять меня с собой на вечеринку. Это было в Вашингтоне, округ Колумбия, в большом клубе под названием Capital Ballroom. Великолепное здание, построенное в 1924 году, и в нём было несколько комнат для хауса, транса, драм-н-бейса и хип-хопа".
На том первом рейве он стоял за спинами лучших танцоров, "в основном это были женщины", и учился двигаться под разные музыкальные стили. В детстве Алан занимался в труппе бальных танцев, поэтому у него хорошее чувство ритма.
В 1999 году, по словам Грофе, он получил незабываемые впечатления от выступления диджейского дуэта Саши и Джона Дигвида, а также Пола ван Дайка в ночном клубе Twilo в Нью-Йорке, где в то время работала его дочь Пейдж.
Несмотря на приближающийся юбилей и 55-ю годовщину свадьбы, мужчина, который также увлекается бегом, не планирует сбавлять темп.
На вопрос о том, каким был бы рейв его мечты, жизнерадостный тусовщик ответил: "Трёхдневный фестиваль на пляже на Бали. Три или четыре сцены, разбросанные по всему периметру, с деревянным танцевальным покрытием, как в Capital Ballroom, о котором мы уже говорили. Там был бы самый современный звук и визуальное оформление, чтобы мой любимый диджей Эрик Придз мог творить волшебство!"
"Мне нравится, когда молодые люди подходят и говорят, что хотят быть похожими на меня в зрелом возрасте. Я отвечаю, что даю им своё разрешение. Независимо от вашего возраста, просто позвольте положительным эмоциям и музыке наполнить вас".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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