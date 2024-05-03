Дедушка на рейве: 79-летний тусовщик посетил десятки фестивалей

В 1999 году, по словам Грофе, он получил незабываемые впечатления от выступления диджейского дуэта Саши и Джона Дигвида, а также Пола ван Дайка в ночном клубе Twilo в Нью-Йорке, где в то время работала его дочь Пейдж.

Несмотря на приближающийся юбилей и 55-ю годовщину свадьбы, мужчина, который также увлекается бегом, не планирует сбавлять темп.