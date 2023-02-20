"Чечик"," тюбик" и "масик": девушки придумали новые прозвища для парней в Twitter

Пользователи Twitter заметили, что дамы стали называть парней новыми прозвищами: тюбик, масик и чечик. Попытались разобраться, какая между ними разница и кем быть почётно.
Началось всё с поста блогерши Дарьи Зарыковской. Она рассказала о своём умопомрачительном свидании в офисе Google с "чечиком" и сравнила его с "тюбиками", с которыми встречалась когда-то.
Из контекста можно понять, что речь идёт о людях, точнее о парнях. Кроме того, чечик явно презентабельнее тюбика. А ещё есть масик, это вообще другой тип людей.
Чечик — этот жаргонизм образовался от слова человек. Это своего рода сокращение, которое, кстати, можно услышать не только от молодёжи, но и от застрявших в 90-х мужичков. В принципе, ничего обидного тут нет. Просто человек, причём довольно сносный.
Тюбик — так называют высоких, худых и молодых парней, которые не способны никого удивить, не имеют особо выдающих черт характера или внешности. Это прозвище часто используют в ироничном или унизительном контексте. Девушки так говорят о своих бывших парнях и тех, кто вызвал у них жалость или смех. В общем, это обидное слово.
Масик - в отличие от тюбика тут всё интуитивно понятно. Так называют милых парней, которые умеют ухаживать за девушками. Это парни, которые дарят подарки, ухаживают и умеют решать проблемы.
Подводя итог, можно сказать, что чечик — это нейтральное прозвище, тюбик — обидное, а масик - положительное.
После поста Зарыковской пользователи Твиттер превратили чечика и тюбика в мемных героев.
Думаю, на этом можно поставить точку в споре, кто такой Тюбик.
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вот только об этом думать всем и осталось...
Хм...
Она естестно блогер и выпускает какую-то шляпу для лохов.
Например "сумка-шопер как в пятерке по 99, но с "прикольным принтом" на озоне уже скидкой по цене 1300 р.... Ну и так далее.
В общем, антипиар тоже пиар. Многие бы о ней не узнали если б не "чечик и тюбик", а так многие узнали и подпишутся. А может че-нить купят.
Для тех, кто вчера родился?