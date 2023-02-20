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"Чечик"," тюбик" и "масик": девушки придумали новые прозвища для парней в Twitter

"Чечик"," тюбик" и "масик": девушки придумали новые прозвища для парней в Twitter

Автор:
20 февраля 2023 15:09
Сообщество : Юмор
Метки: Твиттер   интересное   масик   мем   прозвища   тюбик   фото   чечик   
2449
9

Пользователи Twitter заметили, что дамы стали называть парней новыми прозвищами: тюбик, масик и чечик. Попытались разобраться, какая между ними разница и кем быть почётно.

Началось всё с поста блогерши Дарьи Зарыковской. Она рассказала о своём умопомрачительном свидании в офисе Google с "чечиком" и сравнила его с "тюбиками", с которыми встречалась когда-то.



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Из контекста можно понять, что речь идёт о людях, точнее о парнях. Кроме того, чечик явно презентабельнее тюбика. А ещё есть масик, это вообще другой тип людей.



Чечик — этот жаргонизм образовался от слова человек. Это своего рода сокращение, которое, кстати, можно услышать не только от молодёжи, но и от застрявших в 90-х мужичков. В принципе, ничего обидного тут нет. Просто человек, причём довольно сносный.


Тюбик — так называют высоких, худых и молодых парней, которые не способны никого удивить, не имеют особо выдающих черт характера или внешности. Это прозвище часто используют в ироничном или унизительном контексте. Девушки так говорят о своих бывших парнях и тех, кто вызвал у них жалость или смех. В общем, это обидное слово.




Масик - в отличие от тюбика тут всё интуитивно понятно. Так называют милых парней, которые умеют ухаживать за девушками. Это парни, которые дарят подарки, ухаживают и умеют решать проблемы.

Подводя итог, можно сказать, что чечик — это нейтральное прозвище, тюбик — обидное, а масик - положительное.



После поста Зарыковской пользователи Твиттер превратили чечика и тюбика в мемных героев.


Думаю, на этом можно поставить точку в споре, кто такой Тюбик.


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Метки: Твиттер   интересное   масик   мем   прозвища   тюбик   фото   чечик   
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25  комментариев
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31k
Dobry vojak Svejk Час назад
Ну, такие как она "сосками" были и останутся
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874
Просто чувак в интернете 3 минуты назад
Шо ха зуйню я только что прочитал?
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2k
веселый просто 5 минут назад
Получается - высокий, молодой, пусть даже худой - это плохо. Значит толстый, старый карлик это отлично
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3k
VPJ 10 минут назад
Уёёёёё....мой комментарий не отправлялся из-за слова, определения "М..и..нет". Ми...нет теперь это спам...Девушки...отспамте тех, кто вам нравится))))
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6k
Arioch 12 минут назад
А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?....
вот только об этом думать всем и осталось...

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3k
VPJ 13 минут назад
Тюбик - это тот, которого выдавила шарашка(она же [мат], она же фуесоска, а он колпачок на чи..ле потерял. И как, бы не уверяли меня [мат]....соски, получающие за это бабло, что они м..инет делают. (Делать - Действовать, проявлять деятельность, заниматься, быть занятым чем-нибудь, словарь Ушакова) х...у...й они сосут...
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 17 минут назад
А для девушек прозвище "покемонка"...
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 18 минут назад
Чечик?
Хм...
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3k
5010_BIRD Полчаса назад
"Просто это не твой чечик"
Ссылка youtu.be
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8k
mbr 41 минуту назад
Шм..ры, шл...хи, соски "изобрели" свою жаргонную мову.
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64k
doker 45 минут назад
О тюбиках... Выдавят и выбросят.

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14k
Alex 46 минут назад
Бабьё пока выживает за счет гормонального избытка мужского молодняка. Но процесс уже идёт не в счёт баб. Это раз. Производство качественных роботов для снятия спермотоксикоза уже идет и скоро скоро будет массовым и не дорогим. И пристроить писечку за счет масика и чечика да и тюбика станет совсем трудно.
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576
Николай 47 минут назад
пришлось выяснять кто такая эта зарыковская третьей версии.
Она естестно блогер и выпускает какую-то шляпу для лохов.
Например "сумка-шопер как в пятерке по 99, но с "прикольным принтом" на озоне уже скидкой по цене 1300 р.... Ну и так далее.
В общем, антипиар тоже пиар. Многие бы о ней не узнали если б не "чечик и тюбик", а так многие узнали и подпишутся. А может че-нить купят.
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1k
alex 49 минут назад
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64k
doker 50 минут назад
Эх, молодёжь...
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2k
Дмитрий 51 минуту назад
Блогерша эта одновременно подходит под все разновидности 4Ш (шлюха, шмара, шаболда, шалава)
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1k
alex 58 минут назад
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22k
Сталкер Час назад
Масик – новое?!
Для тех, кто вчера родился?
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4k
Egoro Час назад
Ну надо же, как сложно жить молодёжи.
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307
ruslan d Час назад
Фига се поворот
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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