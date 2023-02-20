"Чечик"," тюбик" и "масик": девушки придумали новые прозвища для парней в Twitter





Чечик — этот жаргонизм образовался от слова человек. Это своего рода сокращение, которое, кстати, можно услышать не только от молодёжи, но и от застрявших в 90-х мужичков. В принципе, ничего обидного тут нет. Просто человек, причём довольно сносный.





Тюбик — так называют высоких, худых и молодых парней, которые не способны никого удивить, не имеют особо выдающих черт характера или внешности. Это прозвище часто используют в ироничном или унизительном контексте. Девушки так говорят о своих бывших парнях и тех, кто вызвал у них жалость или смех. В общем, это обидное слово.





